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Журналисты выяснили, что Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым

В начале мая появилась информация о том, что Ксения Собчак отправилась на семейный отдых с Максимом Виторганом и сыном. Оказалось, что фото с Платоном, которые медиадива публиковала в инстаграм-историях, были лишь отвлекающим маневром.
Ксения Собчак

В начале мая ряд источников сообщили, что Ксения Собчак и Максим Виторган уехали с сыном Платоном, мамой Ксении Людмилой Нарусовой и друзьями семьи на побережье Испании. 

Экс-влюбленные даже делились с фолловерами снимками, сделанными в одних и тех же локациях. 

Впрочем, таким образом Собчак лишь усыпляла бдительность своих фолловеров. 4 мая Ксения начала постить фото из итальянской Модены.

Ксения Собчак
 

К слову, Константин Богомолов сейчас находится там же. С разницей в несколько часов медиадива опубликовала снимок с театрального фестиваля в Модене, а режиссер — из местного ресторана.

К тому же, как утверждает издание «7 дней», в одной из инстаграм-историй Богомолова был слышен голос Собчак. Сейчас эта публикация недоступна.

  • Максим Виторган
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    Пока Максим Виторган проводит время с сыном и тещей, Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым
    Смотреть галерею

Вероятнее всего, знаменитости приехали в Модену как раз на фестиваль «Российские вечера в Италии», который, вероятно, очень интересен режиссеру. 

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05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Александр Воротнев/Starface.ru, Instagram,, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган, Людмила Нарусова

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