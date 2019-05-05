«Настояла на своем»: молодая жена запрещает Сергею Шнурову вести привычный образ жизни

Кажется, четвертая супруга влияет на Сергея Шнурова намного больше, чем его предыдущие возлюбленные. Недавно музыкант поведал в стихотворной форме о том, как его «воспитывает» Ольга Абрамова.

Сергей Шнуров

В октябре 2018-го 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней Ольге Абрамовой, с которой познакомился еще в браке с Матильдой Шнуровой.

Нетрудно заметить, что молодая избранница сильно влияет на Сергея.

Ранее журналистам стало известно, что Абрамова настояла на том, чтобы Шнуров разорвал отношения с некоторыми из своих друзей, а также заставила его снизить размер гонораров участникам группировки «Ленинград».

Сергей Шнуров предпочитает скрывать молодую жену от общественности

А недавно сам музыкант признался, что благодаря девушке стал вести более здоровый образ жизни, отказавшись от привычных, но вредных вещей. Об этом Шнуров поведал в стихотворной форме.

«Дорогая моя Оля,

настояла на своем.

Не купили алкоголя,

на морЕ сидим, не пьем», — написал в своем микроблоге исполнитель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По словам фронтмена «Ленинграда», ему очень скучно без алкоголя и сигарет, но ради жены он готов на некоторое время смириться с подобными лишениями.



1 2 3 4 5 6 Сергей Шнуров признался, что молодая жена запрещает ему пить и курить

Поэтическое признание не оставило равнодушными фолловеров звезды. И хотя действия супруги музыканта вполне логичны, многие пользователи Сети пришли к мнению, что она не в праве так подчинять себе мужчину. «Что за Оля там такая, что гнетет поэта?», «Оля, ради Бога, не порть Серегу», — прокомментировали подписчики.

