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Западные СМИ: врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Кажется, первенец принца Гарри и Меган Маркл не спешит с появлением на свет. Из-за этого уже в ближайшее время герцогиню могут госпитализировать для стимуляции родов. 
Меган Маркл
Меган Маркл

37-летняя Меган Маркл должна была родить еще в конце апреля или в первых числах мая. 

И пока некоторые пользователи Сети склоняются к версии, что Меган уже могла стать мамой, специалисты обсуждают риски, связанные с перенашиванием плода и домашними родами на таком сроке. 

Как стало известно ранее, Маркл хочет родить в домашней обстановке, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание журналистов. По сообщениям Daily Mail, супруга принца Гарри прекрасно себя чувствует, стараясь много гулять на свежем воздухе. 

Меган Маркл
 

Если верить изданию, на прошлой неделе для планового осмотра герцогиню посетила акушерка, которая зафиксировала, что Маркл все еще ждет начала схваток.

Из-за этого на днях медиками больницы Фримли-Парк было принято решение готовить Меган к возможной стимуляции родов. 

Как правило, индукция родов начинает проводиться через 7-10 дней после предполагаемой даты появления малыша. Вероятнее всего, королевской особе придется забыть о своем желании пережить естественные роды — специалисты считают, что в ее возрасте может быть опасно еще дольше ждать начала схваток. 

По сообщениям западных СМИ, искусственные роды Меган могут начаться уже в ближайшие двое суток. Впрочем, мы вряд ли так быстро узнаем о появлении малыша на свет — ранее принц Гарри и его супруга сообщили, что некоторое время будут скрывать новость и рождении своего первенца. 

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06 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • А как многие разорялись, что родит рано, не доносит и вообще, летать нельзя, ходить нельзя, дышать нельзя беременной.

  • Сурмама давно родила за неё дочь. О еле едущем кортеже с розовым одеялом все уже написали.

  • Странная у неё беременность! Живот вырос очень рано, все думали, что срок у неё больше или просто родит раньше срока. Теперь оказывается, что рожать не собирается.

  • 325484

    Сурмама давно родила за неё дочь. О еле едущем кортеже с розовым одеялом все уже написали.

    Ага, а чуть позже написали, что это был кортеж королевы и ее величество была в розовом пальто и розовой шляпе. Перепутать ее с одеялом - это еще постараться надо.

  • Ну и будут у неё естественные роды, простимулируют схватки просто. Это обычная практика. Уже такого ужаса понаписали, как будто она не в состоянии родить.

  • У меня тоже живот вырос большой на 7ом месяце и все каждый день спрашивали, когда уже рожу. Особенно впечатлило, как в Тайланде подошли русские тетушки в магазине и начали панибратски беседу вести со мной о моем животе. Они же мой срок точнее знают, они ж бывалые.

  • Надоела уже Меган со своими родами.

  • Гость

    Странная у неё беременность! Живот вырос очень рано, все думали, что срок у неё больше или просто родит раньше срока. Теперь оказывается, что рожать не собирается.

    Глупости пишите.Рожать она собирается.

  • Ну и название статьи.Вы знаете чем отличаются исскуственные роды от стимуляции при перенашивании?

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