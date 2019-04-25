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Кожаные брюки не помешали Виктории Бекхэм надеть пуанты и показать балетные навыки

Дизайнер удивила фолловеров своего 14-летнего сына Круза танцем на пуантах. Виктория успела показать несколько балетных позиций под песню Эми Уайнхаус Tears Dry On My Own, прежде чем потеряла равновесие.
Виктория Бекхэм

На видео, которое появилось в Инстаграме младшего сына Виктории Бекхэм 24 апреля, 45-летняя знаменитость встает на пуанты и показывает несколько балетных позиций. И все это узких в кожаных брюках! Не самая подходящая униформа для классического танца, однако Виктории все ни по чем. Выясняется, что невероятная гибкость свойственна ей во всем — от ведения бизнеса до владения собственным телом. Импровизированное мини-представление сопровождалось комментариями 14-летнего Круза.

Виктория Бекхэм
Виктория в третьей позиции
«Вау, я в шоке, только посмотрите на маму!», — восторженно восклицает парень за кадром.
Виктория Бе
Кожаные брюки ничуть не стесняли ее в движениях

Не все подписчики опознали по голосу Круза: сбивал отчетливо-американский акцент подростка, которого, по логике, у британского подданного быть не должно. Как признался Круз, он удивлен не меньше, потому что и сам не узнал свой же голос. Еще одно приятное удивление для фолловеров — обворожительная улыбка Виктории Бекхэм в конце видео, когда, все-таки потеряв равновесие, она поспешно покинула кадр.


В народе за Викторией Бекхэм давно закрепилась репутация «железной леди», которая улыбается не так часто, поэтому любое проявление теплых эмоций — огромная радость для сотен тысяч ее поклонников. Однако знающие люди утверждают, что в жизни у Виктории отменное чувство юмора и вообще она дерзкая штучка и тот еще тролль.

Виктория Бекхэм
В жизни Виктория любит подшучивать и дурачиться  

В начале года в соцсетях обсуждали ее забавный танец с парикмахером Кеном Пейвсом и актрисой Эдриэнн Уоррен. Тогда наша героиня была под впечатлением от биографического мюзикла о Тине Тернер, который накануне посмотрела вместе с мужем. Поэтому вместе с Эдриэнн, звездой мюзикла, Вики исполнила парочку движений, которые выглядели с одной стороны просто, с другой — мило и смешно. Кажется, что, несмотря на образ серьезной бизнесвумен, к которому Виктория шла годами, ее творческая натура дает о себе знать. 

Однажды она даже танцевала в центре Нью-Йорка на глазах у изумленной толпы. Тогда дизайнер привезла свою новую коллекцию на Неделю моды и решила немного поразвлечься, устроив импровизированное представление.

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25 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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