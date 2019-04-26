Ксения Бородина исполнила мечту трехлетней дочери, улетев с ней в Дубай

Всем известно, что Ксения Бородина любит свою семью. В очередной раз ведущая «Дома-2» доказала это, исполнив желание дочери Теоны: вся звездная семья отправилась отдыхать в Арабские Эмираты.

Ксения Бородина часто балует своих родных

В преддверии майских праздников вся Россия думает, как же провести выходные. Кто-то поедет на дачу жарить шашлыки, кто-то навестит родственников. Только не Ксения Бородина: телеведущая со всем семейством уже отправилась на отдых в солнечный Дубай.



Телеведущая часто отдыхает за границей

Полгода назад 36-летняя Ксения Бородина с супругом и дочерьми уже отдыхали на этом курорте. Вернувшись в Москву, младшая дочь Теона закатила истерику. «В Дубай, хочу поехать в Дубай!» — плакала и твердила девочка.

Бизнесвумен решила порадовать младшую дочь, которой так понравились Арабские Эмираты. В своем микроблоге звезда опубликовала фотографию Теоны в пятизвездочном отеле Дубая. Вместе с ними на отдых также отправились муж Бородиной Курбан Омаров, Маруся и Омар.

1 2 3 ... 11 Известная телеведущая Ксения Бородина осуществила мечту младшей дочери Теоны

Это не первый дорогой подарок членам семьи, который сделала ведущая «Дома-2». Прошлым летом, на день рождения старшей дочери, Бородина подарила Марусе поездку на Капри.