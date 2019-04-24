«Вы не представляете, как достали #яжематери»: Анна Седокова записала песню, в которой высмеяла критикующих ее женщин

Интернет-пользователи часто критикуют Анну Седокову за то, что она мало времени проводит с детьми. На днях певица выпустила трек, в котором ответила всем недоброжелателям на претензии в свой адрес.

Анна Седокова привыкла публиковать в соцсетях фото и видео со своих многочисленных гастролей. Из-за этого певица часто подвергается критике интернет-пользователей. По их мнению, знаменитость уделяет воспитанию своих детей очень мало времени.

На днях певица представила новую композицию, в которой дала ответ всем хейтерам.

«Вы не представляете, как меня достали эти яжематери, которые только и делают, что порицают да упрекают. ''Родила ребенка — сиди дома. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, так еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Вот тебя мужик и бросил-то наверное из-за этого, точно сбежал от тебя!'' — это все цитаты комментаторов, милых и добрых», — высказалась Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Знаменитость также добавила, не станет ставить крест на своей карьере только потому, что стала мамой. По мнению Анны, благодаря работе она чувствует себя счастливой и с удовольствием делится этим счастьем со своими детьми. «Девочки, этот трек — для мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми», — подытожила певица.

В комментариях к публикации фолловеры Седоковой стали делиться своим мнением по поводу ее нового хита. Одни посчитали композицию достойной: «Огонь», «Песня от души», «Крутой трек. Все мамы будут плясать, а я уже на старте», «Все правильно, я сама мама, песня будто про меня», «Супер! Очень злободневно». Другие же подписчицы Анны решили, что слова трека неправдоподобны: «Только в песне так, а в жизни бесконечные танцы с горшками, чашками и стирками», «Так бывает лишь в сказке», «Это все неправда». А вам понравилась новая песня Анны Седоковой?

