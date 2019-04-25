Из сердца вон: что растеряла певица Сандра, пока искала женское счастье

На шестом десятке лет Сандра продолжает петь про вечную любовь и не желающее покоя сердце. Она не перестала ждать большое и светлое чувство, несмотря на то, что прошлые отношения оставили тяжелый осадок.

Если хотя бы обрывочно вы помните восьмидесятые, в ваших воспоминаниях не могут не звучать ее песни. Популярность Сандры с середины предпоследнего десятилетия двадцатого века носила сейсмический характер. В какой-то момент дрогнул даже «железный занавес», надежно защищавший отечественного меломана от тлетворного влияния Запада.

Обложка первого изданного в СССР альбома певицы

«В Ночной Духоте / На Блюдечке... (Семь Лет) / Малышка / Ты и Я / (Я Никогда Не Буду) Мария Магдалена / Сердцебиение / Сестры и Братья / Передумай», — переведенные по стандартам тех лет названия песен на альбоме «Сандра The Long Play», выпущенном в СССР в 1985-м — году ее европейского прорыва.

Услышав хотя бы раз, сложно было не влюбиться в этот голос — бархатно-карамельный, сильный, но мягкий, очень звонкий, абсолютно неповторимый.

В шоу-бизнес все приходят по-разному. Сандра сцену, например, брала самым настоящим штурмом. В 1975 году будущая сенсация евро-дэнса, которой на тот момент было 13 лет, выскочила на подмостки в финале детского песенного конкурса, где ее никто не ждал и слушать в принципе не собирался. Она и сама не планировала — просто была возмущена уровнем официальных конкурсантов и решила спасти праздник, исполнив кавер-версию хита Оливии Ньютон-Джон из «Лихорадки субботнего вечера». Наград не дали, но нужные люди обратили на дерзкую девчонку внимание.

Откуда что взялось

На самом деле никакая она не Сандра, а Зандра. По-немецки ее имя произносится так. При этом немка она только наполовину, по матери. Ее отец Робер Лауэр — француз. Родилась Сандра Анн Лауэр в городе Саарбрюккен недалеко от французской границы. Лишних денег в семье не водилось, дети (у Сандры был еще старший брат Гастон) с ранних лет помогали родителям по хозяйству.



Петь и танцевать маленькая Сандра обожала настолько, что родители, махнув рукой на семейный бюджет, отправили ее с пяти лет в балетную студию, а позже начали оплачивать уроки игры на гитаре. Хореографией Сандра занималась десять лет.

Позже это сослужит ей прекрасную службу, когда музыкальные обозреватели станут отмечать не только сильный голос, но и великолепную пластику. Но до этого еще далеко.

После импровизированного дебюта на детском песенном конкурсе продюсеры решили сделать из 13-летней Сандры юную звезду. Возраст обязывал держаться в рамках, и первый записанный в студии сингл был целомудренно посвящен любимому щенку по кличке Энди. Песня, как говорят сегодня, не зашла. Однако отчаиваться юное дарование не собиралось.

Вызов принят

Если анализировать ее творческий путь, можно с уверенностью предположить, что секрет успеха Сандры — фантастическая целеустремленность и готовность очень много работать. А еще непоколебимая уверенность в себе — не как у зацикленного на себе «нарцисса», а как у человека, готового всеми силами отстаивать свое право быть у всех на слуху и на виду.

В конце семидесятых юная Сандра (в центре) стала солисткой

трио Arabesque

В отличие от звезд, любящих сгустить краски, рассказывая о сложном пути к славе, Сандра на жалость никогда не давила. Ну да, оказалась в 16 лет в составе девичьего трио Arabesque, в котором две остальные участницы на правах старших сильно ее невзлюбили и пытались армейскими методами привить навыки субординации — так бывает. Улетела надолго в Японию, где коллектив пользовался бешеной популярностью, хотя до этого не расставалась с родителями и мало где была, — но она сама же мечтала о серьезном шоу-бизнесе! Без всяких костюмеров, визажистов, менеджеров и свиты искала наряды, делала себе прически и грим, заказывала билеты на самолеты, бронировала отели… Зато получила опыт, независимость и полный контроль над ситуаций.

Уровень популярности и заработки уже позволяли нанять помощников, но девочка из простой семьи, которая с шести лет гладила отцу рубашки, не готова была «включать принцессу», хотя на поп-сцене ею уже являлась.

За кулисами перед очередным выступлением Arabesque.

Девушки сами готовят себя к выходу на сцену

Подход Сандры к карьере был не по годам рассудительным и серьезным. Вот только редкие девичьи коллективы становятся долгожителями. Через шесть лет 22-летняя на тот момент солистка покинула Arabesque. Ее коллеги еще пару лет выступали дуэтом. Однако самое ценное Сандра забрала с собой — клавишника Майкла Крету, с которым ее связали особые отношения.

