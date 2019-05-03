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Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»

Многие пользователи Сети до сих пор не смирились с итогами последнего сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» и считают, что победителем должен был стать 11-летний Ержан Максим. Впрочем, семья мальчика относится к его проигрышу более спокойно.
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

26 апреля на Первом канале был показан финал шоу «Голос. Дети». Победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. 

Внушительное количество зрителей не согласно с итогами программы.

Многие уверены, что дочь звезды незаслуженно заняла первое место, потому что ей оказывали поддержку богатые родители и их звездные друзья, имеющие влияние на ход голосования. 

Интернет-пользователи (и некоторые селебы) считают настоящим победителем шоу Ержана Максима из Уральска.

Ержан Максим
Ержан Максим

Впрочем, сам Ержан и его семья смирились с результатами конкурса и не считают победу Микеллы незаслуженной.

Кроме того, недавно мама мальчика поведала корреспонденту издания «7 дней» о том, что во время «Голоса» она успела близко познакомиться с Алсу.

«Алсу — скромная женщина. Есть люди, которые ходят с поднятой головой, потому что они богатые. За ней мы не наблюдали такого. Мы вместе ели и общались. Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство голосовало за нее (Микеллу Абрамову — прим. Woman.ru)», — считает мама юной звезды. 

  • Алсу
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    Семья Ержана Максима согласна с итогами шоу «Голос. Дети» и не считает победу дочери Алсу нечестной
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Женщина заметила, что ее сыну было сложно пережить поражение, но он уже пришел в себя и радуется тому, сколько фанатов в России у него появилось. Кроме того, родственница вокалиста намекнула, что, возможно, в будущем, Ержан примет участие в британском шоу талантов X-Factor.

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03 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Валерий Меладзе, Алсу

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какой замечательный парень, для нас ты номер один, конечно ребёнок был расстроен

  • Ага.... теперь и семью мальчика подключили. для реабилитации..Дешевый и позорный приемчик...Лучше бы просто молчали.

  • идеально, если бы никогда о Микелле лукойловне больше ничего не слышать. Ни о ней самой, ни ее "пения". Но упорно прет как танк семейка и втюхивает свою дочь. Амбиции взрослых + капризы девочки не дают им успокоится. Жаль. Как то имиджевый налет милой скромной девушки с Алсу слетел быстро и навсегда

  • Я так понимаю , после долгого отдыха, алсу хотела о себе напомнить, пошли статьи про новые песни, потом про разлад... Думаю, теперь уж точно никто не забудет...

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Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
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