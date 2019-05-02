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Участие Алсу в «Евровидении-2019» не подтвердилось

С 14 по 18 мая в Тель-Авиве пройдет «Евровидение-2019». Алсу должна была принять участие в конкурсе, но 2 мая стало известно, что певицу заменили другим артистом. 
Алсу не примет участие в «Евровидении-2019»
Алсу не примет участие в «Евровидении-2019»

Вся Европа с нетерпением ждет начала «Евровидения-2019». Наша страна не является исключением: общественность бурно обсуждает предстоящий песенный конкурс. 

Так, сообщалось, что Алсу должна была принять участие в музыкальном состязании: певица приглашена для оглашения итоговых баллов «Евровидения». Однако 2 мая представители телеканала «Россия-1», где будет идти прямая трансляция конкурса, заявили, что Алсу заменит пианист Иван Бессонов — победитель Eurovision Young Musicians-2018. Об этом пишет ТАСС.

Иван Бессонов
Иван Бессонов

Причина, по которой произошли такие изменения, не озвучивается. Тем не менее в Сети тут же связали это решение с недавним скандалом вокруг шоу «Голос. Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав рекордное для программы количество голосов. 

Победа юной певицы вызвала шквал негодования. Многие обвиняют семью Абрамовых в покупке голосов. С момента финала программы прошло уже несколько дней, но Алсу пока так и не дала официального комментария на эту тему.  

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02 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
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Алсу, Дмитрий Нагиев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот и замечательно. Пусть будет теперь персоной нон-грата, заслужила своими махинациями на "Голосе". Да и пианист Бессонов личность куда более интересная и талантливая, чем какая-то нефтяная певичка.

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Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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Гость 2019-04-28 13:50:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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