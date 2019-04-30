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«У него серьезные проблемы с психикой»: Андрей Разин прокомментировал состояние здоровья Андрея Губина

Вот уже долгие годы 45-летний Андрей Губин живет как затворник по причине серьезного заболевания. Впрочем, не все близкие певца верят в серьезность его недуга.
Андрей Губин
Андрей Губин

Звезда 1990-х и начала 2000-х Андрей Губин крайне редко появляется на публике и совсем не дает концертов. По словам артиста, он решил сделать такую большую паузу в творческой карьере из-за серьезного нервного заболевания. Несколько лет назад у Губина была диагностирована левосторонняя прозопалгия (редкая болезнь нервной системы), из-за которой его постоянно мучают страшные боли. 

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был уже загнуться», — сказал пару месяцев назад исполнитель в эфире Первого Канала. 

Как оказалось, далеко не все в окружении знаменитости считают, что он действительно болен. К примеру, его давний друг, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, уверен, что Губин выдумал свое заболевание. 

Андрей Разин
Андрей Разин

«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, но они ничего не нашли», — поведал продюсер порталу «Комсомольская правда».

  • Андрей Губин
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    Окружение Андрея Губина сомневается в том, что певец страдает от редкого нервного заболевания
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По словам Разина, у певца сильно изменился характер. Он стал постоянно скандалить со своими близкими, тяжело реагировать на привычные вещи. И Андрей Разин, и другие знакомые Губина считают, что артист страдает от психического расстройства. «То, что случилось с ним, — трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть», — резюмировал продюсер. 

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30 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, PhotoXPress.ru, Persona Stars
Теги

Андрей Губин, Андрей Разин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Обычный алкаш.

  • Так сводили бы и к психиатру, раз по другим врачам водили. Продюссер - не доктор, чтоб диагнозами разбрасываться.

  • Разин путает причину и следствие. Существует ряд заболеваний, которые плохо диагностируется и проявляются синдромом хронической боли. Существуют клиники по лечению « боли без причины». Профильные. Но их мало. Даже здесь на вумане был форум про хроническую тазовую боль у женщин. Женщины годами ходят по врачам, как правило, ничего не находят и сажают на антидепрессанты, списывая все на прсихосоматику . И каждый встречный суётся со своим драгоценным мнением. Но причина весьма реальна - нервная система, хронический спазм мышц, компрессии нервов таза и т.д. Разумеется, когда каждый день годами чувствуешь боль, то характер портится, депрессия, истерики, замкнутый образ жизни. Очень сочувствую Губину так как сама это прошла.

  • Гость

    Разин путает причину и следствие. Существует ряд заболеваний, которые плохо диагностируется и проявляются синдромом хронической боли. Существуют клиники по лечению « боли без причины». Профильные. Но их мало. Даже здесь на вумане был форум про хроническую тазовую боль у женщин. Женщины годами ходят по врачам, как правило, ничего не находят и сажают на антидепрессанты, списывая все на прсихосоматику . И каждый встречный суётся со своим драгоценным мнением. Но причина весьма реальна - нервная система, хронический спазм мышц, компрессии нервов таза и т.д. Разумеется, когда каждый день годами чувствуешь боль, то характер портится, депрессия, истерики, замкнутый образ жизни. Очень сочувствую Губину так как сама это прошла.

    Давайте деньжат ему скинем, чтобы не так грустно жилось.

  • Помню, в шоу на первом канале он так отвратительно себя вел. Вроде, взрослый человек, а поведение ужасное.

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