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Поклонники обеспокоены тем, как выглядит Ляйсан Утяшева

Интернет-пользователям только дай повод обсудить внешность знаменитостей. На этот раз объектом их пристального внимания стала 33-летняя Ляйсан Утяшева, которую многие посчитали чересчур худой. 

Незадолго до майских праздников Ляйсан Утяшева вместе с семьей уехала на Канары. Море, солнце, пляж... Знаменитая спортсменка отдыхает душой и телом и не забывает делиться красивыми фотографиями в своих соцсетях. Несколько снимков привлекли внимание подписчиков звезды.

В кадре супруга Павла Воли позирует в мини-платье, подчеркивающем стройные ноги гимнастки. «Не стройные, а тощие», — отмечают интернет-пользователи. Многим из них показалось, что 33-летняя Ляйсан выглядит уж очень худой. 

  • Ляйсан Утяшева
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    Фотографии Ляйсан Утяшевой с отдыха не остались без внимания интернет-пользователей
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«Сколько вы весите?» — обратилась к звезде одна из подписчиц. «Не хочу портить отдых», — тут же ответила ей Утяшева, дав понять, что за нее не стоит волноваться.

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30 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Ляйсан Утяшева

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