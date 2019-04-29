42-летняя Инна Маликова призналась, что водила машину по фальшивым правам

Кто не бунтовал в свои 16 лет? Спорил с родителями, убегал из дома... Каждый так или иначе проявлял свой юношеский максимализм. Инна Маликова не исключение. Недавно певица призналась, что, будучи юной, очень хотела водить машину несмотря ни на что.
В своем микроблоге Маликова поделилась фото, на котором позирует за рулем автомобиля. Инна сопроводила снимок историей о первом опыте вождения. «Для меня было большим счастьем садиться на соседнее с папой сиденье и левой рукой переключать ему скорости. Правда, ему это всегда мешало и раздражало. Он страшно не любил, когда я так делала, но иногда позволял принимать участие в вождении по дороге на дачу», — сообщила солистка «Новых Самоцветов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Автомобилем Дмитрия Маликова была черная «девятка» с тонированными стеклами и без глушителя. «По тем временам это была гремучая смесь», — делится артистка.
Приключения юной гонщицы закончились, едва успев начаться, — певицу остановила милиция на первом же светофоре. Правда, какой штраф выписали 16-летней Инне, история умалчивает.
Подписчики Инны Маликовой очень удивились такому признанию. По словам многих, российская певица открылась для них с новой стороны.