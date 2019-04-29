42-летняя Инна Маликова призналась, что водила машину по фальшивым правам

Недавно российская певица Инна Маликова обратилась к фанатам с чистосердечным признанием. Артистка опубликовала пост, в котором рассказала, как в 16 лет водила машину по поддельным документам.

Инна Маликова открылась поклонникам с неожиданной стороны

Кто не бунтовал в свои 16 лет? Спорил с родителями, убегал из дома... Каждый так или иначе проявлял свой юношеский максимализм. Инна Маликова не исключение. Недавно певица призналась, что, будучи юной, очень хотела водить машину несмотря ни на что.

Артистка поделилась историей о том, как впервые села за руль

В своем микроблоге Маликова поделилась фото, на котором позирует за рулем автомобиля. Инна сопроводила снимок историей о первом опыте вождения. «Для меня было большим счастьем садиться на соседнее с папой сиденье и левой рукой переключать ему скорости. Правда, ему это всегда мешало и раздражало. Он страшно не любил, когда я так делала, но иногда позволял принимать участие в вождении по дороге на дачу», — сообщила солистка «Новых Самоцветов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«В итоге в 16 лет я купила в подземном переходе фальшивые права и села за руль. Машину взяла у брата, пока он был на гастролях», — призналась своим фанатам Инна.

Автомобилем Дмитрия Маликова была черная «девятка» с тонированными стеклами и без глушителя. «По тем временам это была гремучая смесь», — делится артистка.



Приключения юной гонщицы закончились, едва успев начаться, — певицу остановила милиция на первом же светофоре. Правда, какой штраф выписали 16-летней Инне, история умалчивает.



1 2 3 4 5 6 7 Недавно солистка группы «Новые Самоцветы» призналась, что ее первое водительское удостоверение было куплено в переходе

Подписчики Инны Маликовой очень удивились такому признанию. По словам многих, российская певица открылась для них с новой стороны.