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Светлана Бондарчук поздравила дочь Варвару с 20-летием и показала ее фотографии

Светлана Бондарчук трогательно обратилась с поздравлениями к своей дочери. Варя родилась с особенностями здоровья и уже долгое время живет за границей.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук с дочерью Варварой 

Светлана и Федор Бондарчук редко делятся семейными фотографиями, оттого снимки, появившиеся в Инстаграме Светланы, очень ценны для их поклонников. 5 мая дочери знаменитостей Варваре исполнилось 20 лет — первый серьезный юбилей.

Светлана Бондарчук
Светлана не часто делится с фолловерами моментами семейной жизни

В честь праздника Светлана Бондарчук опубликовала архивные семейные снимки, на которых Варвара изображена в разные периоды жизни. На некоторых фото Варю можно увидеть не только с мамой, но и со своим знаменитым отцом Федором Бондарчуком.

«Моя самая нежная и любимая девочка, с днем рождения!» — подписала снимок 50-летняя Светлана.

Варя родилась с особенностями развития: в детстве врачи поставили ей неутешительный диагноз — детский церебральный паралич. Звездные родители сделали все, чтобы их дочь чувствовала себя полноценным членом общества, так что Варя росла счастливым ребенком. Сейчас 20-летняя девушка живет за границей, где проходит специальный курс реабилитации.

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06 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Сергей Бондарчук

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень жаль девушку. Странно, но на ранних фото она выглядит более здоровой, нежели сейчас: у малышки и взгляд сфокусирован на камеру, и мимика активная, чего не скажешь про взрослую Варю. Неужели эта болезнь так прогрессирует, и нельзя её как-то остановить? Сил и терпения им всем, Варе и всем детям с подобным недугом - здоровья и победы медицины над этой болезнью!!!

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