Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»

26 апреля на Первом канале был показан финал шоу «Голос. Дети». Победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Многие уверены, что дочь звезды незаслуженно заняла первое место, потому что ей оказывали поддержку богатые родители и их звездные друзья, имеющие влияние на ход голосования.
Интернет-пользователи (и некоторые селебы) считают настоящим победителем шоу Ержана Максима из Уральска.
Впрочем, сам Ержан и его семья смирились с результатами конкурса и не считают победу Микеллы незаслуженной.
«Алсу — скромная женщина. Есть люди, которые ходят с поднятой головой, потому что они богатые. За ней мы не наблюдали такого. Мы вместе ели и общались. Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство голосовало за нее (Микеллу Абрамову — прим. Woman.ru)», — считает мама юной звезды.
Женщина заметила, что ее сыну было сложно пережить поражение, но он уже пришел в себя и радуется тому, сколько фанатов в России у него появилось. Кроме того, родственница вокалиста намекнула, что, возможно, в будущем, Ержан примет участие в британском шоу талантов X-Factor.