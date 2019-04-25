«Не геройствую с уборкой и готовкой»: Саша Савельева рассказала о своих буднях после родов

Месяц назад экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева родила сына. В своем Инстаграме певица поведала фанатам, чем наполнены ее дни, как она восстанавливается и о чем мечтает больше всего.

Саша Савельева родила сына в конце марта

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала матерью в 35 лет. Сын певицы и актера Кирилла Сафонова появился на свет в конце марта. Спустя месяц Саша уже демонстрирует хорошую фигуру, чем приятно удивляет своих подписчиков.

Российская певица поделилась с фанатами своими желаниями

В своем микроблоге Савельева разместила фото, на котором она позирует в платье с цветочным принтом. В комментариях под постом фанаты сразу обрушили на звезду массу комплиментов и начали расспрашивать о ее самочувствии. Саша сообщила поклонникам, каково это — впервые быть в роли матери, и рассказала, какое желание сейчас стоит у нее на первом месте.

«Очень хочется спать. Пока прихожу в себя», — ответила певица на вопросы подписчиц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Также Саша поведала о восстановительном процессе и о том, как ей удается отдохнуть. «Если честно, я не знаю, как правильно нужно восстанавливаться... Просто ем вкусно то, что подходит для грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но, правда, не всегда получается. Пока держусь: не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсь максимально расслабиться», — продолжила звезда отвечать на комментарии фанов.



1 2 3 ... 8 Александра Савельева впервые ощутила радость материнства в 35 лет

Все поклонники поддерживают новоиспеченную маму и пишут Саше теплые слова. Мы присоединяемся к подписчикам и желаем счастья звездной семье.