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В честь 2-летия дочки Полина Гагарина показала ее фото

32-летняя Полина Гагарина нечасто публикует фотографии своей дочери Мии. Звезда старается держать малышку подальше от посторонних глаз. Но по случаю дня рождения девочки звездная мама поделилась редким фото подрастающей наследницы.
Полина Гагарина
Полина Гагарина

На днях в семье Полины Гагариной отмечали важное событие — дочери певицы и ее супруга Дмитрия Исхакова исполнилось два года. В честь этого артистка опубликовала фото Мии — в кадре малышка, снятая со спины, идет по лужайке с мягкой игрушкой в руках. К посту Полина добавила хештеги #сднемрождениядоченька #Мия #нашажизнь.

2-летняя дочь Полины Гагариной
2-летняя дочь Полины Гагариной

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились в 2014 году. Мия — первый совместный ребенок в их семье. По особым случаям чета радует своих подписчиков милыми семейными фотографиями, но никогда не показывает лица дочери. Как утверждает сама Полина, девочка очень похожа на папу.

Полина Гагарина
Полина Гагарина с семьей

Своего сына от первого брака, 11-летнего Андрея, звезда не скрывает. Ранее певица была замужем за актером Петром Кисловым. У Гагариной с сыном много совместных фото, в том числе и со светских мероприятий. Также Андрей периодически появляется в аккаунте своего отчима Дмитрия Исхакова.

Полина Гагарина
Полина с сыном Андреем

К 2-летию Мии Дмитрий выложил фото с пасынком, сообщив подписчикам, что они направляются на день рождения малышки. 41-летний мужчина поздравил дочку и посетовал, что не может показать ее подписчикам, так как жена против. 

Дмитрий Исхаков
Дмитрий Исхаков с пасынком Андреем

«Плывем с моим бро Ондриком поздравлять Миюшу и Полечку с днем рождения малышки :) я бы выложил пару фантастических фоток с Миюшей, да жена не разрешает. А я хоть нравом и крут, однако жене перечить не смею», — написал в своем микроблоге Исхаков (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фолловеры певицы также не остались в стороне. Они пожелали девочке счастья и отметили, что эти два года пронеслись очень быстро. 

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29 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков

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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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Гость 2019-04-28 13:50:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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Гость 2019-04-27 13:47:00
136
Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
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