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Бритни Спирс вышла на связь с фанатами и рассказала, что с ней происходит

Чуть меньше месяца назад стало известно, что Бритни Спирс вновь оказалась пациенткой психиатрической клиники. Журналисты писали, что певицу там удерживают насильно, фанаты требовали освободить, младшая сестра отрицала все слухи и сплетни. Теперь слово взяла сама Бритни.

24 апреля в Инстаграме Бритни Спирс появился новый пост — первый за последние три недели. В кадре 37-летняя знаменитость обратилась ко всем, кто переживает за ее состояние.

«Всем привет! Хочу обратиться к тем, кто переживает, и сообщить, что у меня все хорошо. Не волнуйтесь, я скоро вернусь!» — пообещала звезда. Бритни попросила своих фанатов не обращать внимание на все те слухи и сплетни, что пишут о ее семье, которая, якобы, насильно упекла ее в клинику. По словам Спирс, действия журналистов уже вышли из-под контроля.

Знаменитость поведала, что в данный момент пытается стабилизировать свою жизнь, но все, что происходи вокруг, усложняет этот процесс. В обращении Бритни Спирс прозвучало и имя ее бывшего менеджера Сэма Лютфи, с которым она скандально рассталась в 2008 году, когда впервые попала в психиатрическую клинику. По словам Спирс, именно Лютфи запустил все эти фейковые новости о том, что семья насильно удерживает ее в лечебнице.

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24 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images,, Legion-Media.ru, Instagram
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Бритни Спирс

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Бедная девочка! Выздоравливай, малышка!!

  • Плохо выглядит

  • Может она просто с похмелья была?))) На радостях, что вышла и с милым встретилась ,напилась)))

  • Глядя на её последние фото, оооочень сомневаюсь, что сей позитивный текст писала она. Брит только вчера была не в себе, мягко говоря. А сегодня, якобы, все хорошо, а прочее-фейк и додумки. Ну ок, а почему бы лично на видео не сказать было? Тогда б точно поверили, а так- текст- постановочный. Не верю.

  • Замучали уже бритню. Аж мне ее жалко стало. Хотя никогда не была ее фанаткой

  • Скажите люди, я одна такая или есть ещё те кто думают что нас водят за нос. Это не Бритни, это какая то левая тётка. Ну невозможно так измениться, до неузнаваемости в 37 лет.

  • Гость

    Глядя на её последние фото, оооочень сомневаюсь, что сей позитивный текст писала она. Брит только вчера была не в себе, мягко говоря. А сегодня, якобы, все хорошо, а прочее-фейк и додумки. Ну ок, а почему бы лично на видео не сказать было? Тогда б точно поверили, а так- текст- постановочный. Не верю.

    В инстаграмме она видео выложила. Здесь только отдельные кадры

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