Светлана Бондарчук поздравила дочь Варвару с 20-летием и показала ее фотографии

Светлана Бондарчук трогательно обратилась с поздравлениями к своей дочери. Варя родилась с особенностями здоровья и уже долгое время живет за границей.

Светлана Бондарчук с дочерью Варварой

Светлана и Федор Бондарчук редко делятся семейными фотографиями, оттого снимки, появившиеся в Инстаграме Светланы, очень ценны для их поклонников. 5 мая дочери знаменитостей Варваре исполнилось 20 лет — первый серьезный юбилей.

Светлана не часто делится с фолловерами моментами семейной жизни

В честь праздника Светлана Бондарчук опубликовала архивные семейные снимки, на которых Варвара изображена в разные периоды жизни. На некоторых фото Варю можно увидеть не только с мамой, но и со своим знаменитым отцом Федором Бондарчуком.

«Моя самая нежная и любимая девочка, с днем рождения!» — подписала снимок 50-летняя Светлана.

1 2 3 ... 9 5 мая дочери Светланы и Федора Бондарчука исполнилось 20 лет

Варя родилась с особенностями развития: в детстве врачи поставили ей неутешительный диагноз — детский церебральный паралич. Звездные родители сделали все, чтобы их дочь чувствовала себя полноценным членом общества, так что Варя росла счастливым ребенком. Сейчас 20-летняя девушка живет за границей, где проходит специальный курс реабилитации.