Пинк рассказала, как пережила несколько выкидышей, первый из которых случился у нее в 17 лет

По случаю выхода нового альбома Пинк дала интервью зарубежному таблоиду, в котором призналась, какие чувства побудили ее написать новые треки. Также знаменитость рассказала о выкидыше, который пережила во время первой беременности, и о том, как она справляется с переживаниями по этому поводу.

Пинк рассказала, о чем поет в новом альбоме

На прошлой неделе американская певица и автор песен Пинк выпустила восьмой студийный альбом Hurts 2B Human. Пластинка представляет собой сборник треков, похожих на эмоциональные рассуждения о том, как научиться принимать себя.

В новом сингле Happy Пинк рассказала, что ненавидит свое тело с 17 лет. В интервью USA Today 39-летняя артистка объяснила причину этих слов.

«Дело в том, что мое тело всегда было сильным и натренированным... Но в 17 лет у меня случился выкидыш. А я очень хотела родить этого ребенка», — откровенно заявила зарубежная певица.

«Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, вы чувствуете, словно ваше тело начинает ненавидеть вас, оно сломано и не делает то, что должно», — продолжила Пинк.

Певица призналась, что у нее случались выкидыши и после

С того времени певица не раз переживала подобный опыт, поэтому решила спеть об этом, чтобы справиться с болью и беспокойством.

«Я думаю, что важно откровенно говорить о том, чего ты стесняешься и кто ты есть на самом деле», — заявила звезда.

1 2 3 ... 8 Пинк откровенно сообщила о случавшихся с нею выкидышах

Сейчас 39-летняя артистка счастлива замужем за гонщиком Кэри Хартом.У пары двое детей: семилетняя Уиллоу Сейдж Харт и двухлетний Джеймсон Мун Харт.