Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Самая красивая фигуристка России призналась в любви Сергею Полунину

О романе олимпийской чемпионки Елены Ильиных и скандального танцовщика Сергея Полунина заговорили пару недель назад, когда знаменитости появились вместе на одном из светских мероприятий. На днях фигуристка призналась в любви своему избраннику. 

25 апреля Елене Ильиных исполнилось 25 лет. В свой день рождения прославленная фигуристка опубликовала сообщение в Инстаграме: «Все самое интересное впереди!».

Спустя несколько часов на странице Лены появилось еще одно фото. На черно-белом снимке девушка запечатлена с Сергеем Полуниным. Он и она лежат на крыше и смотрят друг на друга. Подпись к снимку не нуждается в комментариях и переводе — I love you.  

О романе фигуристки и танцовщика заговорили еще 12 апреля, когда молодые люди появились вместе на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Тогда Сергей, которому вручалась одна из наград, произнес со сцены: «Спасибо большое! На самом деле это немного неожиданно. Я пришел сюда поддержать моего любимого человека Елену…».

После его слов многие стали совсем по-другому смотреть на пару, которая позировала на красной дорожке, нежно держась за руки. Ну а после поста Елены ни у кого не осталось сомнений в том, что она встречается с Сергеем. 

«Пусть это состояние на фото, никогда не покидает вашу красивейшую пару», «Я за вас так рада!! Лучший для лучшей!!», «Редко когда за кого радуюсь как за себя, но тут как раз такой случай», — такими были комментарии под фотографией Лены в Инстаграме. 

Перейти к обсуждению


26 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Сергей Полунин, Елена Ильиных

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.