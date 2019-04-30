Королева Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особую награду

В апреле 1896-го указом королевы Виктории был учрежден орден Дамы большого креста. Спустя 123 года его получила Кейт Миддлтон.

29 апреля в британской королевской семье отмечают радостное событие — годовщину свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Кембриджские вместе уже восемь лет. Журналисты пока не выяснили, какой презент Уильям преподнес Кэтрин, но уже известно, что Миддлтон получила от бабушки своего супруга. Елизавета II оказалась щедра!

92-летняя королева подарила своей невестке титул. Да какой! Дамы большого креста Королевского Викторианского ордена.

1 2 3 ... 8 Елизавета II вручила Кейт Миддлтон особый подарок

В сообщении, опубликованном на официальной странице Твиттера королевской семьи, говорится, что решение о присуждении данной награды Елизавета II приняла лично. Таким образом королева решила поблагодарить супругу своего старшего внука за работу, которую она выполняет от имени Ее Величества. Поздравляем Кейт!