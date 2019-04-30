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В свой день рождения Филипп Киркоров выпустил новую провокационную песню

Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 52 года, но это не единственный повод для радости его фанатов. В свой день рождения певец презентовал новый трек «Стеснение пропало». 
Филипп Киркоров

Премьера песни 52-летнего Филиппа Киркорова «Стеснение пропало» удачно совпала с его днем рождения. Подписчики певца смогли насладиться небольшим красочным клипом на новую композицию в его микроблоге. 

По словам Киркорова, трек станет продолжением таких хитов, как «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица».

Филипп Киркоров, Николай Басков
Кадр из клипа «Ибица»

Новая песня создана в том же провокационном стиле, что и предыдущие работы певца. Киркоров назвал «Стеснение пропало» новым музыкальным песенным экспериментом и поблагодарил всех, кто участвовал в его создании. Король российской эстрады также пожелал своим подписчикам в преддверии майских праздников побольше любви.

«И пусть #СтеснениеПропало создает #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!» — написал Киркоров в своем микроблоге. 

Новая песня понравилась поклонникам Киркорова, и они уже нарекли ее хитом, попутно поздравляя звезду с днем рождения. Сегодня российские селебы целый день осыпали певца поздравлениями в соцсетях.

Сейчас Филипп Киркоров на гастролях в Дубае. Из-за плотного рабочего графика свой день рождения артист отметит только 1 мая, но зато в кругу близких друзей и коллег по работе.

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30 апреля 2019
Текст Анастасия Комарова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков

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