Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Мне так часто это говорят, что скоро сама в это поверю»: Айза Анохина прокомментировала свое сходство с Викторией Бэкхэм

Вы будете удивлены, но 34-летнюю Айзу Анохину часто называют двойником Виктории Бекхэм. Вот и сейчас, когда Айза поделилась новыми фотографиями из Камбоджи, подписчики поспешили отметить невероятное сходство двух звезд. 
Айза Анохина
Айза Анохина на съемках нового проекта

Айза Анохина уже больше недели путешествует по Камбоджи в рамках своего нового проекта. В африканской стране, где температура редко опускается ниже 40 градусов жары, она планирует провести еще 36 дней.

В преддверии поездки в город Сиемреап блоггер поделилась с подписчиками новым образом. Фолловеры отметили не только потрясающий лук звезды, но и ее невероятное сходство с дизайнером Викторией Бекхэм.

«Мне так часто это говорят, что мне кажется, что скоро сама в это поверю», — ответила девушка.

О том, что 34-летняя Айза Анохина очень похожа на 45-летнюю Викторию Бекхэм, писала и западная пресса. Ранее британский таблоид The Sun опубликовал статью, где назвал российскую знаменитость двойником Виктории. Как призналась тогда Айза, ей польстило, что известное издание заметило ее, но она не хочет быть чьим-то двойником. Тем не менее, в Сети споры о том, похожи две звезды или нет, до сих пор не утихают. 

Айза Анохина, Виктория Бекхэм
Айзу Анохину часто сравнивают с Викторией Бекхэм

Надо отметить, что у Анохиной и Бекхэм помимо внешности, есть много других сходств. Обе женщины очень амбициозные и деловые. Айза поет, недавно выпустила первый альбом, также она создает коллекции одежды и аксессуаров, активно ведет микроблог и в целом независима в финансовом плане.

Айза Анохина
Айза Анохина

В настоящий момент Айза полностью погружена в работу над новым проектом. Женщина пока не распространяется о том, что это будет, но обещает нечто грандиозное.

«Я сменю более 70 нарядов. Похудею еще больше, буду много смеяться и буду плакать.. все это приносит работа над самым большим проектом в моей жизни!» — сообщила в своем Инстаграме знаменитость.

При этом, бизнесвумен призналась, что очень скучает по родным и с нетерпением ждет встречи с сыновьями. 

У Айзы Анохиной двое сыновей — 8-летний Сэм и 2-летний Элвис. Отцом старшего является бывший супруг Айзы рэпер Гуф. Сейчас Айза замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным, в браке с которым и появился Элвис. Дмитрий занимается серфингом — именно поэтому семья много времени проводит на Бали.

Перейти к обсуждению 1


29 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Виктория Бекхэм

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Те, кто такое говорят (если эти люди существуют конечно), явно льстят. Ну либо они таким образом недвусмысленно намекают на весьма скромные внешние данные Айзы. По факту не наблюдается сходства СОВСЕМ. Что до интриги, которую она тут анонсирует, боюсь, наш шоубиз ждёт рождение очередной звезды-шептуньи.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
553
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
324 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
144
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
66 Комментариев
Гость 2019-04-27 13:47:00
136
Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
«Больно, когда несправедливо»: Максим Галкин пообещал сделать все, чтобы его дети не участвовали в конкурсах
47 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.