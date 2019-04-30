От королевы жизни до «гастрольной жены»: главные женщины Филиппа Киркорова

30 апреля 52 года исполняется Филиппу Киркорову — артисту, который достиг всех возможных высот в шоу-бизнесе, но пока не обрел личное счастье. Впрочем, всю свою жизнь поп-король был окружен удивительными женщинами, о которых мы и поговорим в этом материале.

Филипп Киркоров поет уже без малого 33 года. Начав с выступления в программе «Шире круг» с песней на болгарском языке, певец сумел добиться не только звания народного артиста РФ, но и негласного титула поп-короля российской эстрады, вместе с которым прилагались толпы поклонниц и всеобщее признание.

Киркоров до сих пор собирает самые большие концертные площадки, а его хиты, ставшие более смелыми и в чем-то хулиганскими, регулярно оказываются на вершинах чартов.

Кажется, в его жизни есть все — не прекращающая цветение карьера, роскошный дом, любовь поклонников, верные друзья, красивые и талантливые дети… и невероятные женщины, которые всегда окружали Киркорова. Сегодня вспомним главных из них.

Алла Пугачева

Примадонна российского шоу-бизнеса — первая и единственная законная супруга Филиппа Киркорова. Долгое время певец оставался просто поклонником великой артистки, однако после судьбоносной встречи в 1988 году, случившейся на вернисаже Ильи Резника, у Киркорова появился шанс покорить даму своего сердца. За ней последовали несколько лет красивых ухаживаний, которых Пугачева сознательно сторонилась. Однако Филипп был настойчив, и в какой-то момент Алла сдалась на милость победителю. А что еще остается, когда за 55 дней получаешь, конечно, не миллион, но более трех тысяч роз?

«И вдруг подошла к столу, посмотрела на него и подумала: ''Вот этот человек, он верен тебе уже столько лет, чего ты, собственно, боишься?''. Я ощущала, что он впервые любит по-настоящему», — рассказывала «Аргументам и фактам» Пугачева.



В 1994-м Киркоров и Пугачева наконец женились. В браке они прожили 11 лет. О том, почему эти отношения закончились, ходили и ходят самые разные сплетни (напомним, со следующим супругом — Максимом Галкиным — Аллу познакомил лично Филипп), однако герои отрицают их все. Доподлинно известно лишь то, что заменить Пугачеву не смогла ни одна женщина в его жизни. «Как было сложно после одной королевы найти другую. Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы. Поэтому лучше быть одному, чем вместе с кем попало», — заявил певец в одном из интервью.

Виктория Марковна Киркорова

30 апреля в семье Киркоровых не только празднуют день рождения певца, но и вспоминают его покойную мать. 25 лет назад в этот день она умерла после долгой борьбы с онкологией. «Мамы не стало в 1994 году, в мой день рождения — 30 апреля. Она подарила мне жизнь и ушла этот же день...» — однажды написал в своем Инстаграме Филипп.

Виктория Марковна была артисткой разговорного жанра. Вместе с мужем, певцом Бедросом Киркоровым, она познакомила сына со сценой, а когда он начал двигаться в творческом направлении сам, принимала активное участие в его делах.

К сожалению, умерла мама Филиппа Киркорова неожиданно и очень рано.

Певец до сих пор вспоминает ее с нежностью и восхищением, а о том, какое место занимала эта женщина в его жизни, красноречиво говорит имя его дочери — Аллы-Виктории Киркоровой.

Наталья Ефремова

В 2015 году на телевидении вышла программа, посвященная детям Филиппа Киркорова. После нее общественность обсуждала не только наследников певца, но и неизвестную на тот момент женщину, которую Алла-Виктория зовет «мамой Наташей».



Через некоторое время Super.ru докопался до правды. Выяснилось, что мамой дети Киркорова называют свою крестную и близкую подругу отца Наталью Ефремову. Певец и бизнесвумен знакомы больше десяти лет, а встретились в одном из московских бутиков, где Наталья на тот момент работала.

Ефремова сторонится внимания таблоидов, поэтому известно о ней мало. Зато слухов вокруг близкой подруги Киркорова хоть отбавляй. Известно, что именно она является крестной мамой Аллы-Виктории и Мартина. По некоторым данным, Наталья принимает очень большое участие в жизни детей и даже живет вместе с ними в загородном доме Филиппа. Все это, а также поразительное внешнее сходство между дочерью и сыном Киркорова и их крестной дало почву для домыслов о том, что именно она является их биологической матерью. По крайней мере, Аллы-Виктории, так как Мартин появился на свет через семь месяцев после рождения сестры.

Александра Сивкова

В 2017 году на программе «Секрет на миллион» Филипп Киркоров наконец рассказал о женщине, которую СМИ уже давно называют «гастрольной женой» артиста. Какое-то время в прессе даже серьезно обсуждали возможный роман между Филиппом и танцовщицей Александрой Сивковой.



Конечно, о любви речи не идет, однако поп-король и звезда балета шоу «Я» действительно проводят много времени вместе. «С Сашей всегда есть о чем говорить, она умная и начитанная девушка», — охарактеризовал подругу Киркоров.

Сивкову можно увидеть в клипе артиста на песню «Химера» — некоторые сцены с их участием получились уж очень эффектными и даже откровенными.

