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Идрис Эльба, признанный самым сексуальным мужчиной в мире, женился в третий раз

В эти выходные свадебные колокола прозвонили в третий раз для  Идриса Эльбы. 46-летний голливудский актер стал мужем 29-летней модели Сабрины Даур.

Американский актер Идрис Эльба, признанный журналом People самым сексуальным мужчиной 2018 года, женился в третий раз. Его супругой стала  «Мисс Ванкувер 2014» Сабрина Даур. Пара познакомилась в 2017-м, а в феврале 2019-го актер сделал избраннице предложение руки и сердца на премьере своего фильма «Ярди».

Свадьба состоялась в одном из отелей города Марракеш и продолжалась три дня. Стоит отметить, что Эльба попросил гостей прийти в белом.

  • Идрис Эльба
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    46-летний голливудский актер Идрис Эльба женился на 29-летней модели Сабрине Даур
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Это не первый брак актера: сначала он был женат на Ханне Ким Норгард, с которой прожил 4 года. В этом браке у Эльбы родилась дочь. В 2006-м он женился во второй раз, но этот брак продлился еще меньше: всего лишь четыре месяца. До встречи с Сабриной Идрису приписывали романы с Мадонной и Наоми Кэмпбелл.

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28 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
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Идрис Эльба

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4 комментария Добавить комментарий
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  • красивая из них пара

  • Классные, красивые люди и в фильме с Бейонсе он хорош)

  • Классные, красивые люди и в фильме с Бейонсе он хорош)

  • Если он самый красивый,то какие же некрасивые тогда?😣

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