Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»

Многие пользователи Сети до сих пор не смирились с итогами последнего сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» и считают, что победителем должен был стать 11-летний Ержан Максим. Впрочем, семья мальчика относится к его проигрышу более спокойно.

Микелла Абрамова

26 апреля на Первом канале был показан финал шоу «Голос. Дети». Победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Внушительное количество зрителей не согласно с итогами программы.

Многие уверены, что дочь звезды незаслуженно заняла первое место, потому что ей оказывали поддержку богатые родители и их звездные друзья, имеющие влияние на ход голосования.



Интернет-пользователи (и некоторые селебы) считают настоящим победителем шоу Ержана Максима из Уральска.

Ержан Максим

Впрочем, сам Ержан и его семья смирились с результатами конкурса и не считают победу Микеллы незаслуженной.

Кроме того, недавно мама мальчика поведала корреспонденту издания «7 дней» о том, что во время «Голоса» она успела близко познакомиться с Алсу.

«Алсу — скромная женщина. Есть люди, которые ходят с поднятой головой, потому что они богатые. За ней мы не наблюдали такого. Мы вместе ели и общались. Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство голосовало за нее (Микеллу Абрамову — прим. Woman.ru)», — считает мама юной звезды.

1 2 3 4 5 6 Семья Ержана Максима согласна с итогами шоу «Голос. Дети» и не считает победу дочери Алсу нечестной

Женщина заметила, что ее сыну было сложно пережить поражение, но он уже пришел в себя и радуется тому, сколько фанатов в России у него появилось. Кроме того, родственница вокалиста намекнула, что, возможно, в будущем, Ержан примет участие в британском шоу талантов X-Factor.