Ксения Бородина исполнила мечту трехлетней дочери, улетев с ней в Дубай

В преддверии майских праздников вся Россия думает, как же провести выходные. Кто-то поедет на дачу жарить шашлыки, кто-то навестит родственников. Только не Ксения Бородина: телеведущая со всем семейством уже отправилась на отдых в солнечный Дубай.
Полгода назад 36-летняя Ксения Бородина с супругом и дочерьми уже отдыхали на этом курорте. Вернувшись в Москву, младшая дочь Теона закатила истерику. «В Дубай, хочу поехать в Дубай!» — плакала и твердила девочка.
Бизнесвумен решила порадовать младшую дочь, которой так понравились Арабские Эмираты. В своем микроблоге звезда опубликовала фотографию Теоны в пятизвездочном отеле Дубая. Вместе с ними на отдых также отправились муж Бородиной Курбан Омаров, Маруся и Омар.
Это не первый дорогой подарок членам семьи, который сделала ведущая «Дома-2». Прошлым летом, на день рождения старшей дочери, Бородина подарила Марусе поездку на Капри.