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Объявлена самая красивая женщина 2019 года

Каждую весну американский журнал People называет имя самой красивой женщины года. В 2018-м приз достался певице Пинк. Кто же стал победительницей 2019-го?

Популярный американский журнал People ежегодно выбирает самых привлекательных западных селебрити. В былые времена на обложке глянца красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Пару лет назад издание поменяло концепцию и теперь отмечает не столько внешнюю красоту знаменитости, сколько ее личностные качества. В прошлом году победа досталась певице Пинк, в этом — актрисе Дженнифер Гарнер. 

Фотография 47-летней звезды украсила обложку последнего номера издания. В кадре голливудская звезда позирует со своей фирменной улыбкой.

«Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира», — говорится в сообщении People, размещенном на его страницах в соцсетях.

Сама Дженнифер также поблагодарила всех причастных за свою новую роль. «Я до сих пор не могу в это поверить», — написала она в Инстаграме.

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25 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дженнифер Гарнер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да классная она, улыбается, позитивная. И правда, красота изнутри идёт.

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