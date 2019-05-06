Высоцкая, Анохина, Бородина и другие звезды прокомментировали трагедию в Шереметьево

Очередная трагедия унесла жизни ни в чем не повинных людей — при аварийной посадке самолета погиб 41 человек. Видео- и фотокадры с места аварии, опубликованные в Сети, никого не оставили равнодушными. Об инциденте высказались многие отечественные знаменитости.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево случилось страшное — при аварийной посадке загорелся самолет, вылетевший несколькими минутами ранее в Мурманск. Случившееся никого не оставило равнодушным. В том числе и российских звезд. Слова соболезнования и поддержки выразили многие представители шоу-бизнеса.

Ирина Пегова: «Su 1492 .... как это оставить без комментария???? А слов нет, кроме скорби сочувствия родным и близким погибшим! Думаю о тех, кто все-таки чудом спасся, 37 человек...»

Инна Маликова, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Юлия Ковальчук, Максим Галкин — вот лишь малая часть знаменитостей, посвятивших трагедии свои посты.

Далеко не все селебрити ограничились словами поддержки в адрес родных погибших и пострадавших, некоторые опубликовали разгромные посты, призывающие запретить выпуск и эксплуатацию данного вида самолетов.

Напомним, в трагедии, произошедшей 5 мая, погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Редакция Woman.ru присоединяется к соболезнованиям.