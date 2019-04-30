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Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка

Звездное семейство Кардашьян-Дженнер увеличивается едва ли не каждые полгода. В скором времени, например, Ким и Канье станут родителями в четвертый раз. Младшая сестра звезды реалити тоже задумалась о пополнении. Нет, мы не о Кендалл, а о Кайли. 

30 апреля свой день рождения среди известных нам персон празднуют не только Филипп Киркоров и Андрей Губин, но и Трэвис Скотт. Музыканту исполнилось 28 лет. Одной из первых его поздравила Кайли Дженнер. 

В честь дня рождения любимого самая богатая представительница семейства Кардашьян-Дженнер опубликовала в своем Инстаграме фотографии Трэвиса и их дочки Сторми. Отмечая в своем поздравлении, как она рада видеть в нем друга, мужа и отца их малышки, 21-летняя Кайли предложила Трэвису как можно чаще заниматься сексом и завести еще одного ребенка. 

Подарки для Трэвиса Кайли упаковала в бумагу с фотографией их дочки Сторми
Подарки для Трэвиса Кайли упаковала в бумагу с фотографией их дочки Сторми

Трэвси Скотт моментально отреагировал на пост Кайли и написал ей в ответ «Я люблю тебя, мама/жена», пообещав, что они будут «бушевать» вечно. Что же, нескучных вам ночей, ребята. 

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30 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Кайли Дженнер

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