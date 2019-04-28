Жестяная свадьба: с какими проблемами Кейт и Уильям столкнулись за 8 лет брака

29 апреля 2019 года исполняется восемь лет со дня бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Кажется, годы не прошли, а пролетели, однако супруги успели немало. Про достижения и победы вы все уже знаете, поэтому мы решили вспомнить проблемы и кризисы, с которыми пара разбиралась за закрытыми дверями.



Восемь лет совместной жизни — дата не круглая, но солидная. Далеко не все пары добираются до так называемой «жестяной годовщины», которую психологи считают важной отметкой, символизирующей окончание периода притирок и кризисов первых лет. Шансы на благополучное совместное будущее значительно возрастают, и впереди открываются новые горизонты.





У герцога и герцогини Кембриджских они поистине сказочные — корона, трон, правление королевством. Жить вместе долго и счастливо они просто обязаны. Однако легко не будет.

На это никто, собственно, и не рассчитывал. С проблемами эта пара сталкивалась, как и любая другая, с самого начала отношений. Однако тогда масштаб был иной — студенческий. Да и происходили их выяснения отношений без свидетелей — спасибо бабушке.

Как известно, с подачи королевы Елизаветы и принца Чарльза с таблоидами был заключен своеобразный пакт, по которому до окончания учебы Уильяма и его девушку Кейт не трогали. Этот роман несколько лет мирно цвел под сенью шотландских дубов в университете Сент-Эндрюс, где они и познакомились.

Зато в день получения дипломов вся округа была оккупирована «акулами пера», которые предлагали любые деньги студентам за какие угодно детали о личной жизни принца. И это было только начало.

Мы не будем вспоминать всевозможные щекотливые ситуации, из которых влюбленным приходилось выпутываться все десять лет, предшествовавших их помолвке и последующей свадьбе в 2011 году. Свой отчет мы начинаем с 29 апреля 2011 года, когда почти 80 миллионов человек по всему миру, затаив дыхание, смотрели церемонию венчания пары в Вестминстерском аббатстве.

Примечательно, что свадьбу Гарри и Меган смотрело в два раза меньше людей. А вы говорите — скандалы, интриги, неоднозначный выбор…

Дядя с душком

В каждой семье не без проблемного родственника. Имеется такой и у Кейт Миддлтон — родной дядя Гэри Голдсмит, младший брат ее матери Кэрол. Орел-мужчина подкидывал своей племяннице проблем еще за несколько лет до свадьбы и продолжает по сей день.

Занимающийся недвижимостью миллионер в свободное от работы в Лондоне время вел сомнительный образ жизни на роскошной вилле на Ибице. Он поставлял знакомым запрещенные препараты и жриц продажной любви, много пил и не раз попадал в объективы папарации в непотребном виде.

Всего этого было достаточно, чтобы бросить тень на девушку всех достоинств Кейт. Ситуация осложнялась тем, что она несколько раз гостила на испанской вилле дяди со своим будущим супругом… Скандал замяли с трудом, а когда пришла пора составлять списки приглашенных, будущей герцогине Кембриджской пришлось задуматься.

Звать или не звать — вот в чем был вопрос. Как будет вести себя родственник среди знатных гостей, в одном помещении с самой королевой?

Принятое решение сыграло супругам на руку — особенно Кейт. Дядю позвали, и он не подвел. Тот факт, что будущая герцогиня не отвернулась от горе-родственника, привел в восторг простой народ.

К сожалению, дядю Гэри, как и героя русской пословицы — горбатого, вряд ли что исправит. Плохо себя вести он не перестал и только в 2017 году дважды попадал в полицию за избиение своей четвертой жены.



Отвести внимание от проблемного члена семьи Кейт помогла Меган Маркл со своими родичами, которые умудряются поставлять британским таблоидам фактуру даже из-за океана. Миддлтоны немного выдохнули.

Призрак Джасинты Салданы

Первая беременность супруги принца, о которой было объявлено в декабре 2012 года, обернулась кошмаром по нескольким причинам. Во-первых, Кейт выпала сомнительная честь оказаться в числе двух процентов женщин, страдающих самой острой формой токсикоза.



История повторялась с последующими двумя беременностями. Однако, если в первый раз, в 2012 году, Кейт оказалась в госпитале, где за ее состоянием круглосуточно следили, предотвращая обезвоживание, последующие разы она оставалась дома, несмотря на протесты врачей. И вот почему.



Двое австралийских пранкеров дозвонились до госпиталя, в который была помещена Кейт, и голосами королевы Елизаветы и принца Чарльза стали справляться о состоянии супруги Уильяма. Звонок приняла медсестра индийского происхождения Джасинта Салдана. Не почувствовав подвоха, она призналась, что Кейт чувствует себя неважно, хотя ей оказывается вся необходимая помощь.

