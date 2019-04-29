В честь 2-летия дочки Полина Гагарина показала ее фото

На днях в семье Полины Гагариной отмечали важное событие — дочери певицы и ее супруга Дмитрия Исхакова исполнилось два года. В честь этого артистка опубликовала фото Мии — в кадре малышка, снятая со спины, идет по лужайке с мягкой игрушкой в руках. К посту Полина добавила хештеги #сднемрождениядоченька #Мия #нашажизнь.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились в 2014 году. Мия — первый совместный ребенок в их семье. По особым случаям чета радует своих подписчиков милыми семейными фотографиями, но никогда не показывает лица дочери. Как утверждает сама Полина, девочка очень похожа на папу.
Своего сына от первого брака, 11-летнего Андрея, звезда не скрывает. Ранее певица была замужем за актером Петром Кисловым. У Гагариной с сыном много совместных фото, в том числе и со светских мероприятий. Также Андрей периодически появляется в аккаунте своего отчима Дмитрия Исхакова.
К 2-летию Мии Дмитрий выложил фото с пасынком, сообщив подписчикам, что они направляются на день рождения малышки. 41-летний мужчина поздравил дочку и посетовал, что не может показать ее подписчикам, так как жена против.
«Плывем с моим бро Ондриком поздравлять Миюшу и Полечку с днем рождения малышки :) я бы выложил пару фантастических фоток с Миюшей, да жена не разрешает. А я хоть нравом и крут, однако жене перечить не смею», — написал в своем микроблоге Исхаков (орфография и пунктуация автора сохранены).
Фолловеры певицы также не остались в стороне. Они пожелали девочке счастья и отметили, что эти два года пронеслись очень быстро.