Интернет-пользователи назвали неуважительным поздравление Меган Маркл и принца Гарри принцессе Шарлотте

Недавно принцессе Шарлотте исполнилось 4 года. В соцсетях Кенсингтонского дворца набралось несколько тысяч поздравлений для малышки от поклонников британской королевской семьи со всего мира. Впрочем, одно из них пришлось не по душе фанатам маленькой принцессы.

Принцесса Шарлотта

2 мая дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта встретила свой очередной день рождения. По случаю праздника в соцсетях британской королевской семьи было опубликовано несколько фото девочки, которые вмиг собрали несколько тысяч лайков.

Шарлотту принялись поздравлять интернет-пользователи со всего мира.

Под одним из снимков оставили комментарий принц Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри

«С днем рождения, Шарлотта! Море любви тебе. Г. и М. (Happy Birthday Charlotte! Lots of love, H and M xo)», — написали под одним из снимков малышки герцог и герцогиня Сассекские.

Кто бы мог подумать, что такое лаконичное поздравление может спровоцировать волнения среди фолловеров.

Хейтеры вмиг заявили о том, что Меган Маркл (а именно она, как считают, ведет официальный Инстаграм @sussexroyal) не имеет права таким образом обращаться к принцессе Шарлотте.

1 2 3 4 5 6 Пользователи Сети раскритиковали поздравление для принцессы Шарлотты, которое ей написали Меган Маркл и принц Гарри

«Для Меган она — принцесса Шарлотта», «Родители называют ее принцессой, а Меган просто по имени. Это неуважение!», «Даже если она жена принца Гарри, она должна называть титул, как делают другие члены королевской семьи», — прокомментировали пользователи Сети.



Впрочем, многие высказались в защиту Маркл. Принц Гарри — дядя девочки, поэтому они с Меган вполне могут обращаться к малышке и по имени. А как вы считаете, нарушили ли герцог и герцогиня Сассекские этикет?