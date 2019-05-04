Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Поговаривают, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли терпеть друг друга не могут, и дело не только в предполагаемом романе Шарлиз с Брэдом Питтом. Впрочем, недавно Терон впервые высказалась о своих отношениях с Джоли.

Вот уже долгие годы в Голливуде ходят слухи о вражде Анджелины Джоли и Шарлиз Терон. Инсайдеры не раз сообщали журналистам, что Энджи считает соперницу своей подражательницей. Звезда уверена, что Шарлиз копирует не только стиль ее одежды, но и поведение и взгляды на жизнь.

Кроме того, актрисы не раз претендовали на одни и те же роли — режиссеры будто бы стравливали их, устраивая встречи на кастингах.

А если вспомнить недавние слухи о романе Шарлиз Терон и Брэда Питта, то можно окончательно убедиться в наличии напряжения между двумя голливудскими дивами.

Впрочем, когда таблоиды заговорили об отношениях экс-супруга Анджелины Джоли со звездой фильма «Монстр», Шарлиз поспешила прокомментировать сложившуюся ситуацию, заявив, что уже долгие годы одинока, а с Брэдом ее связывают лишь съемки.

Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли.

2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live. Во время съемок она поведала, что почти незнакома с Анджелиной.

«Мы встречались лишь на светских мероприятиях и уж тем более никогда не были друзьями и даже не общались лично. Но она всегда была очень милой и приветливой», — сказала звезда.

1 2 3 4 5 6 Ходят слухи, что уже долгие годы Анджелина Джоли и Шарлиз Терон враждуют

Эти слова Шарлиз никого особо не удивили, ведь инициатором возможного конфликта всегда считалась Джоли. Впрочем, нам остается только верить, что в отношениях звезд действительно не существует проблем.