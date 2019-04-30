Пинк рассказала, как пережила несколько выкидышей, первый из которых случился у нее в 17 лет

На прошлой неделе американская певица и автор песен Пинк выпустила восьмой студийный альбом Hurts 2B Human. Пластинка представляет собой сборник треков, похожих на эмоциональные рассуждения о том, как научиться принимать себя.
В новом сингле Happy Пинк рассказала, что ненавидит свое тело с 17 лет. В интервью USA Today 39-летняя артистка объяснила причину этих слов.
«Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, вы чувствуете, словно ваше тело начинает ненавидеть вас, оно сломано и не делает то, что должно», — продолжила Пинк.
С того времени певица не раз переживала подобный опыт, поэтому решила спеть об этом, чтобы справиться с болью и беспокойством.
Сейчас 39-летняя артистка счастлива замужем за гонщиком Кэри Хартом.У пары двое детей: семилетняя Уиллоу Сейдж Харт и двухлетний Джеймсон Мун Харт.