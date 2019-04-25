Арифметика любви: Мот и Мария Мельникова отметили пять лет совместной жизни и два года с венчания

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мария Мельникова и Мот впервые увидели друг друга в 2014-м, через три года расписались, а еще через год стали родителями.



Мария Мельникова редко говорит публично о своих чувствах к мужу, рэперу Моту, но на этот раз не стала сдерживать себя. Тем более и повод, а вернее поводы были подходящие.

«2 года со Дня Венчания и торжества. Почти три года в браке и более пяти лет вместе», — написала Мария, сопроводив свой пост множеством эмодзи.

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Супруга артиста и мать его годовалого сына поделилась в Инстаграме видеороликом со дня свадьбы, которая состоялась 23 апреля 2017 года.



29-летний рэпер тоже отметил этот день в своих инстаграм-воспоминаниях, опубликовав фото с комментарием: «Спасибо, что продолжаешь заряжать огнем, я буду вечно продолжать жечь напалмом. Люблю!».