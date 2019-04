Кожаные брюки не помешали Виктории Бекхэм надеть пуанты и показать балетные навыки

Дизайнер удивила фолловеров своего 14-летнего сына Круза танцем на пуантах. Виктория успела показать несколько балетных позиций под песню Эми Уайнхаус Tears Dry On My Own, прежде чем потеряла равновесие.

На видео, которое появилось в Инстаграме младшего сына Виктории Бекхэм 24 апреля, 45-летняя знаменитость встает на пуанты и показывает несколько балетных позиций. И все это узких в кожаных брюках! Не самая подходящая униформа для классического танца, однако Виктории все ни по чем. Выясняется, что невероятная гибкость свойственна ей во всем — от ведения бизнеса до владения собственным телом. Импровизированное мини-представление сопровождалось комментариями 14-летнего Круза.

Виктория в третьей позиции

«Вау, я в шоке, только посмотрите на маму!», — восторженно восклицает парень за кадром.

Кожаные брюки ничуть не стесняли ее в движениях

Не все подписчики опознали по голосу Круза: сбивал отчетливо-американский акцент подростка, которого, по логике, у британского подданного быть не должно. Как признался Круз, он удивлен не меньше, потому что и сам не узнал свой же голос. Еще одно приятное удивление для фолловеров — обворожительная улыбка Виктории Бекхэм в конце видео, когда, все-таки потеряв равновесие, она поспешно покинула кадр.







В народе за Викторией Бекхэм давно закрепилась репутация «железной леди», которая улыбается не так часто, поэтому любое проявление теплых эмоций — огромная радость для сотен тысяч ее поклонников. Однако знающие люди утверждают, что в жизни у Виктории отменное чувство юмора и вообще она дерзкая штучка и тот еще тролль.

В жизни Виктория любит подшучивать и дурачиться

В начале года в соцсетях обсуждали ее забавный танец с парикмахером Кеном Пейвсом и актрисой Эдриэнн Уоррен. Тогда наша героиня была под впечатлением от биографического мюзикла о Тине Тернер, который накануне посмотрела вместе с мужем. Поэтому вместе с Эдриэнн, звездой мюзикла, Вики исполнила парочку движений, которые выглядели с одной стороны просто, с другой — мило и смешно. Кажется, что, несмотря на образ серьезной бизнесвумен, к которому Виктория шла годами, ее творческая натура дает о себе знать.

Многие называют Викторию Бекхэм «железной леди»

Однажды она даже танцевала в центре Нью-Йорка на глазах у изумленной толпы. Тогда дизайнер привезла свою новую коллекцию на Неделю моды и решила немного поразвлечься, устроив импровизированное представление.