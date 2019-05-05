Журналисты выяснили, что Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым

В начале мая появилась информация о том, что Ксения Собчак отправилась на семейный отдых с Максимом Виторганом и сыном. Оказалось, что фото с Платоном, которые медиадива публиковала в инстаграм-историях, были лишь отвлекающим маневром.

В начале мая ряд источников сообщили, что Ксения Собчак и Максим Виторган уехали с сыном Платоном, мамой Ксении Людмилой Нарусовой и друзьями семьи на побережье Испании.

Экс-влюбленные даже делились с фолловерами снимками, сделанными в одних и тех же локациях.

Впрочем, таким образом Собчак лишь усыпляла бдительность своих фолловеров. 4 мая Ксения начала постить фото из итальянской Модены.

К слову, Константин Богомолов сейчас находится там же. С разницей в несколько часов медиадива опубликовала снимок с театрального фестиваля в Модене, а режиссер — из местного ресторана.



К тому же, как утверждает издание «7 дней», в одной из инстаграм-историй Богомолова был слышен голос Собчак. Сейчас эта публикация недоступна.



1 2 3 4 5 6 Пока Максим Виторган проводит время с сыном и тещей, Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым

Вероятнее всего, знаменитости приехали в Модену как раз на фестиваль «Российские вечера в Италии», который, вероятно, очень интересен режиссеру.