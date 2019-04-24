Бритни Спирс вышла на связь с фанатами и рассказала, что с ней происходит

Чуть меньше месяца назад стало известно, что Бритни Спирс вновь оказалась пациенткой психиатрической клиники. Журналисты писали, что певицу там удерживают насильно, фанаты требовали освободить, младшая сестра отрицала все слухи и сплетни. Теперь слово взяла сама Бритни.



24 апреля в Инстаграме Бритни Спирс появился новый пост — первый за последние три недели. В кадре 37-летняя знаменитость обратилась ко всем, кто переживает за ее состояние.

«Всем привет! Хочу обратиться к тем, кто переживает, и сообщить, что у меня все хорошо. Не волнуйтесь, я скоро вернусь!» — пообещала звезда. Бритни попросила своих фанатов не обращать внимание на все те слухи и сплетни, что пишут о ее семье, которая, якобы, насильно упекла ее в клинику. По словам Спирс, действия журналистов уже вышли из-под контроля.

1 2 3 4 5 6 7 Бритни Спирс записала видеообращение к фанатам

Знаменитость поведала, что в данный момент пытается стабилизировать свою жизнь, но все, что происходи вокруг, усложняет этот процесс. В обращении Бритни Спирс прозвучало и имя ее бывшего менеджера Сэма Лютфи, с которым она скандально рассталась в 2008 году, когда впервые попала в психиатрическую клинику. По словам Спирс, именно Лютфи запустил все эти фейковые новости о том, что семья насильно удерживает ее в лечебнице.