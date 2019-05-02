История одного платья: как Джулию Робертс в кутюрном наряде сравнили со скунсом

В гардеробе каждой женщины есть хотя бы одна вещь, которая особенно дорога своей хозяйке. У Джулии Робертс таким является платье, в котором она получила «Оскар». Черно-белый кутюрный наряд Valentino вошел в историю моды и получил как восторженные, так и весьма неожиданные отзывы.



25 марта 2001 года стало особенно счастливым днем в жизни Джулии Робертс — тогда она получила свой первый и пока что единственный «Оскар».

Дело происходило на 73-й церемонии вручения главной кинонаграды мира. В лос-анджелесском Shrine Auditorium в тот вечер по традиции собрались все сливки голливудского общества. Джулия Робертс, которая была номинирована за главную роль в картине «Эрин Брокович», появилась в компании своего тогдашнего возлюбленного Бенджамина Брэтта.



Стоило 33-летней актрисе ступить на красную дорожку, все ахнули. Выглядела знаменитость как настоящая дива. И это не просто слова.



Выбор актрисы, а вернее ее стилиста, пал на черное бархатное платье Valentino. Данный наряд был родом из 1992 года — коллекции, которую маэстро Валентино Гаравани посвятил легендам мирового кинематографа.



«Я одевал множество знаменитых женщин, но лишь Джулия сделала меня по-настоящему счастливым. Когда она вышла за наградой в моем платье, я чуть не плакал от восторга. Этот момент точно станет одним из важнейших в моей карьере», — делился кутюрье после трансляции «Оскара».



Сама Джулия также чуть не поддалась эмоциям, но не потому что платье было самым красивым, а потому что оно было не самым удобным. На видео можно заметить, как непросто актрисе дался подъем на сцену, когда Кевин Спейси назвал ее имя. Но красота требует жертв, а Робертс была в тот вечер особенно прекрасна.

На следующий же день модные критики США назвали этот черно-белый наряд самым изящным из когда-либо увиденных ими, а само платье удостоилось собственной страницы в «Википедии».



«Невероятно красивое», «Самое элегантное» — все эти почетные звания понятны и не подлежат сомнению. Но куда более интересным, на наш взгляд, является определение, данное кутюрному наряду Эммой Робертс. В тот год племяннице голливудской звезды было всего лишь 10 лет. Находясь в день примерки рядом с тетей, она первой сообщила ей о том, что это платье надо брать. По мнению девочки, в черном аутфите с белыми полосками на спине Джулия выглядела как скунс. «Это так круто!» — заключила юный фэшн-критик.

1 2 3 ... 9 Платье Джулии Робертс вошло в историю моды

Прошло уже 18 лет, а Джулия Робертс до сих пор хранит памятный наряд. «В коробке под кроватью», — как-то призналась она. В планах у звезды — передать его своей дочери Хейзел. Через несколько лет у девочки, которой в этом году исполнится 15, будет выпускной в школе, и, по мнению звездной мамы, в этом наряде она легко могла бы побороться за звание королевы бала.



Выпускной мы упомянули здесь не случайно. Дело в том, что после выхода Джулии данная модель стала одной из самых копируемых — огромное количество американок шили себе такие платья для школьного бала.

