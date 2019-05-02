Участие Алсу в «Евровидении-2019» не подтвердилось

С 14 по 18 мая в Тель-Авиве пройдет «Евровидение-2019». Алсу должна была принять участие в конкурсе, но 2 мая стало известно, что певицу заменили другим артистом.

Алсу не примет участие в «Евровидении-2019»

Вся Европа с нетерпением ждет начала «Евровидения-2019». Наша страна не является исключением: общественность бурно обсуждает предстоящий песенный конкурс.



Так, сообщалось, что Алсу должна была принять участие в музыкальном состязании: певица приглашена для оглашения итоговых баллов «Евровидения». Однако 2 мая представители телеканала «Россия-1», где будет идти прямая трансляция конкурса, заявили, что Алсу заменит пианист Иван Бессонов — победитель Eurovision Young Musicians-2018. Об этом пишет ТАСС.

Иван Бессонов

Причина, по которой произошли такие изменения, не озвучивается. Тем не менее в Сети тут же связали это решение с недавним скандалом вокруг шоу «Голос. Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав рекордное для программы количество голосов.

Победа юной певицы вызвала шквал негодования. Многие обвиняют семью Абрамовых в покупке голосов. С момента финала программы прошло уже несколько дней, но Алсу пока так и не дала официального комментария на эту тему.