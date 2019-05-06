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Высоцкая, Анохина, Бородина и другие звезды прокомментировали трагедию в Шереметьево

Очередная трагедия унесла жизни ни в чем не повинных людей — при аварийной посадке самолета погиб 41 человек. Видео- и фотокадры с места аварии, опубликованные в Сети, никого не оставили равнодушными. Об инциденте высказались многие отечественные знаменитости. 

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево случилось страшное — при аварийной посадке загорелся самолет, вылетевший несколькими минутами ранее в Мурманск. Случившееся никого не оставило равнодушным. В том числе и российских звезд. Слова соболезнования и поддержки выразили многие представители шоу-бизнеса. 

Ирина Пегова: «Su 1492 .... как это оставить без комментария???? А слов нет, кроме скорби сочувствия родным и близким погибшим! Думаю о тех, кто все-таки чудом спасся, 37 человек...»
Ирина Пегова: «Su 1492 .... как это оставить без комментария???? А слов нет, кроме скорби сочувствия родным и близким погибшим! Думаю о тех, кто все-таки чудом спасся, 37 человек...»

Инна Маликова, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Юлия Ковальчук, Максим Галкин — вот лишь малая часть знаменитостей, посвятивших трагедии свои посты. 

Далеко не все селебрити ограничились словами поддержки в адрес родных погибших и пострадавших, некоторые опубликовали разгромные посты, призывающие запретить выпуск и эксплуатацию данного вида самолетов. 

Напомним, в трагедии, произошедшей 5 мая, погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Редакция Woman.ru присоединяется к соболезнованиям. 

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06 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Анна Семенович, Кристина Орбакайте, Юлия Савичева, Мария Кожевникова, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Юлия Высоцкая

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Эти звезды достали, трагедия да, погибшие, стресс, паника, а они посты свои.

  • Гость

    Эти звезды достали, трагедия да, погибшие, стресс, паника, а они посты свои.

    Справедливости ради, они эти посты пишут в своих инстаграммах. Насколько кто из них искренен, а кто следует конъюнктуре мы не знаем. Не интересуешься кем-то - не читаешь инстаграмм этого человека. А вот вумэн да, навыдергивали постов и слепили статью.

  • Кому нужны их посты?Лучше бы по тихому в церковь сходили,свечки поставили,да помолились.

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