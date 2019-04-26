Самая красивая фигуристка России призналась в любви Сергею Полунину

О романе олимпийской чемпионки Елены Ильиных и скандального танцовщика Сергея Полунина заговорили пару недель назад, когда знаменитости появились вместе на одном из светских мероприятий. На днях фигуристка призналась в любви своему избраннику.



25 апреля Елене Ильиных исполнилось 25 лет. В свой день рождения прославленная фигуристка опубликовала сообщение в Инстаграме: «Все самое интересное впереди!».



Спустя несколько часов на странице Лены появилось еще одно фото. На черно-белом снимке девушка запечатлена с Сергеем Полуниным. Он и она лежат на крыше и смотрят друг на друга. Подпись к снимку не нуждается в комментариях и переводе — I love you.

О романе фигуристки и танцовщика заговорили еще 12 апреля, когда молодые люди появились вместе на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Тогда Сергей, которому вручалась одна из наград, произнес со сцены: «Спасибо большое! На самом деле это немного неожиданно. Я пришел сюда поддержать моего любимого человека Елену…».

После его слов многие стали совсем по-другому смотреть на пару, которая позировала на красной дорожке, нежно держась за руки. Ну а после поста Елены ни у кого не осталось сомнений в том, что она встречается с Сергеем.

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«Пусть это состояние на фото, никогда не покидает вашу красивейшую пару», «Я за вас так рада!! Лучший для лучшей!!», «Редко когда за кого радуюсь как за себя, но тут как раз такой случай», — такими были комментарии под фотографией Лены в Инстаграме.