Алсу впервые вышла в свет после скандала

29 апреля в Москве состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие было приурочено к 65-летию того, как Россия присоединилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Гостями вечера стали многие известные и важные люди, но наибольшее внимание привлекла лишь одна персона — Алсу.
35-летняя звезда впервые вышла в свет после скандала, связанного с победой ее дочери на конкурсе «Голос. Дети». О появлении артистки мы узнали благодаря певице Заре. Именно она поделилась в Инстаграме их совместной фотографией.
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками. Певица не поздравила в соцсетях младшую дочь с днем рождения, которое та отмечала накануне.