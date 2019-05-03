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Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского. К счастью, певице удалось встретиться с девочкой на майских праздниках.
Анна Седокова
Анна Седокова с дочерью Моникой

Долгое время Анна Седокова и ее бывший супруг Максим Чернявский выясняли отношения в суде, чтобы договориться об опеке над их общим ребенком, 7-летней Моникой. По итогам разбирательств девочка осталась жить с отцом и бабушкой в Америке и не может посещать территорию России.

Анне же разрешено лишь иногда видеться с дочерью в доме ее родственников за границей.

Впрочем, недавно Седокова рассказала фолловерам, что эти майские праздники она проводит вместе с Моникой и другими детьми в Турции. 

«Моника — ангел. Сегодня мое утро началось с признания в любви: ''Я так тебя люблю, мамочка''», — поделилась певица на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены)

Согласно решению суда, звезде нельзя выкладывать в Интернет фото и видео с участием девочки, поэтому Моника не появляется в кадре. Впрочем, ранее сообщалось, что Седокова не может видеться с дочерью без присмотра ее родственников по линии отца — но вряд ли Чернявский или его семья сейчас находятся рядом с певицей. Неужели бывшим супругам удалось примириться и договориться о более свободных условиях опеки над малышкой?

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анна Седокова, Максим Чернявский, Конфликт Анны Седоковой и Максима Чернявского из-за дочери

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Отнять ребенка у матери последнее дело.

  • Жаль ребенка, она ни в чем не виновата и должна если не жить, то хотя бы часто общаться с матерью.

  • В каких бы костюмах Анна не выступала, сколько бы фотографий в день не простила, а мне все равно она симпатична. Сколько есть с ней интервью и почти во всех она производит впечатление доброй женщины, которая детям своим уж точно зла не причинит. Ее бывший супруг поступил гадко, это факт. Девочке просто необходима мамина поддержка и никакие бабушки ее не заменят.

  • Максим спросил бы себя, скажет ли спасибо в будущем ему Моника, за то, что практически лишил материнского общения

  • Она же работает много, старается обеспечить своим детям достойное будущее. Я не понимаю, за что он так. Вроде бы мужчина, а повел себя как ..., в первую очередь по отношению к собственной дочери.

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