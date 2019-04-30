Алсу впервые вышла в свет после скандала

В Сети не утихают бурные обсуждения результатов голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала 11-летняя дочь Алсу. Сама певица исчезла с онлайн-радаров, но на днях все же появилась на публике.



29 апреля в Москве состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие было приурочено к 65-летию того, как Россия присоединилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Гостями вечера стали многие известные и важные люди, но наибольшее внимание привлекла лишь одна персона — Алсу.

35-летняя звезда впервые вышла в свет после скандала, связанного с победой ее дочери на конкурсе «Голос. Дети». О появлении артистки мы узнали благодаря певице Заре. Именно она поделилась в Инстаграме их совместной фотографией.

1 2 3 ... 8 Алсу, Сергей Лавров и Зара на мероприятии в Москве 29 апреля

Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками. Певица не поздравила в соцсетях младшую дочь с днем рождения, которое та отмечала накануне.