«Больно, когда несправедливо»: Максим Галкин пообещал сделать все, чтобы его дети не участвовали в конкурсах

Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» взорвала Рунет субботним утром. Свое мнение о результатах голосования и о детских конкурсах в целом высказал Максим Галкин.



В пятницу вечером стало известно, что победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» была выбрана Микелла Абрамова. 10-летняя дочь певицы Алсу набрала рекордное количество голосов телезрителей за всю историю конкурса.



Победа девочки вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Многие уверены — голосование было нечестным. Такого мнения придерживается и Максим Галкин.





Супруг Аллы Пугачевой был поражен несправедливыми результатами и пообещал, что постарается сделать все, чтобы его дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали.

Поклонники поддержали возмущение Галкина, но отметили, что его дочка Лиза рождена для сцены, и не пустить ее в артистки было бы несправедливо.

42-летний артист несколько раз подчеркнул, что его фаворитом в «Голосе. Дети» был Ержан Максим. Именно за мальчика все представители звездного семейства отправляли в пятницу вечером смс-сообщения. Галкин отметил и некоторых других юных участников, в том числе и Микеллу. По словам шоумена, девочка выступила хорошо, но не лучше всех.



1 2 3 4 5 6 Максим Галкин намерен в будущем оградить своих детей от участия в конкурсах

Помимо Галкина о победе Микаэллы Абрамовой высказались и другие представители шоу-бизнеса.