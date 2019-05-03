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Интернет-пользователи назвали неуважительным поздравление Меган Маркл и принца Гарри принцессе Шарлотте

Недавно принцессе Шарлотте исполнилось 4 года. В соцсетях Кенсингтонского дворца набралось несколько тысяч поздравлений для малышки от поклонников британской королевской семьи со всего мира. Впрочем, одно из них пришлось не по душе фанатам маленькой принцессы.
Принцесса Шарлотта Елизавета Лиана
Принцесса Шарлотта

2 мая дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта встретила свой очередной день рождения. По случаю праздника в соцсетях британской королевской семьи было опубликовано несколько фото девочки, которые вмиг собрали несколько тысяч лайков.

Шарлотту принялись поздравлять интернет-пользователи со всего мира.

Под одним из снимков оставили комментарий принц Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

«С днем рождения, Шарлотта! Море любви тебе. Г. и М. (Happy Birthday Charlotte! Lots of love, H and M xo)», — написали под одним из снимков малышки герцог и герцогиня Сассекские.

Кто бы мог подумать, что такое лаконичное поздравление может спровоцировать волнения среди фолловеров. 

Хейтеры вмиг заявили о том, что Меган Маркл (а именно она, как считают, ведет официальный Инстаграм @sussexroyal) не имеет права таким образом обращаться к принцессе Шарлотте.

  • Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана
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    Пользователи Сети раскритиковали поздравление для принцессы Шарлотты, которое ей написали Меган Маркл и принц Гарри
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«Для Меган она — принцесса Шарлотта», «Родители называют ее принцессой, а Меган просто по имени. Это неуважение!», «Даже если она жена принца Гарри, она должна называть титул, как делают другие члены королевской семьи», — прокомментировали пользователи Сети. 

Впрочем, многие высказались в защиту Маркл. Принц Гарри — дядя девочки, поэтому они с Меган вполне могут обращаться к малышке и по имени. А как вы считаете, нарушили ли герцог и герцогиня Сассекские этикет?

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Елизавета II

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Невоспитанная и алчная мадам. Кто этого раньше не знал и не видел? Только принц Гарри.

  • Согласна- это неуважение, им ли не знать традиции. Тот факт, что она маленькая, не значит, что можно фамильярничать. Раз уж они так ратуют за традиции, пусть сами же их и соблюдают. Меганша хотела лишний раз подчёркнуть, что ей никто не указ.

  • Гость

    Согласна- это неуважение, им ли не знать традиции. Тот факт, что она маленькая, не значит, что можно фамильярничать. Раз уж они так ратуют за традиции, пусть сами же их и соблюдают. Меганша хотела лишний раз подчёркнуть, что ей никто не указ.

    Да, она неприятная, вот что бывает, когда мужчинка думает головкой - ничего хорошего для страны и семьи.

  • Бред, высосанный из пальца.

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