«Настояла на своем»: молодая жена запрещает Сергею Шнурову вести привычный образ жизни

В октябре 2018-го 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней Ольге Абрамовой, с которой познакомился еще в браке с Матильдой Шнуровой.
Ранее журналистам стало известно, что Абрамова настояла на том, чтобы Шнуров разорвал отношения с некоторыми из своих друзей, а также заставила его снизить размер гонораров участникам группировки «Ленинград».
А недавно сам музыкант признался, что благодаря девушке стал вести более здоровый образ жизни, отказавшись от привычных, но вредных вещей. Об этом Шнуров поведал в стихотворной форме.
настояла на своем.
Не купили алкоголя,
на морЕ сидим, не пьем», — написал в своем микроблоге исполнитель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
По словам фронтмена «Ленинграда», ему очень скучно без алкоголя и сигарет, но ради жены он готов на некоторое время смириться с подобными лишениями.
Поэтическое признание не оставило равнодушными фолловеров звезды. И хотя действия супруги музыканта вполне логичны, многие пользователи Сети пришли к мнению, что она не в праве так подчинять себе мужчину. «Что за Оля там такая, что гнетет поэта?», «Оля, ради Бога, не порть Серегу», — прокомментировали подписчики.