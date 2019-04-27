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«Больно, когда несправедливо»: Максим Галкин пообещал сделать все, чтобы его дети не участвовали в конкурсах

Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» взорвала Рунет субботним утром. Свое мнение о результатах голосования и о детских конкурсах в целом высказал Максим Галкин.

В пятницу вечером стало известно, что победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» была выбрана Микелла Абрамова. 10-летняя дочь певицы Алсу набрала рекордное количество голосов телезрителей за всю историю конкурса. 

Победа девочки вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Многие уверены — голосование было нечестным. Такого мнения придерживается и Максим Галкин. 

Супруг Аллы Пугачевой был поражен несправедливыми результатами и пообещал, что постарается сделать все, чтобы его дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали.

Поклонники поддержали возмущение Галкина, но отметили, что его дочка Лиза рождена для сцены, и не пустить ее в артистки было бы несправедливо. 

42-летний артист несколько раз подчеркнул, что его фаворитом в «Голосе. Дети» был Ержан Максим. Именно за мальчика все представители звездного семейства отправляли в пятницу вечером смс-сообщения. Галкин отметил и некоторых других юных участников, в том числе и Микеллу. По словам шоумена, девочка выступила хорошо, но не лучше всех. 

  • Максим Галкин с дочкой Лизой
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    Максим Галкин намерен в будущем оградить своих детей от участия в конкурсах
    Смотреть галерею

Помимо Галкина о победе Микаэллы Абрамовой высказались и другие представители шоу-бизнеса. 

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27 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.

  • Ну и правильно. Не меняй решения, Максимка.Да и зачем такое его детям? Они и так уже мозолят всем глаза, с младенчества. И я ниче против детей не имею, тут скорее родители стараются, тащат их везде за собой, чтоб привыкали к славе и известности. Им и конкурсов никаких не надо.

  • Считаю здесь виновата Лобода. Надо было предвидеть эту ситуацию. Зачем она ее отобрала вообще в финал?? Неужели не предполагала что так и будет? Конечно знала и специально ее выбрала,чтобы именно ее девочка выйграла

  • Пеппи

    Считаю здесь виновата Лобода. Надо было предвидеть эту ситуацию. Зачем она ее отобрала вообще в финал?? Неужели не предполагала что так и будет? Конечно знала и специально ее выбрала,чтобы именно ее девочка выйграла

    Лобода, наоборот, не взяла ее. Сделали дополнительную программу для не попавших в финал и за девочку "проголосовали" зрители.

  • Конечно у нас столько богатых, Галкиным их не переплюнуть...это не Советское время , когда Кристину по блату тащищи

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