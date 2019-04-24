Инсайдеры: Анджелина Джоли намерена лишить наследства всех детей, кроме одного

Среди богатых и знаменитых нередко находятся те, кто передает все своего многомиллионное состояние в различные организации, оставляя собственных отпрысков без средств к существованию. А есть Анджелина Джоли, которая, как сообщают источники, решила завещать все лишь одному из своих шестерых детей.



Не так давно Анджелина Джоли официально развелась с Брэдом Питтом. Экс-супругам еще предстоит решить вопрос опеки над детьми, но большую часть дел они уже урегулировали. Неизвестно, как актеры делили недвижимость и бизнес, но журналисты уже выяснили, что продюсерская компания Jolie Pas, принадлежащая звезде и принесшая ей доход в 116 миллионов долларов, осталась при ней. На днях стало известно, кому достанутся эти деньги.

Логично предположить, что состояние будет поделено между шестью детьми голливудской знаменитости. Ан нет! Как пишет издание RadarOnline, Джоли намерена завещать всю сумму лишь одному из своих наследников. Своему первенцу. Своему старшему сыну. Своему любимому Мэдоксу.

1 2 3 4 5 6 7 Анджелина Джоли приняла весьма странное решение

По слухам, Мэдокс единственный из шестерых детей поддержал желание Анджелины расстаться с Брэдом Питтом. В это мы охотно верим, ведь СМИ много писали о том, что у актера и его пасынка весьма натянутые отношения. Но как же другие дети? Брэд Питт разделяет наше возмущение. Как отмечает издание, эта информация привела его в ярость. 55-летний актер негодует из-за решения бывшей жены и переживает за оставшихся пятерых детей, которые при таком раскладе останутся обделенными.