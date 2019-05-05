Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Настояла на своем»: молодая жена запрещает Сергею Шнурову вести привычный образ жизни

Кажется, четвертая супруга влияет на Сергея Шнурова намного больше, чем его предыдущие возлюбленные. Недавно музыкант поведал в стихотворной форме о том, как его «воспитывает» Ольга Абрамова. 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

В октябре 2018-го 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней Ольге Абрамовой, с которой познакомился еще в браке с Матильдой Шнуровой. 

Нетрудно заметить, что молодая избранница сильно влияет на Сергея. 

Ранее журналистам стало известно, что Абрамова настояла на том, чтобы Шнуров разорвал отношения с некоторыми из своих друзей, а также заставила его снизить размер гонораров участникам группировки «Ленинград». 

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров предпочитает скрывать молодую жену от общественности

А недавно сам музыкант признался, что благодаря девушке стал вести более здоровый образ жизни, отказавшись от привычных, но вредных вещей. Об этом Шнуров поведал в стихотворной форме.

«Дорогая моя Оля,
настояла на своем.
Не купили алкоголя,
на морЕ сидим, не пьем», — написал в своем микроблоге исполнитель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

По словам фронтмена «Ленинграда», ему очень скучно без алкоголя и сигарет, но ради жены он готов на некоторое время смириться с подобными лишениями.

Поэтическое признание не оставило равнодушными фолловеров звезды. И хотя действия супруги музыканта вполне логичны, многие пользователи Сети пришли к мнению, что она не в праве так подчинять себе мужчину. «Что за Оля там такая, что гнетет поэта?», «Оля, ради Бога, не порть Серегу», — прокомментировали подписчики.

Перейти к обсуждению


05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Сергей Шнуров

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.