Пигмалион

Уроженец Бухареста Майкл Крету по сути стал человеком, подарившим миру певицу Сандру. Пела бы она, конечно, и без него, однако именно Крету превратил экс-солистку Arabesque в мировую музыкальную сенсацию.

По иронии судьбы, он же заставил ее исчезнуть с радаров, когда их пути — и творческие, и личные — разошлись навсегда.

Сандра и Майкл Крету. Обратите внимание, как он на нее смотрит

Но вернемся в 1984 год, когда с подачи Крету, уже на тот момент бойфренда Сандры, она выпускает первую взрослую сольную композицию — немецкоязычный кавер на песню Big in Japan группы Alphaville. Он повторил судьбу песни про щенка Энди и с треском провалился. Как мы помним, Сандру такой поворот дел не испугал и в 13 лет — что уж говорить про девушку в расцвете творческих сил, тем более влюбленную в талантливого музыканта, тоже не готового сдаваться.

У всех на устах

Год спустя о ней заговорила вся Европа. Сандра вихрем ворвалась в музыкальные чарты от Франции до Израиля, по пути встряхнув и Советский Союз. I’ll never be… Maria Magdalena! Пока в Америке Мадонна изображала девственницу, исполняя свой хит Like A Virgin, Сандра в Европе заявляла, что каяться в своих чувствах не собирается. Певиц, кстати, постоянно сравнивали. В какой-то момент Сандра, которую стали звать «европейской Мадонной», даже обскакала американскую коллегу по совокупным продажам пластинок. Это был триумф невероятного масштаба, и пережила его Сандра с достоинством.

Сандра в 1986 году

После выхода первого альбома Sandra The Long Play певица улетела на полгода в Лондон и там по шесть часов занималась пением с лучшими преподавателями. Из студии отправлялась в языковую школу, где еще четыре часа оттачивала свой английский, чтобы свободно давать интервью.

В оставшееся время подписывала открытки для фанатов. По 10 ящиков в месяц.

Один альбом сменял другой, они рвали хит-парады, собирали огромные залы, снимали клипы, гастролировали по всему свету от Америки до Японии... Энергии, решимости и таланта Сандре было не занимать, однако Майкл вдвое усиливал ее запал, являясь главным вдохновителем, советчиком, соратником, автором песен и аранжировок. Не каждой певице выпадает такая удача и в творческом, и в личном плане.

С глаз долой

7 января 1988 года пара поженилась и уехала из немецкого Мюнхена на Ибицу. Виллу на острове Сандра купила годом ранее, чтобы отметить свой успех. В современной музыке молодожены считались парой номер один. Статус обязывал к респектабельному уединению.

На Ибице они были как на Олимпе — не подберешься.

Дальнейшая история пары в девяностые складывалась уже за закрытыми дверями и высокими оградами их домов. Из первой виллы они переехали в самый настоящий замок 15 века, охранялся который не хуже резиденции главы государства. Интервью особо не раздавали, начали позволять себе длительные творческие паузы. Завеса таинственности сгущалась.

В свет пара выбиралась редко — забрать очередную музыкальную награду и домой на Ибицу

В 1990-м Майкл начал новый проект Enigma, который так и переводится как «загадка». Первый же альбом MCMXC a.D. взорвал чарты по всему миру, став новым словом в танцевальной музыке Наравне с монахами, читавшими нараспев псалмы на латыни, засветилась там и Сандра, но слабо узнаваемым голосом и без упоминания о себе в подписях. Такова была задумка музыкального мистификатора Крету.

Остановка по требованию

С середины девяностых карьера Сандры вдруг перестала развиваться по накатанной. За удачным альбомом выпускался не самый удачный. Не все песни добирались до вершин хит-парадов. Возможно, она и сама не так уж к этому стремилась. Сандре исполнилось тридцать лет. У нее был достаток, известность, талантливый муж, дом — полная чаша, в котором было достаточно антиквариата, охранников, прислуги, но не было детей.

Звезда была готова поставить карьеру на паузу, что в какой-то момент и сделала. В 1995 году в семье родились сыновья-двойняшки — Никита и Себастиан.

Сандра и Майкл весной 1995 года — в ожидании появления на свет их сыновей

В России певицу до сих пор пытают, почему Никита, подозревая русский след, но тут скорее надо винить ее любимого певца Элтона Джона и его композицию Nikita, посвященную, впрочем, некой славянской прелестнице.



