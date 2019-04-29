В честь 2-летия дочки Полина Гагарина показала ее фото

32-летняя Полина Гагарина нечасто публикует фотографии своей дочери Мии. Звезда старается держать малышку подальше от посторонних глаз. Но по случаю дня рождения девочки звездная мама поделилась редким фото подрастающей наследницы.



Полина Гагарина

На днях в семье Полины Гагариной отмечали важное событие — дочери певицы и ее супруга Дмитрия Исхакова исполнилось два года. В честь этого артистка опубликовала фото Мии — в кадре малышка, снятая со спины, идет по лужайке с мягкой игрушкой в руках. К посту Полина добавила хештеги #сднемрождениядоченька #Мия #нашажизнь.

2-летняя дочь Полины Гагариной

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились в 2014 году. Мия — первый совместный ребенок в их семье. По особым случаям чета радует своих подписчиков милыми семейными фотографиями, но никогда не показывает лица дочери. Как утверждает сама Полина, девочка очень похожа на папу.

Полина Гагарина с семьей

Своего сына от первого брака, 11-летнего Андрея, звезда не скрывает. Ранее певица была замужем за актером Петром Кисловым. У Гагариной с сыном много совместных фото, в том числе и со светских мероприятий. Также Андрей периодически появляется в аккаунте своего отчима Дмитрия Исхакова.

Полина с сыном Андреем

К 2-летию Мии Дмитрий выложил фото с пасынком, сообщив подписчикам, что они направляются на день рождения малышки. 41-летний мужчина поздравил дочку и посетовал, что не может показать ее подписчикам, так как жена против.

Дмитрий Исхаков с пасынком Андреем

«Плывем с моим бро Ондриком поздравлять Миюшу и Полечку с днем рождения малышки :) я бы выложил пару фантастических фоток с Миюшей, да жена не разрешает. А я хоть нравом и крут, однако жене перечить не смею», — написал в своем микроблоге Исхаков (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фолловеры певицы также не остались в стороне. Они пожелали девочке счастья и отметили, что эти два года пронеслись очень быстро.

