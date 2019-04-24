Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой. Интернет-пользователей и представителей СМИ интересует, как живет и чем занимается 27-летняя девушка. Мы, признаемся, тоже наблюдаем за Дариной, а потому не могли упустить ее пляжное фото, опубликованное на днях в Инстаграме.
В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета. Никаких мини-топов, едва прикрывающих грудь, и миниатюрных стрингов, которые можно рассмотреть лишь под лупой, — по современным меркам пляжный наряд Дарины является весьма скромным.
Опубликовав снимок, Эрвин пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем. Учтем это, сидя в офисе.