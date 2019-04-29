«Мне так часто это говорят, что скоро сама в это поверю»: Айза Анохина прокомментировала свое сходство с Викторией Бэкхэм

Айза Анохина уже больше недели путешествует по Камбоджи в рамках своего нового проекта. В африканской стране, где температура редко опускается ниже 40 градусов жары, она планирует провести еще 36 дней.
В преддверии поездки в город Сиемреап блоггер поделилась с подписчиками новым образом. Фолловеры отметили не только потрясающий лук звезды, но и ее невероятное сходство с дизайнером Викторией Бекхэм.
О том, что 34-летняя Айза Анохина очень похожа на 45-летнюю Викторию Бекхэм, писала и западная пресса. Ранее британский таблоид The Sun опубликовал статью, где назвал российскую знаменитость двойником Виктории. Как призналась тогда Айза, ей польстило, что известное издание заметило ее, но она не хочет быть чьим-то двойником. Тем не менее, в Сети споры о том, похожи две звезды или нет, до сих пор не утихают.
Надо отметить, что у Анохиной и Бекхэм помимо внешности, есть много других сходств. Обе женщины очень амбициозные и деловые. Айза поет, недавно выпустила первый альбом, также она создает коллекции одежды и аксессуаров, активно ведет микроблог и в целом независима в финансовом плане.
В настоящий момент Айза полностью погружена в работу над новым проектом. Женщина пока не распространяется о том, что это будет, но обещает нечто грандиозное.
При этом, бизнесвумен призналась, что очень скучает по родным и с нетерпением ждет встречи с сыновьями.
У Айзы Анохиной двое сыновей — 8-летний Сэм и 2-летний Элвис. Отцом старшего является бывший супруг Айзы рэпер Гуф. Сейчас Айза замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным, в браке с которым и появился Элвис. Дмитрий занимается серфингом — именно поэтому семья много времени проводит на Бали.