Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Поговаривают, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли терпеть друг друга не могут, и дело не только в предполагаемом романе Шарлиз с Брэдом Питтом. Впрочем, недавно Терон впервые высказалась о своих отношениях с Джоли.
Анджелина Джоли, Шарлиз Терон

Вот уже долгие годы в Голливуде ходят слухи о вражде Анджелины Джоли и Шарлиз Терон. Инсайдеры не раз сообщали журналистам, что Энджи считает соперницу своей подражательницей. Звезда уверена, что Шарлиз копирует не только стиль ее одежды, но и поведение и взгляды на жизнь.

Кроме того, актрисы не раз претендовали на одни и те же роли — режиссеры будто бы стравливали их, устраивая встречи на кастингах. 

А если вспомнить недавние слухи о романе Шарлиз Терон и Брэда Питта, то можно окончательно убедиться в наличии напряжения между двумя голливудскими дивами. 

Брэд Питт
 

Впрочем, когда таблоиды заговорили об отношениях экс-супруга Анджелины Джоли со звездой фильма «Монстр», Шарлиз поспешила прокомментировать сложившуюся ситуацию, заявив, что уже долгие годы одинока, а с Брэдом ее связывают лишь съемки.

Шарлиз Терон
 

Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли.

2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live. Во время съемок она поведала, что почти незнакома с Анджелиной.

«Мы встречались лишь на светских мероприятиях и уж тем более никогда не были друзьями и даже не общались лично. Но она всегда была очень милой и приветливой», — сказала звезда. 

Эти слова Шарлиз никого особо не удивили, ведь инициатором возможного конфликта всегда считалась Джоли. Впрочем, нам остается только верить, что в отношениях звезд действительно не существует проблем.

Перейти к обсуждению 5


04 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Брэд Питт

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так ненавидеть друг друга как Собчак и Волочкова неспособны даже голливудские дивы ...

  • Гость

    Так ненавидеть друг друга как Собчак и Волочкова неспособны даже голливудские дивы ...

    Волочковой на нее фиолетово, это Собчак ненавидит всех красивых упешных женщин.

  • Гость

    Волочковой на нее фиолетово, это Собчак ненавидит всех красивых упешных женщин.

    Волочкова - красивая женщина? Давайте уточним: речь идет о балерине Анастасии Шпагат-Всея-Руси Волочковой?😨

  • Они такие разные и такие обе клевые. Но лично мне Джоли больше нравится))

  • По идее они должны быть подругами - обе красивые и чекнутые)))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.