Западные СМИ: врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Кажется, первенец принца Гарри и Меган Маркл не спешит с появлением на свет. Из-за этого уже в ближайшее время герцогиню могут госпитализировать для стимуляции родов.

Меган Маркл

37-летняя Меган Маркл должна была родить еще в конце апреля или в первых числах мая.

И пока некоторые пользователи Сети склоняются к версии, что Меган уже могла стать мамой , специалисты обсуждают риски, связанные с перенашиванием плода и домашними родами на таком сроке.

Как стало известно ранее, Маркл хочет родить в домашней обстановке, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание журналистов. По сообщениям Daily Mail, супруга принца Гарри прекрасно себя чувствует, стараясь много гулять на свежем воздухе.

Если верить изданию, на прошлой неделе для планового осмотра герцогиню посетила акушерка, которая зафиксировала, что Маркл все еще ждет начала схваток.

Из-за этого на днях медиками больницы Фримли-Парк было принято решение готовить Меган к возможной стимуляции родов.

Как правило, индукция родов начинает проводиться через 7-10 дней после предполагаемой даты появления малыша. Вероятнее всего, королевской особе придется забыть о своем желании пережить естественные роды — специалисты считают, что в ее возрасте может быть опасно еще дольше ждать начала схваток.

1 2 3 4 5 6 Меган Маркл может родить в ближайшие 48 часов!

По сообщениям западных СМИ, искусственные роды Меган могут начаться уже в ближайшие двое суток. Впрочем, мы вряд ли так быстро узнаем о появлении малыша на свет — ранее принц Гарри и его супруга сообщили, что некоторое время будут скрывать новость и рождении своего первенца.