Участие Алсу в «Евровидении-2019» не подтвердилось

Вся Европа с нетерпением ждет начала «Евровидения-2019». Наша страна не является исключением: общественность бурно обсуждает предстоящий песенный конкурс.
Так, сообщалось, что Алсу должна была принять участие в музыкальном состязании: певица приглашена для оглашения итоговых баллов «Евровидения». Однако 2 мая представители телеканала «Россия-1», где будет идти прямая трансляция конкурса, заявили, что Алсу заменит пианист Иван Бессонов — победитель Eurovision Young Musicians-2018. Об этом пишет ТАСС.
Причина, по которой произошли такие изменения, не озвучивается. Тем не менее в Сети тут же связали это решение с недавним скандалом вокруг шоу «Голос. Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав рекордное для программы количество голосов.
Победа юной певицы вызвала шквал негодования. Многие обвиняют семью Абрамовых в покупке голосов. С момента финала программы прошло уже несколько дней, но Алсу пока так и не дала официального комментария на эту тему.