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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Пробыв несколько дней в Москве, Дарина Эрвин улетела в жаркую Калифорнию. Оттуда 27-летняя супруга Александра Цекало публикует фото с пляжа и показывает, как выглядит в купальнике. 

Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой. Интернет-пользователей и представителей СМИ интересует, как живет и чем занимается 27-летняя девушка. Мы, признаемся, тоже наблюдаем за Дариной, а потому не могли упустить ее пляжное фото, опубликованное на днях в Инстаграме. 

В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета. Никаких мини-топов, едва прикрывающих грудь, и миниатюрных стрингов, которые можно рассмотреть лишь под лупой, — по современным меркам пляжный наряд Дарины является весьма скромным. 

Опубликовав снимок, Эрвин пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем. Учтем это, сидя в офисе. 

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24 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Александр Цекало

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Явно она бы не вышла за него замуж не будь он А.Цекало. Какие мужики все таки глупые, хитрой бабе их провести раз плюнуть)

  • Гость

    Явно она бы не вышла за него замуж не будь он А.Цекало. Какие мужики все таки глупые, хитрой бабе их провести раз плюнуть)

    Точно. Теперь новости о ней чуть ли не каждый день)))

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