Три дня спустя запись разговора появилась в эфире австралийской радиостанции.

Еще через три дня Джасинта Салдана повесилась в больничной подсобке, оставив несколько предсмертных записок, в которых просила прощения у руководства, Кейт Миддлтон и своих близких.



И без того плачевное состояние Кейт не улучшилось. Таблоиды взорвались. Пресс-служба Кенсингтонского дворца выпустила заявление, в котором выражала соболезнования по поводу случившегося, отмечая, что герцогиня полна благодарности за прекрасный уход, который ей оказывали в госпитале.



Говорят, кошмарные воспоминания о случившемся до сих пор преследуют Кейт, из-за чего она наотрез отказывалась ложиться в госпиталь, когда ждала Шарлотту и Луи и так же страдала от гиперемезис гравидарум. Лечение она получала надомное и, как утверждают знатоки, обращалась к услугам гипнотерапевта.

Бунт при дворе

Придворные тоже бастуют — даже в 21 веке. В 2016 году за плотно закрытыми дверями Кенсингтонского дворца бушевали нешуточные страсти. Началось все с того, что организация, ведающая зарплатным фондом персонала Уильяма и Кейт, решила ужать расходы. В лучших домах о таких вещах предупреждают загодя…



С транспарантами перед дворцом никто, конечно, не ходил, однако недовольство было выражено. В газетах начали появляться заметки с признаниями королевских инсайдеров о том, что этот номер не пройдет.

Тут важно понимать, что с особами голубых кровей работают не столько за деньги, сколько за идею, за возможность служить избранным.

Зарплаты обслуги Кембриджей далеко не самые высокие. Однако, по утверждениям тех самых инсайдеров, урезать их собирались ощутимо, и вот ведь что было обидно — не для того, чтобы подкопить денег монаршим хозяевам, а чтобы больше их оставалось у самой организации.



Судя по тому, что вскоре публикации с финансовыми откровениями приближенных прекратили появляться в прессе, конфликт был урегулирован. Тем временем сами герцог и герцогиня продолжают поддерживать имидж людей рачительных и не по-королевски экономных.

Вспомните красные ботинки, которые следом за Джорджем наверняка начнет носить и младший сын пары Луи — а там, глядишь, и до внуков дойдет.

Или многочисленные визиты Кейт Миддлтон за покупками в аутлет. Или тот факт, что она принципиально не пользуется услугами визажистов и красится сама — причем, как мы помним, со дня собственной свадьбы. Меган Маркл тут еще учиться и учиться.

Третий будет?!

Одно дело — внутренние разбирательства особ приближенных, другое — массовые недовольства простого люда. Полтора года назад Кейт и Уильям получили в свой адрес, пожалуй, максимальную дозу негатива. Поводом стало объявление о третьей беременности в семье наших героев осенью 2017 года.



Так совпало, что в этом же году в силу вступил предложенный консерваторами двумя годами ранее закон, согласно которому малоимущие слои населения могут рассчитывать на налоговые льготы и дополнительную поддержку государства, только если у них не более двух детей.

Третий сразу становился непозволительной роскошью.

Главная претензия народа к Виндзорам — то, что они живут, в том числе, и на деньги налогоплательщиков. Получалось, что жители Соединенного королевства оплачивали одного, другого и третьего детей Кейт и Уильяма, однако далеко не всегда в состоянии расширить собственные семьи.

23 апреля 2018 года на свет появился третий ребенок пары — сын Луи. В прессе сразу же начали гадать, будет ли четвертый и, если будет, то когда.

Мальчишник в горах

Психологи выделяют в отношениях кризис седьмого года. Кембриджей лихорадило несколько иначе — каждый шестой год. Задолго до свадьбы Кейт и Уильям расставались на шестом году своего романа — в 2007-м. Камнем преткновения в ту пору стала любовь Уилла к веселым вечеринкам со всеми вытекающими отсюда последствиями.





Инициатором расставания стала Кейт, которая решительно дала понять, что ей развлечения принца не по душе.

История повторилась на шестом году уже семейной жизни — в 2017-м. Тогда Уильям, отказавшись посещать важное официальное мероприятие в Вестминстерском аббатстве, сорвался с мужской компанией на швейцарский горнолыжный курорт Вербье, и понеслась душа…

Особо не таясь, герцог Кембриджский коротал вечера в ночном клубе Farinet. Там отец двоих на тот момент детей не отказывал себе ни в достаточно неуклюжих (по мнению очевидцев) танцах, ни в приятной компании не одной, а сразу двух женщин — и каких! Первой была австралийская модель Софи Тейлор, второй — косметолог из британского Блэкпула по имени Рози Пит.



