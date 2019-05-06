Светлана Бондарчук поздравила дочь Варвару с 20-летием и показала ее фотографии

Светлана и Федор Бондарчук редко делятся семейными фотографиями, оттого снимки, появившиеся в Инстаграме Светланы, очень ценны для их поклонников. 5 мая дочери знаменитостей Варваре исполнилось 20 лет — первый серьезный юбилей.
В честь праздника Светлана Бондарчук опубликовала архивные семейные снимки, на которых Варвара изображена в разные периоды жизни. На некоторых фото Варю можно увидеть не только с мамой, но и со своим знаменитым отцом Федором Бондарчуком.
Варя родилась с особенностями развития: в детстве врачи поставили ей неутешительный диагноз — детский церебральный паралич. Звездные родители сделали все, чтобы их дочь чувствовала себя полноценным членом общества, так что Варя росла счастливым ребенком. Сейчас 20-летняя девушка живет за границей, где проходит специальный курс реабилитации.