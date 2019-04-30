«У него серьезные проблемы с психикой»: Андрей Разин прокомментировал состояние здоровья Андрея Губина

Вот уже долгие годы 45-летний Андрей Губин живет как затворник по причине серьезного заболевания. Впрочем, не все близкие певца верят в серьезность его недуга.

Андрей Губин

Звезда 1990-х и начала 2000-х Андрей Губин крайне редко появляется на публике и совсем не дает концертов. По словам артиста, он решил сделать такую большую паузу в творческой карьере из-за серьезного нервного заболевания. Несколько лет назад у Губина была диагностирована левосторонняя прозопалгия (редкая болезнь нервной системы), из-за которой его постоянно мучают страшные боли.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был уже загнуться», — сказал пару месяцев назад исполнитель в эфире Первого Канала.

Как оказалось, далеко не все в окружении знаменитости считают, что он действительно болен. К примеру, его давний друг, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, уверен, что Губин выдумал свое заболевание.

Андрей Разин

«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, но они ничего не нашли», — поведал продюсер порталу «Комсомольская правда».



1 2 3 4 5 6 Окружение Андрея Губина сомневается в том, что певец страдает от редкого нервного заболевания

По словам Разина, у певца сильно изменился характер. Он стал постоянно скандалить со своими близкими, тяжело реагировать на привычные вещи. И Андрей Разин, и другие знакомые Губина считают, что артист страдает от психического расстройства. «То, что случилось с ним, — трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть», — резюмировал продюсер.