По слухам, Кейт была расстроена, полагая, что времена клубов и разгульных мальчишников далеко позади. Можно даже не сомневаться, что Уиллу понадобилось немало усилий, чтобы загладить вину, вернувшись в лоно семьи.

Показать лишнее

При том, что стиль Кейт Миддлтон принято считать консервативным и даже слишком для ее возраста «взрослым», за годы замужества она не раз позволяла себе фривольности, с ее статусом несовместимые. Речь о ее шелковых юбках, полы которых неоднократно вздымались на официальных мероприятиях.

Сообщалось, что королева Елизавета была сильно этим недовольна и даже требовала, чтобы в одежду Кейт вшивались специальные грузы. Заметили вы или нет, но… ничего не поменялось! Кейт решила ослушаться? Она сделала эту пикантную особенность своей фишкой?

С такими ногами почему бы и нет. Тем более что наша героиня засвечивала и гораздо более сокровенные части тела. И снова не по своей воле.

В сентябре 2012 года молодожены нагрянули в гости к родственнику королевы, виконту Линли, в его шато в Провансе. Там у бассейна Кейт загорала в своей излюбленной манере — топлес. Однако то, что позволено Хайди Клум, категорически не рекомендуется даже самой современной герцогине. Потому что у современных папарацци очень мощные объективы…



Эти фотографии были опубликованы в нескольких французских изданиях, а потом разлетелись и по всему свету. Виндзоры подали в суд, потребовав, помимо серьезного штрафа, также и компенсацию морального ущерба — почти два миллиона долларов.



Уильям лично выступил с заявлением, в котором выразил разочарование и гнев, вспомнив и свою мать, затравленную прессой принцессу Диану. Год спустя во Франции началось расследование, но разбирательства затянулись. Адвокаты издательства, решившегося пустить в печать добытые незаконным способом снимки, напирали на то, что репортаж не имел цели оскорбить или унизить.





Дескать, изображения, как и их герои, полны жизни, здоровья и красоты. И ведь не поспоришь!

Однако с той поры семья отдыхает только в местах, недоступных даже для самых вездесущих репортеров. Но если бы это защищало от проблем!



«Ты же мать!»

Всем не угодишь — этот урок Кейт с Уильямом наверняка вынесли, как только стали жить у всех на виду. Пока налогоплательщики недовольно подсчитывали и комментировали расходы пары, матери всего мира следили, чтобы молодые родители не отлынивали от своих обязанностей.



Первый скандал разразился в марте 2014 года, когда супруги отбыли на несколько дней на роскошный мальдивский атолл. Без принца Джорджа!



7-месячный на тот момент малыш остался в Британии под контролем бабушки и дедушки Миддлтонов и, конечно же, штата охраны Скотленд-Ярда.

Кейт сразу же обвинили по всем статьям — от отсутствия материнского инстинкта до лени. Уильяму вчинили недобросовестное отношение к учебе. Ведь он пропускал часть 10-недельного курса по современной агрономии в Кембриджском университете.

С той поры упреки в стиле «ты же мать» Кейт получает регулярно. За что ее только не критиковали!

Она старомодно одевает детей и передает одежду от одного к другому. Зачем эти ужасные хлопковые чулки и короткие шорты? Почему дети капризничают на людях, они же маленькие принцы! Кейт не должна сама успокаивать детей, это не положено по протоколу, их надо передавать няням… Кейт разрешает Джорджу играть с пистолетами — почему в мальчике культивируют агрессию вместо пацифизма? А почему поздним вечером сонный Джордж вышел знакомиться с пришедшим в гости Бараком Обамой в пижаме и халате? Почему Шарлотта громко кричит на официальных мероприятиях? Почему с маленьким Луи декрет Кейт затянулся и перевалил за положенные шесть месяцев? И так все эти годы...



В прошлом году, когда 23 апреля родился второй сын пары — Луи, матери мира снова ополчились на Уильяма и его супругу. Повод — спустя всего семь часов после родов герцогиня вышла к народу с малышом и выглядела при этом неправдоподобно хорошо.

Одни ругали Кейт за неискренность и притворство, другие винили Уильяма, который наверняка вынудил жену так выглядеть вместо того, чтобы дать ей время прийти в себя.

Больше всего комментаторов почему-то раздражали не тщательно уложенные локоны матери троих, а тот факт, что на ней были колготки и туфли на каблуках.

Так они и живут, получая в свой адрес как поддержку и любовь, так и критику с проклятьями. Похоже, супруги уже смирились и научились держать лицо в любых обстоятельствах.

1 2 3 ... 13 Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы с 2002 года

Мы хотим пожелать герцогу и герцогине Кембриджским семейного счастья, благополучия, жизнестойкости и радости. Пусть будут новые победы и достижения, а из убытков самым серьезным станет облысение Уильяма, которое, к слову, не лишает будущего короля привлекательности.