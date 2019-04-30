Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алсу впервые вышла в свет после скандала

В Сети не утихают бурные обсуждения результатов голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала 11-летняя дочь Алсу. Сама певица исчезла с онлайн-радаров, но на днях все же появилась на публике.

29 апреля в Москве состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие было приурочено к 65-летию того, как Россия присоединилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Гостями вечера стали многие известные и важные люди, но наибольшее внимание привлекла лишь одна персона — Алсу. 

35-летняя звезда впервые вышла в свет после скандала, связанного с победой ее дочери на конкурсе «Голос. Дети». О появлении артистки мы узнали благодаря певице Заре. Именно она поделилась в Инстаграме их совместной фотографией. 

Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками. Певица не поздравила в соцсетях младшую дочь с днем рождения, которое та отмечала накануне. 

Перейти к обсуждению 27


30 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Алсу, Певица Зара

Реклама

27 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Микелла не старшая, а младшая дочь

  • Ну что, Алсу, рада победе дочки? Все поздравили?

  • Зачем гнобить Алсу и ее дочь ? Эта Нино вообще никакая. Обычная девочка. Что касается Галкина и Пугачевой, то явно подпели в струю, своих уже потихоньку светят.У них Кристина прям певица-певица :) шептунья. А эта Лобода вначале Микелла, Микелла, а то так резко отвернулась.

  • Друг семьи

    Ну что, Алсу, рада победе дочки? Все поздравили?

    А как же, доча теперь звезда ))))))

  • Они с Зарой уже и к ЮНЕСКО имеют отношение)

  • Да уж куда же без Алсу, значимая персона

  • Гость

    Они с Зарой уже и к ЮНЕСКО имеют отношение)

    надо же чем-то себя занять, не борщи же им варить, они же талантливые!!

  • Гость

    Зачем гнобить Алсу и ее дочь ? Эта Нино вообще никакая. Обычная девочка. Что касается Галкина и Пугачевой, то явно подпели в струю, своих уже потихоньку светят.У них Кристина прям певица-певица :) шептунья. А эта Лобода вначале Микелла, Микелла, а то так резко отвернулась.

    У Лободы видать есть совесть

  • Что она теперь дома запереться должна? И зачем дочь поздравлять в соцсетях, когда она рядом?)

  • В очередной раз показали простому народу, где их место и мнение, а заодно дочке - "победительнице" продемонстрировали, как нужно обманывать людей и пользоваться "положением"....в корыстных целях..

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.