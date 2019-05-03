Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

Долгое время Анна Седокова и ее бывший супруг Максим Чернявский выясняли отношения в суде, чтобы договориться об опеке над их общим ребенком, 7-летней Моникой. По итогам разбирательств девочка осталась жить с отцом и бабушкой в Америке и не может посещать территорию России.
Впрочем, недавно Седокова рассказала фолловерам, что эти майские праздники она проводит вместе с Моникой и другими детьми в Турции.
«Моника — ангел. Сегодня мое утро началось с признания в любви: ''Я так тебя люблю, мамочка''», — поделилась певица на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).
Согласно решению суда, звезде нельзя выкладывать в Интернет фото и видео с участием девочки, поэтому Моника не появляется в кадре. Впрочем, ранее сообщалось, что Седокова не может видеться с дочерью без присмотра ее родственников по линии отца — но вряд ли Чернявский или его семья сейчас находятся рядом с певицей. Неужели бывшим супругам удалось примириться и договориться о более свободных условиях опеки над малышкой?