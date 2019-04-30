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Пинк рассказала, как пережила несколько выкидышей, первый из которых случился у нее в 17 лет

По случаю выхода нового альбома Пинк дала интервью зарубежному таблоиду, в котором призналась, какие чувства побудили ее написать новые треки. Также знаменитость рассказала о выкидыше, который пережила во время первой беременности, и о том, как она справляется с переживаниями по этому поводу.
Пинк
Пинк рассказала, о чем поет в новом альбоме

На прошлой неделе американская певица и автор песен Пинк выпустила восьмой студийный альбом Hurts 2B Human. Пластинка представляет собой сборник треков, похожих на эмоциональные рассуждения о том, как научиться принимать себя.

В новом сингле Happy Пинк рассказала, что ненавидит свое тело с 17 лет. В интервью USA Today 39-летняя артистка объяснила причину этих слов.

«Дело в том, что мое тело всегда было сильным и натренированным... Но в 17 лет у меня случился выкидыш. А я очень хотела родить этого ребенка», — откровенно заявила зарубежная певица.

«Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, вы чувствуете, словно ваше тело начинает ненавидеть вас, оно сломано и не делает то, что должно», — продолжила Пинк.

Певица призналась, что у нее случались выкидыши и после
Певица призналась, что у нее случались выкидыши и после

С того времени певица не раз переживала подобный опыт, поэтому решила спеть об этом, чтобы справиться с болью и беспокойством.

«Я думаю, что важно откровенно говорить о том, чего ты стесняешься и кто ты есть на самом деле», — заявила звезда.

Сейчас 39-летняя артистка счастлива замужем за гонщиком Кэри Хартом.У пары двое детей: семилетняя Уиллоу Сейдж Харт и двухлетний Джеймсон Мун Харт.  

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30 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Twitter, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Пинк, Кэри Харт

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3 комментария Добавить комментарий
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  • И эта туда же. Интересно, зачем. Хотя, да, он тоже из плакальщиц.

  • Гость

    И эта туда же. Интересно, зачем. Хотя, да, он тоже из плакальщиц.

    Интересно, у них там есть какой-нибудь американский типа Малахов.

  • Наверно, новый альбом выходит. Нечем больше заинтересовать поклонников.

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Гость 2019-04-27 14:21:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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