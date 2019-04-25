Объявлена самая красивая женщина 2019 года

Каждую весну американский журнал People называет имя самой красивой женщины года. В 2018-м приз достался певице Пинк. Кто же стал победительницей 2019-го?



Популярный американский журнал People ежегодно выбирает самых привлекательных западных селебрити. В былые времена на обложке глянца красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.



Пару лет назад издание поменяло концепцию и теперь отмечает не столько внешнюю красоту знаменитости, сколько ее личностные качества. В прошлом году победа досталась певице Пинк, в этом — актрисе Дженнифер Гарнер.

Фотография 47-летней звезды украсила обложку последнего номера издания. В кадре голливудская звезда позирует со своей фирменной улыбкой.

«Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира», — говорится в сообщении People, размещенном на его страницах в соцсетях.



1 2 3 ... 12 Дженнифер Гарнер назвали самой красивой женщиной планеты

Сама Дженнифер также поблагодарила всех причастных за свою новую роль. «Я до сих пор не могу в это поверить», — написала она в Инстаграме.