Сама Александра не без удовольствия относится к своим близким отношениям с певцом. «Филипп является тем мужчиной, за которыми хочется идти. Я его безумно люблю», — призналась она на программе «Секрет на миллион».

Мария Шатланова

В числе первых симпатий Филиппа Киркорова, как утверждает его одноклассник Максим Панов, были школьные подруги Таня Чернавская и Галя Клышьевая. Однако СМИ считают первым серьезным увлечением певца Марию Шатланову, которая некоторое время отвечала за бэк-вокал и подтанцовку в его команде. Об отношениях Шатлановой и Киркорова известно немного, но источники сходятся в одном — эта женщина значила для него много. Киркоров называл ее своей женой, однако были ли их отношения официально зарегистрированы на самом деле, остается загадкой.

«В 1988-м году в конкурсе ''Мисс Подмосковье'' я собрала все призы, и меня пригласили в ансамбль танцев. На одном из концертов меня увидел Киркоров. Мне тогда было 17 лет», — рассказала Шатланова о знакомстве с Киркоровым в интервью «Комсомольской правде».

Тогда певец только поднимался по лестнице к вершине шоу-бизнеса.

Девушка выступала вместе с Киркоровом, снималась в его клипах (помните кудрявую красотку из видео на песни «Ты, ты, ты» и «Атлантида»?). Однако отношения были разрушены с приходом в жизнь артиста Аллы Пугачевой. Шатланова вскоре ушла из шоу-бизнеса, а впоследствии стала инструктором по йоге и сосредоточилась на семье. Сейчас Мария не скучает по прежней жизни, она счастлива настоящим, но в редких интервью винит Аллу Пугачеву в том, что ее карьера в шоу-бизнесе кончилась. «Алла Борисовна была его кумиром. Всегда. И сейчас наверняка является его кумиром. И я считаю, что до ее уровня он дотянулся», — призналась Шатланова «Комсомольской правде».

Людмила Дорондова

Самая известная домработница шоу-бизнеса Людмила Дорондова (все благодарные клиенты называют ее просто Люсей) успела поработать с Тамарой Миансаровой и Ларисой Мондрус, а затем около 30 лет была верна Алле Пугачевой. После развода Примадонны с Киркоровым Люсе пришлось сделать нелегкий выбор. Теперь она живет с Филиппом и помогает ему по хозяйству, хотя и о семье Пугачевой, конечно, не забывает.

Дорондова тепло отзывается о Киркорове, наизусть знает его бытовые привычки. «Я очень благодарна Филиппу за его отношение ко мне. Все мы со своим характером. Нет людей, у которых все гладко. Честно скажу, Филипп ко мне очень хорошо относится», — рассказала Люся «Комсомольской правде».



Дорондова знает артиста так давно, что открыто называет его родным человеком. «Он мне как сын», — признается она. Люся любит рассказывать о том, каким щедрым и внимательным бывает Киркоров, а также делиться забавными историями из жизни его детей, с которыми проводит немало времени.

Ани Лорак

С Ани Лорак Филиппа Киркорова связывает многолетняя дружба, которая, конечно, не обошлась без слухов о романе. Артисты действительно очень близки: они вместе появляются на светских мероприятиях, выступают, снимают клипы и дружат семьями.

Впрочем, домыслы о романтических чувствах выросли не на пустом месте. В 2015 году Лорак призналась журналистам, что Киркоров был в нее влюблен. Искры летали во время съемок клипа на песню «Иллюзия».

«У нас все происходило на таком тонком уровне, когда даже ничего не нужно было говорить, — это витало в воздухе. Если ты произнес что-то вслух, то как будто обеднел на это. Сейчас, пересматривая это видео, Филипп сказал мне: ''Какой же я там был влюбленный!'', — делилась украинская певица с Super.ru.

Лорак подчеркивает, что эта глава их отношений с Киркоровым давно закрыта, а на смену мимолетным искрам пришли крепкие дружеские отношения. Именно ему Ани доверила роль крестного отца своей дочери. «Дочка уже поняла, что ей достался необычный крестный. София знает, что ее мама не домохозяйка, точно так же она понимает, что крестный очень занятой человек. Филипп, когда у него есть возможность, приезжает в гости, дарит подарки. А она узнает его голос по радио и с удовольствием подпевает», — поведала певица Teleprogramma.pro.

Алла-Виктория Киркорова

Первенец Киркорова — его дочь Алла-Виктория — настоящая принцесса в жизни артиста. Ее появление на свет стало большой неожиданностью для общественности, ведь свое желание стать отцом артист скрывал до последнего.



Киркоров делает все, чтобы его дети ни в чем не нуждались. Вспомните хотя бы масштабный ремонт, который устроил певец в детской зоне своего особняка в прошлом году. Алла-Виктория уже частая гостья светских мероприятий и показов — к слову, в последних она нередко участвует в качестве модели.



1 2 3 ... 16 Филипп Киркоров души не чает в своих детях, а особенно — в дочери Алле-Виктории

Сам Киркоров надеется, что в будущем его дочь буде похожа на другую его любимую женщину. «Женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее по жизни, и эти теплые встречи с ней она запомнит», — написал в Инстаграме певец в день рождения Аллы-Виктории, сопроводив запись ее совместным фото с Примадонной.