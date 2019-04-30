В свой день рождения Филипп Киркоров выпустил новую провокационную песню

Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 52 года, но это не единственный повод для радости его фанатов. В свой день рождения певец презентовал новый трек «Стеснение пропало».

Премьера песни 52-летнего Филиппа Киркорова «Стеснение пропало» удачно совпала с его днем рождения. Подписчики певца смогли насладиться небольшим красочным клипом на новую композицию в его микроблоге.

По словам Киркорова, трек станет продолжением таких хитов, как «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица».

Кадр из клипа «Ибица»

Новая песня создана в том же провокационном стиле, что и предыдущие работы певца. Киркоров назвал «Стеснение пропало» новым музыкальным песенным экспериментом и поблагодарил всех, кто участвовал в его создании. Король российской эстрады также пожелал своим подписчикам в преддверии майских праздников побольше любви.



«И пусть #СтеснениеПропало создает #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!» — написал Киркоров в своем микроблоге.



Новая песня понравилась поклонникам Киркорова, и они уже нарекли ее хитом, попутно поздравляя звезду с днем рождения. Сегодня российские селебы целый день осыпали певца поздравлениями в соцсетях.

1 2 3 4 5 6 Киркоров выпустил новую песню «Стеснение пропало»

Сейчас Филипп Киркоров на гастролях в Дубае. Из-за плотного рабочего графика свой день рождения артист отметит только 1 мая, но зато в кругу близких друзей и коллег по работе.