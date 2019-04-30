Поклонники обеспокоены тем, как выглядит Ляйсан Утяшева

Интернет-пользователям только дай повод обсудить внешность знаменитостей. На этот раз объектом их пристального внимания стала 33-летняя Ляйсан Утяшева, которую многие посчитали чересчур худой.



Незадолго до майских праздников Ляйсан Утяшева вместе с семьей уехала на Канары. Море, солнце, пляж... Знаменитая спортсменка отдыхает душой и телом и не забывает делиться красивыми фотографиями в своих соцсетях. Несколько снимков привлекли внимание подписчиков звезды.

В кадре супруга Павла Воли позирует в мини-платье, подчеркивающем стройные ноги гимнастки. «Не стройные, а тощие», — отмечают интернет-пользователи. Многим из них показалось, что 33-летняя Ляйсан выглядит уж очень худой.

1 2 3 4 5 6 Фотографии Ляйсан Утяшевой с отдыха не остались без внимания интернет-пользователей

«Сколько вы весите?» — обратилась к звезде одна из подписчиц. «Не хочу портить отдых», — тут же ответила ей Утяшева, дав понять, что за нее не стоит волноваться.