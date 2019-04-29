«Мне так часто это говорят, что скоро сама в это поверю»: Айза Анохина прокомментировала свое сходство с Викторией Бэкхэм

Вы будете удивлены, но 34-летнюю Айзу Анохину часто называют двойником Виктории Бекхэм. Вот и сейчас, когда Айза поделилась новыми фотографиями из Камбоджи, подписчики поспешили отметить невероятное сходство двух звезд.

Айза Анохина на съемках нового проекта

Айза Анохина уже больше недели путешествует по Камбоджи в рамках своего нового проекта. В африканской стране, где температура редко опускается ниже 40 градусов жары, она планирует провести еще 36 дней.



В преддверии поездки в город Сиемреап блоггер поделилась с подписчиками новым образом. Фолловеры отметили не только потрясающий лук звезды, но и ее невероятное сходство с дизайнером Викторией Бекхэм.

«Мне так часто это говорят, что мне кажется, что скоро сама в это поверю», — ответила девушка.

О том, что 34-летняя Айза Анохина очень похожа на 45-летнюю Викторию Бекхэм, писала и западная пресса. Ранее британский таблоид The Sun опубликовал статью, где назвал российскую знаменитость двойником Виктории. Как призналась тогда Айза, ей польстило, что известное издание заметило ее, но она не хочет быть чьим-то двойником. Тем не менее, в Сети споры о том, похожи две звезды или нет, до сих пор не утихают.

Айзу Анохину часто сравнивают с Викторией Бекхэм

Надо отметить, что у Анохиной и Бекхэм помимо внешности, есть много других сходств. Обе женщины очень амбициозные и деловые. Айза поет, недавно выпустила первый альбом, также она создает коллекции одежды и аксессуаров, активно ведет микроблог и в целом независима в финансовом плане.

Айза Анохина

В настоящий момент Айза полностью погружена в работу над новым проектом. Женщина пока не распространяется о том, что это будет, но обещает нечто грандиозное.

«Я сменю более 70 нарядов. Похудею еще больше, буду много смеяться и буду плакать.. все это приносит работа над самым большим проектом в моей жизни!» — сообщила в своем Инстаграме знаменитость.

При этом, бизнесвумен призналась, что очень скучает по родным и с нетерпением ждет встречи с сыновьями.

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У Айзы Анохиной двое сыновей — 8-летний Сэм и 2-летний Элвис. Отцом старшего является бывший супруг Айзы рэпер Гуф. Сейчас Айза замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным, в браке с которым и появился Элвис. Дмитрий занимается серфингом — именно поэтому семья много времени проводит на Бали.