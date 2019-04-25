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«Не геройствую с уборкой и готовкой»: Саша Савельева рассказала о своих буднях после родов

Месяц назад экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева родила сына. В своем Инстаграме певица поведала фанатам, чем наполнены ее дни, как она восстанавливается и о чем мечтает больше всего.
Саша Савельева
Саша Савельева родила сына в конце марта

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала матерью в 35 лет. Сын певицы и актера Кирилла Сафонова появился на свет в конце марта. Спустя месяц Саша уже демонстрирует хорошую фигуру, чем приятно удивляет своих подписчиков.

Саша Савельева
Российская певица поделилась с фанатами своими желаниями

В своем микроблоге Савельева разместила фото, на котором она позирует в платье с цветочным принтом. В комментариях под постом фанаты сразу обрушили на звезду массу комплиментов и начали расспрашивать о ее самочувствии. Саша сообщила поклонникам, каково это — впервые быть в роли матери, и рассказала, какое желание сейчас стоит у нее на первом месте.

«Очень хочется спать. Пока прихожу в себя», — ответила певица на вопросы подписчиц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Также Саша поведала о восстановительном процессе и о том, как ей удается отдохнуть. «Если честно, я не знаю, как правильно нужно восстанавливаться... Просто ем вкусно то, что подходит для грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но, правда, не всегда получается. Пока держусь: не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсь максимально расслабиться», — продолжила звезда отвечать на комментарии фанов.

Все поклонники поддерживают новоиспеченную маму и пишут Саше теплые слова. Мы присоединяемся к подписчикам и желаем счастья звездной семье.

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25 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Что опять?

  • Сначала молчала как рыба, а теперь рот не закрывается.Рада, что родила и что все в порядке с малышом, но чесслово уже надоела.

  • Не геройствую с готовкой и уборкой... Такие комментарии лишь вызывают улыбку. А как живут миллионы российских женщин, на которых и дом, и дети, муж на работе и помощников нет? Понятно, что обеспеченные могут себе позыолить и няню, и прислугу. За Сашу чисто по-женски можно порадоваться, такой долгожданный ребёнок, но вот эти комментарии ну как-то не очень...

  • можно подумать до рождения ребенка она геройствовала с готовкой и уборкой))

  • сразу вспоминаю, как в свое время на нее Ягудин жаловался, что когда он уставший приходил с работы, она его встречала, играя на рояле, вместо того, чтобы ужином встретить, а она обижалась, что он этого не оценил)))

  • Да, тоже улыбнуло про уборку и головку. А у многих женщин и не один реб., а 2 или 3. И ничего, и даже работают. Статья не про меня, но скажу, что у меня 2 малолетних и пришлось выбрать работу вечернюю. Муж в 4 приходит, а я в 4.10 выхожу, чтобы к 5 успеть на работу и до 1 ночи где-то ( на кухне помошником работаю ). Пешочком туда и обратно, и ничего, привыкла и даже нравится!!!!

  • На фото, где она в платье с принтом, посмотрите как 3й снизу кирпичик отъехал, по сравнению с другими. Зачем уменьшать свою руку, так прям явно. Неужели боится осуждения, что поправилась после родов?! Мнение посторонних так важно для счастливой мамы? 35 лет, а такими глупостями занимаются...

  • Готовку, то есть ( 6 комм )

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