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Первый сольный концерт MOLLY: как это было

20 апреля Ольга Серябкина, известная под псевдонимом MOLLY, дала свой первый сольный концерт в Известия Hall.
MOLLY
MOLLY впервые выступила с большим сольным концертом 

Выступление вызвало большой ажиотаж (вплоть до того, что люди приезжали из других городов страны) среди зрителей, которые не только буквально смели билеты из касс, но и выстроились во внушительную очередь за несколько часов до концерта. Сама MOLLY сполна отблагодарила публику за столь тёплый приём, выдав мощнейший полуторачасовой сет, наполненный танцами, сменой костюмов, общением с залом и красочными спецэффектами - чего стоил только огромный экран с видео-проекциями!В качестве гостей шоу посетило большое количество звёзд, в том числе и бывшие коллеги Ольги по группе SEREBRO.

MOLLY
Во время концерта MOLLY исполняла песни из своего дебютного альбома «Косатка в небе»

В своем посте в Instagram Ольга поделилась своими эмоциями после концерта: «Москваааа!!! Я так счастлива!!!!! Спасибо за sold out…Вечер был таким невероятным... Для меня очень важно, что он прошёл именно в Известия Hall. Здесь был юбилейный концерт в составе группы... И теперь мой первый сольный. Я безумно рада, что вы разделили этот кайф вместе со мной. Я отдала вам всю свою любовь с помощью музыки. И вы с первых секунд подхватили мой байт. Началось абсолютно наше время.Момент здесь и сейчас. Когда я смотрела на вас со сцены, чувствовала эту связь между нами, вашу энергетику, видела ваши лица и огни телефонов... Это был космос. Такой необъятный! Но я все равно хотела обнять каждого... Потому что ЛЮБЛЮ вас». 

MOLLY
На коцерте царила сумасшедшая энергетика 

После концерта MOLLY ответила Woman.ru на несколько вопросов.

Woman.ru: У тебя в прошедшие выходные состоялся первый сольный концерт. Какие эмоции ты испытала?
MOLLY: У меня остались невероятные впечатления после моего концерта! Скажу честно, я очень волновалась. Это же мой первый большой сольный в моем творчестве! Я знала, что вся организационная часть на четком контроле у моей команды. Но все равно хотела быть в курсе всего процесса: как продаются билеты, все ли в порядке с программой шоу, нет ли технических проблем. В итоге концерт прошёл на все сто. Я очень счастлива! Когда я вышла на сцену и увидела полный зал... Эти ощущения не сравнить ни с чем. Это был мой первый sold-out в сольном творчестве, и это очень круто. Конечно, с момента, как я вышла на сцену меня накрыли невероятные эмоции. И все прошло за одно мгновение. Всегда так, когда в кайф. Для меня самое крутое то, что люди, которые пришли на концерт остались счастливы! Я видела их взгляды, чувствовала их энергию. И потом меня засыпали сообщениями с приятными словами, благодарили за вечер... Для меня очень важен этот фидбэк! Я понимаю, что мое творчество делает людей счастливыми, они проживают моменты под мои треки. Это классно. И именно это вдохновляет меня работать на максимум. Впереди очень много интересного, и я стремлюсь улучшать свой результат.

Woman.ru: На концерте артситы испытывают не только физическое, но и эмоциональное напряжение? За сколько времени начинается подготовка к выступлениям? Что она обычно в себя включает?
MOLLY: Напряжение было огромное. Для меня оно было, прежде всего, эмоциональным. Это было впервые, и я волновалась, чтобы у меня хватило физических сил, чтобы сделать все на сто процентов. Почему волновалась? Просто я не знала, что это такое, отработать концерт, вот так глобально, одной, ведь раньше всегда была с девочками. Но все прошло очень круто!!! У меня было ощущение, что были double силы какие-то. Возможно, именно огромный адреналин сыграл свою роль. Все прошло супер, и я счастлива, что это случилось. Спасибо всем тем, кто пришёл. Это было классно. Подготовка была довольно долгой, но при этом у меня ещё был свой гастрольный график и другие активности. Поэтому я не могу сказать, что я готовилась к концерту все свое время, после того как ушла с группы SEREBRO. Но репетировала каждый день, чтобы все получилось круто. Это была отработка и вокальных, и танцевальных моментов, потому что у меня ещё есть танцоры. 

MOLLY
MOLLY пообещала, что впереди будет еще много интересного для ее поклонников

Woman.ru: Каковы твои дальнейшие планы? Планируешь ли ты провести гастрольный тур по нашей стране или заграницей?
MOLLY: Я сольный артист всего три месяца, но у меня уже очень быстро забивается график. В основном, это отдельные концерты, которые запланированы до октября. И они пополняются. В октябре у меня будет 4 сольника по разным городам и я очень этого жду. Хочу скорее приехать во все города, в которых я была и не была. И по поводу других стран... Я сейчас готовлю свой англоязычный альбом, поэтому скоро, ближе к осени, я представлю его, и он будет не менее крутым чем русскоязычный.

Напомним, 4 апреля MOLLY презентовала свой первый сольный альбом «Косатка в небе», которые моментально пробился в верхушки топ-чартов.

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24 апреля 2019
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Ольга Серябкина

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