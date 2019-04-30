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Королева Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особую награду

В апреле 1896-го указом королевы Виктории был учрежден орден Дамы большого креста. Спустя 123 года его получила Кейт Миддлтон. 

29 апреля в британской королевской семье отмечают радостное событие — годовщину свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Кембриджские вместе уже восемь лет. Журналисты пока не выяснили, какой презент Уильям преподнес Кэтрин, но уже известно, что Миддлтон получила от бабушки своего супруга. Елизавета II оказалась щедра!

92-летняя королева подарила своей невестке титул. Да какой! Дамы большого креста Королевского Викторианского ордена.

В сообщении, опубликованном на официальной странице Твиттера королевской семьи, говорится, что решение о присуждении данной награды Елизавета II приняла лично. Таким образом королева решила поблагодарить супругу своего старшего внука за работу, которую она выполняет от имени Ее Величества. Поздравляем Кейт! 

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30 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • 2019.. Дарят ордена. Смешно как то. Брошку дала золотую, и весь мир ваааууу. Мда

  • Когда Маркл уже родит? Каждый раз заходу на Вумен в надежде увидеть новость о рождении

  • Им не надоело самих себя награждать своими же придуманными ювелирными излелиями и ленточками?😂😂 право, это очень смешно. То королева называла кейт самой ленивой и неработающей, то бац - орден за лень😁

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