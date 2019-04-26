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Отец русской невесты Джонни Деппа отреагировал на роман дочери с актером

Журналисты всего мира, затаив дыхание, следят за новой любовной историей, участниками которой стали знаменитый голливудский актер Джонни Депп и никому неизвестная до сегодняшнего дня российская гоу-гоу танцовщица Полина Глен. Журналистам удалось связаться с отцом возможной будущей миссис Депп. 

25 апреля стало известно, что Джонни Депп вновь влюблен и очень счастлив. По сообщениям западных СМИ, избранницей 55-летнего актера стала питерская танцовщица Полина Глен, которой чуть больше 20.

Как пишут различные издания, с голливудской звездой россиянка познакомилась в прошлом году в Лос-Анджелесе, а с недавних пор уже живет в его особняке и вовсю планирует свадьбу. 

Правда это или нет, пока неизвестно. Сама девушка никак не комментирует свои новые отношения, Джонни Депп, понятное дело, тоже молчит. Неразговорчивыми оказались и родственники Полины — ее старшая сестра Татьяна и мама Ирина отказались общаться с журналистами. Корреспондентам издания spbdnevnik.ru удалось получить лишь небольшой комментарий отца. 

На вопрос, счастлива ли Полина, бизнесмен Геннадий Глен ответил: «Я не знаю, это надо у нее спрашивать. Она не говорила». Мужчина также добавил, что дочь запретила ему давать какие-либо интервью, а потому официального подтверждения нам придется ждать лишь от самих героев этой лавстори.

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26 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Джонни Депп

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Собственная танцевальная студия в 20 лет.. нууу тут 2 варианта. Либо девушка вундеркинд и очень талантливая, либо следует искать ответ во фразе "папа бизнесмен".

  • Молодец, что запретила. Очень хорошо!

  • Гость

    Собственная танцевальная студия в 20 лет.. нууу тут 2 варианта. Либо девушка вундеркинд и очень талантливая, либо следует искать ответ во фразе "папа бизнесмен".

    Да на Вумане все бизнесмены. Все отцы бизнесмены и все мужья, и все женихи. Ничего про этого папу просто не известно, кто он и что он, и ничего он не знает про дочь толком. Небось просто очередное телешоу готовят, раздувают историю из ничего.

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