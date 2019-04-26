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Сергея Лазарева расстраивают слухи о том, что его сын приемный

Сергей Лазарев не сразу поведал общественности о том, что стал отцом. В интервью Регине Тодоренко певец рассказал о слухах, которые долгое время ходили вокруг его ребенка.
Сергей Лазарев, Регина Тодоренко
Сергей Лазарев в гостях у Регины Тодоренко

В преддверии «Евровидения» 36-летний Сергей Лазарев стал гостем шоу «Пятница с Региной». В рамках программы он рассказал о своем сыне Никите, которого долгое время скрывал от журналистов.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с сыном Никитой

«Каждый раз, когда я выкладываю пост, то ребенок чихать начинает, то еще что-то. Словно кто-то пытается ''пробить'' энергетику», — посетовал Лазарев. Поэтому артист долгое время предпочитал не рассказывать лишний раз о мальчике. Однако это не уберегло его от сплетен, которыми полнился интернет.

«Говорили, что это не мой ребенок, потом, что я ребенка брата воспитываю или что я ребенка гитариста выдаю за своего… Какой-то абсурд», — пожаловался певец.

При этом артист отмечает, что сын очень похож на него в детстве. По словам Лазарева, это проявляется даже в привычках маленького Никиты. Да и внешне отец и сын очень похожи.

Сергей Лазарев
Слева — Сергей Лазарев, справа — Никита

Сейчас Никита в том возрасте, когда во многом определяется его будущее. Сергей хочет, чтобы ребенок развивался всесторонне и смог в дальнейшем себя реализовать, где сам бы захотел. Лазарев ощущает большую ответственность за Никиту и признает, что ему немного сложно понять, какое направление лучше выбрать. Поэтому уже записал его в несколько секций — плавание, футбол, иностранный язык, шахматы… Чтобы уж наверняка!

«Он лидер… Он очень любознательный, активный ребенок», — утверждает Сергей.

Сейчас мальчику больше всего нравится рисование, но Лазарев относится к этому скептически. По мнению мужчины, такая профессия может быть не очень востребована. Но любой выбор Никиты артист пообещал поддержать. 

Никита Лазарев
Никита Лазарев любит рисовать

Сергей также признался, что любит с сыном «сюсюкаться», а в моменты непослушания старается поговорить, а не ругаться. И Никита все понимает.

Не так давно сын Лазарева впервые посетил его концерт, и ему очень понравилось. Расчувствовались все — и певец, и мальчик. Причиной стала песня, которую артист посвятил своему чаду.

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26 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Сергей Лазарев, Влад Топалов, Регина Тодоренко

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