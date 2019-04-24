Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Пробыв несколько дней в Москве, Дарина Эрвин улетела в жаркую Калифорнию. Оттуда 27-летняя супруга Александра Цекало публикует фото с пляжа и показывает, как выглядит в купальнике.



Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой. Интернет-пользователей и представителей СМИ интересует, как живет и чем занимается 27-летняя девушка. Мы, признаемся, тоже наблюдаем за Дариной, а потому не могли упустить ее пляжное фото, опубликованное на днях в Инстаграме.

В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета. Никаких мини-топов, едва прикрывающих грудь, и миниатюрных стрингов, которые можно рассмотреть лишь под лупой, — по современным меркам пляжный наряд Дарины является весьма скромным.

1 2 3 4 5 6 В Инстаграме Дарины Эрвин наберется не так много пляжных фото

Опубликовав снимок, Эрвин пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем. Учтем это, сидя в офисе.