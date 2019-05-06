Высоцкая, Анохина, Бородина и другие звезды прокомментировали трагедию в Шереметьево

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево случилось страшное — при аварийной посадке загорелся самолет, вылетевший несколькими минутами ранее в Мурманск. Случившееся никого не оставило равнодушным. В том числе и российских звезд. Слова соболезнования и поддержки выразили многие представители шоу-бизнеса.
Инна Маликова, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Юлия Ковальчук, Максим Галкин — вот лишь малая часть знаменитостей, посвятивших трагедии свои посты.
Далеко не все селебрити ограничились словами поддержки в адрес родных погибших и пострадавших, некоторые опубликовали разгромные посты, призывающие запретить выпуск и эксплуатацию данного вида самолетов.
Напомним, в трагедии, произошедшей 5 мая, погиб 41 человек, в том числе и двое детей. Редакция Woman.ru присоединяется к соболезнованиям.