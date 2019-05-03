«5 млн рублей — очень большая сумма. Я могла согласиться выступить в нижнем белье, получить гонорар, и никто бы ни о чем не узнал. Но это не для меня»: певица Севиль о непристойном предложении от олигарха

Пару недель назад в Сети разгорелся скандал: звезда шоу «Голос» Севиль призналась, что некий олигарх предложил ей выступить за пять миллионов рублей… в нижнем белье. Певица отказалась, и тогда он вернулся с извинениями — шикарным букетом цветов и колье Tiffany&Co. Но и этот щедрый подарок Севиль оставила без внимания. В разговоре с Woman.ru девушка рассказала свою историю с самого начала.

Певица Севиль

Меня зовут Севиль, кто-то из вас знает меня по шоу «Голос» — я принимала участие в третьем сезоне. Не могу сказать, что этот проект принес мне бешеную популярность, но, безусловно, он дал опыт. Выступать на большой сцене на Первом канале, который смотрит вся страна, — это круто.

Участие подарило мне немало полезных и приятных знакомств, что тоже немаловажно.

Хочу сказать, что я с самого начала не строила иллюзий. Я шла на «Голос» не за победой или контрактом с продюсером. Я шла показать себя, набраться опыта, наполнить портфолио красивыми выступлениями. И сделала это. Есть формат шоу, а мы, участники, принимаем условия игры, приходим и заполняем эфир. И на этом все. Не стоит ожидать от таких проектов чего-то сверхъестественного.

Я продолжила заниматься карьерой после «Голоса», но продюсер у меня появился лишь недавно. Раньше у меня было совершенно другое видение своего развития: я пела каверы, работала в разных проектах, не делая ставку на авторский проект. До того момента, пока мы не познакомились с Олегом Золотых и не начали сотрудничество. Тогда все пошло в гору. Сегодняшние мои успехи — это заслуга всей команды.

Я выступаю как на концертных площадках, так и на корпоративах и других частных праздниках.

Пару недель назад на меня вышли представители известного олигарха, предложив выступить на закрытом мероприятии. Дресс-код также был оглашен: они хотели, чтобы я выступила… в нижнем белье. Я, естественно, отказалась, и тогда первоначальный гонорар в три миллиона рублей увеличили до пяти.

Самое смешное, что года полтора назад мне поступало похожее предложение. Я тогда подумала: «Ладно, сочту это за комплимент». А теперь, когда все повторилось, была в шоке. Я не планировала придавать ситуацию огласке, это вышло случайно и не было продуманным пиаром.



С другой стороны, я даже рада, что все так произошло.

Если честно, все это надоело: я не считаю, что веду себя неприлично или некорректно, выгляжу вызывающе или разговариваю как-то не так, чтобы люди думали, что ко мне можно выходить с подобными предложениями.

Я долго задавалась вопросом, почему так произошло, разговаривала с психологом и поняла, что не могу отвечать за то, как человек транслирует свое отношение к окружающим, ко мне в том числе.



Я прекрасно отношусь к большим деньгам, хочу и стремлюсь хорошо зарабатывать, но это не должно нарушать личные границы. Я абсолютно не отношусь к тем людям, которые могут закрыть глаза на многие вещи ради денег. Мой путь как певицы только начинается, мы стремимся к вершине, и, естественно, мне было неприятно, что люди с деньгами и связями вдруг решают, что могут оказывать влияние на других.

Я не раз выступала на закрытых мероприятиях, где тебе заклеивали все камеры, где подписывалось соглашение о неразглашении, где платились очень хорошие гонорары, однако там не шла речь о том, что ты будешь в нижнем белье или останешься с гостями после выступления. Ни разу такого не было, чтобы кто-то пристал или еще что-то подобное…



Согласна, пять миллионов рублей — это очень большая сумма. Это квартира в Москве.

Скажу больше: я уверена, что на этом мероприятии была бы запрещена съемка, я могла просто выступить, получить деньги, и никто ни о чем не узнал бы.

Но для меня по-человечески это было противно. Я артист, а мне диктуют условия, которые абсолютно не соответствуют моему видению этой профессии.



После моего отказа люди попытались продолжить обсуждение, причем тон их был не самый приятный. Тогда мне пришлось прекратить наше общение обещанием, что я могу запросить и 10 миллионов, но уже в обмен на то, что буду молчать и не стану разглашать всю эту грязь. Как ни странно, подействовало.

Через пару дней в дверь позвонил курьер. Я открыла и увидела в его руках шикарный букет цветов и маленькую коробочку. Разворачивая подарок, я по инициалам поняла, что он от того олигарха. Это оказалось колье Tiffany&Co. Уже потом из интереса залезла в интернет и обнаружила, что стоит оно свыше миллиона рублей. Это перебор. От драгоценностей я отказалась сразу, а вот цветы взяла — они и правда были потрясающими. Плюс ко всему по закону цветы и конфеты не считаются взяткой (улыбается).

Опять же, я могла забрать подарок и сказать: «Извинения приняты, конфликт исчерпан, и я вам ничего не должна». Я ведь не просила у него это колье.

Но я не хотела чувствовать себя должной, не хотела дать повод для слухов, да и в принципе мне это не нужно, хоть я и считаю, что достойна таких украшений.



Это просто сделка с самой собой, своей совестью. Не хочу сказать, что я ангел во плоти: я участвую в фотосессиях, где порой примеряю откровенные наряды, и нормально к этому отношусь. Но одно дело, когда ты сам со стилистом прорабатываешь свой образ, и другое, когда тебе диктуют правила, прикрывая все это баснословными деньгами. Да, есть артисты, выступающие в костюмах, которые многое оголяют, но это их выбор. И это важно понимать. Все зависит от песни, номера, образа в целом, а не от того, сколько тебе заплатят.

Несмотря на то, что я не преследовала цель пропиариться на этой истории, вышло как вышло. Забавно другое: люди как будто чувствовали, что у меня близится релиз альбома, и думали «Тебе сейчас как никогда нужны деньги, и вот тебе отличная возможность». Конечно, финансы очень важны для раскрутки артиста, но во-первых, я не испытываю с этим проблем, а во-вторых, хочу сама выбирать источник дохода, не поступаясь своими принципами. Я не верю в совпадения и потому очень рада, что случилась эта огласка, пересекшаяся с релизом.

Знаю, что в шоу-бизнесе люди нередко добиваются популярности путем хайпа, скандала, но свою ситуацию я не могу назвать скандалом.

Я просто выразила свою позицию, а СМИ и интернет-пользователи уже это растиражировали. Конечно, я понимаю, что мне не секс предлагали, и все-таки. Хотя и такие истории имели место быть... Как раз тогда — полтора года назад. Мне это очень неприятно. Я не говорю, что только шоу-бизнес в этой грязи. В обычной жизни такого тоже навалом.

Когда история стала достоянием общественности, мне начали писать: «Ой, дура, надо было брать деньги». Это я к тому, что все люди разные. Если вижу, что человек пытается меня оценить, я, исходя из психологии, понимаю, что таким образом он пытается самоутвердиться. Увы, ему это не удалось. У меня другие планы, и на что они рассчитывали, я не знаю. И знать не хочу.