Сандра и Майкл официально расстанутся, когда их сыновьям будет 12 лет. Разъедутся еще раньше. По слухам, Крету ушел к некой модели сильно моложе жены. Певица, не жалеющая улыбок и позитива для прессы, славится удивительной скрытностью в вопросах личной жизни. Как только не пытались журналисты выяснить причины расставания с тем, кто шел с ней рука об руку с ранней молодости, однако Сандра всякий раз уходила от ответа. Разве что признавалась, что чувствовала себя в браке одиноко, что муж, даже если находился рядом, был где-то далеко.

За год до официального развода с мужем

Из ее новых песен можно было узнать больше, чем из интервью. На смену динамичным хитам пришли баллады о разочарованиях и тщательно скрываемой боли. Успеха Everlasting Love они уже не имели. Публика хотела прежнюю Сандру — красотку с медовой кожей и ямочками на щеках, точеными ногами, поющую об эмоциях, поднимающих к небесам.

В стиле ретро

В начале нулевых начали набирать обороты всевозможные «дискотеки 80-х». Звезды той поры, даже подзабытые, переживали вторую молодость. Они могли выглядеть совсем не так, как на пике популярности, но это было неважно. Публике они давали нечто более ценное — воспоминания о беззаботной молодости.

Сандру все чаще приглашали на такие концерты, предлагая исполнить золотые хиты. Она не отказывалась, давая публике рассмотреть себя со сцены. Перемены во внешности было сложно не заметить. Списывали их на проблемы в браке, хотя после развода Сандра сразу же представила публике своего нового избранника Олафа Менгеса, который ради нее бросил бизнес и стал ее музыкальным продюсером.

Новая любовь — новые силы. Сандра расцвела и даже стал чуть более откровенной. Нового спутника она сравнивала с бывшим мужем, упирая на то, что Олаф всегда рядом и умеет ее слышать.

Со вторым мужем Олафом Менгесом

В 2010 году они сыграли свадьбу на Сейшелах, свидетелем был ее добрый друг Томас Андерс, солист Modern Talking. Эту свадьбу она ждала особенно, опять же вспоминая самую первую. Только спустя два десятилетия певица призналась, что и свадьбы-то не было — так, регистрация с шампанским и вместо платья — белая рубашка. Крету оказался мало того, что православным, так еще и атеистом — о венчании речи не шло.

Почетными гостями на ее второй свадьбе стали Томас Андерс с супругой

Съемочной группе НТВ, которая нагрянула к ней на Ибицу в 2010 году, Сандра даже показала свое пышное подвенечное платье, не переставая нахваливать нового мужа Олафа.

Снова стоит одна

Они расстанутся через четыре года, в 2014-м. Про причины звезда 1980-х уже не будет ничего рассказывать. По сей день она носит двойную фамилию Лауэр-Крету, живет в своем огромном замке с несколькими помощниками по хозяйству и любимыми котами. С нетерпением ждет визитов сыновей. Показывать их в прессе или на светских мероприятиях она не имеет права по требованию Крету. Но дети, безусловно, главный смысл ее жизни и радость.

Внешность певицы — тема непростая. Слухи о том, почему из хрупкой девушки с телом профессиональной танцовщицы она превратилась в женщину, скажем так, корпулентную, ходили самые разные. Пресса была беспощадна. Сандре, годами игнорировавшей всевозможные домыслы, пришлось высказаться по теме.



Версию с напитками покрепче она решительно отмела, заявив, что у нее давние проблемы с правым тазобедренным суставом, из-за чего приходится постоянно делать инъекции кортизона. Якобы они и повлияли на ее внешний вид и форму.

Певица в 2015 году

Что бы там ни было, выступать Сандра не перестает. Удивитесь, но в России она проводит очень много времени, путешествуя со своими концертами по регионам и не пропуская разного рода ретро-мероприятия. Наш зритель оказался на редкость благодарным и щедрым на самые искренние чувства. Какой же артист от такого откажется?

1 2 3 ... 22 Фото из Инстаграма Татьяны Булановой — певицы на концерте «Легенды ''Ретро-ФМ''» в конце 2018 года

В то же время даже в Германии изредка выходят материалы с заголовками вроде «Где они теперь?». В конце прошлого года подобного рода заметка была опубликована в газете Stern, также решившей навести справки о житье-бытье суперзвезды недавнего прошлого. Не теряя оптимизма, Сандра поведала, что подумывает вернуться с Ибицы в Германию, но со сцены ни за что не уйдет.



Да, сегодня она выглядит уже совсем иначе — ни кудрей по пояс, ни осиной талии, ни подплечников размера XXL. Артисткам такие метаморфозы даются тяжело, но Сандра не подает виду, что ее что-то смущает. В 2019 году она выпускает очередной, одиннадцатый по счету альбом. Жизнь продолжается.