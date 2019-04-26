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Ксения Бородина исполнила мечту трехлетней дочери, улетев с ней в Дубай

Всем известно, что Ксения Бородина любит свою семью. В очередной раз ведущая «Дома-2» доказала это, исполнив желание дочери Теоны: вся звездная семья отправилась отдыхать в Арабские Эмираты.
Ксения Бородина
Ксения Бородина часто балует своих родных

В преддверии майских праздников вся Россия думает, как же провести выходные. Кто-то поедет на дачу жарить шашлыки, кто-то навестит родственников. Только не Ксения Бородина: телеведущая со всем семейством уже отправилась на отдых в солнечный Дубай.

Ксения Боородина
Телеведущая часто отдыхает за границей

Полгода назад 36-летняя Ксения Бородина с супругом и дочерьми уже отдыхали на этом курорте. Вернувшись в Москву, младшая дочь Теона закатила истерику. «В Дубай, хочу поехать в Дубай!» — плакала и твердила девочка.

Бизнесвумен решила порадовать младшую дочь, которой так понравились Арабские Эмираты. В своем микроблоге звезда опубликовала фотографию Теоны в пятизвездочном отеле Дубая. Вместе с ними на отдых также отправились муж Бородиной Курбан Омаров, Маруся и Омар. 

  • Ксения Бородина, Теона Омарова
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    Известная телеведущая Ксения Бородина осуществила мечту младшей дочери Теоны
    Смотреть галерею

Это не первый дорогой подарок членам семьи, который сделала ведущая «Дома-2». Прошлым летом, на день рождения старшей дочери, Бородина подарила Марусе поездку на Капри. 

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26 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Курбан Омаров, Маруся Бородина, Теона Омарова

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Гость 2019-04-19 19:45:00
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Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
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