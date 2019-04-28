Идрис Эльба, признанный самым сексуальным мужчиной в мире, женился в третий раз

В эти выходные свадебные колокола прозвонили в третий раз для Идриса Эльбы. 46-летний голливудский актер стал мужем 29-летней модели Сабрины Даур.



Американский актер Идрис Эльба, признанный журналом People самым сексуальным мужчиной 2018 года, женился в третий раз. Его супругой стала «Мисс Ванкувер 2014» Сабрина Даур. Пара познакомилась в 2017-м, а в феврале 2019-го актер сделал избраннице предложение руки и сердца на премьере своего фильма «Ярди».



Свадьба состоялась в одном из отелей города Марракеш и продолжалась три дня. Стоит отметить, что Эльба попросил гостей прийти в белом.

1 2 3 4 5 6 46-летний голливудский актер Идрис Эльба женился на 29-летней модели Сабрине Даур

Это не первый брак актера: сначала он был женат на Ханне Ким Норгард, с которой прожил 4 года. В этом браке у Эльбы родилась дочь. В 2006-м он женился во второй раз, но этот брак продлился еще меньше: всего лишь четыре месяца. До встречи с Сабриной Идрису приписывали романы с Мадонной и Наоми Кэмпбелл.