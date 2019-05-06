Анна Седокова поведала, с какой женщиной бывает лучший секс

Анна Седокова известна своими громкими заявлениями. Вот и недавно певица снова удивила фанатов размышлениями о женской худобе и своих формах.
Как только шумиха вокруг целлюлита Анны Седоковой немного утихла, звезда разместила в своем микроблоге новый пост. В ном артистка поведала, в чем ,по ее мнению, заключается секрет женской красоты и притягательности.
«Это энергия внутри тебя. Это тепло, которое от тебя исходит», — объяснила Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Также певица рассказала, какие женщины больше всего привлекают мужчин.
Подписчики поддержали звезду и отметили ее формы. «Фигура у Ани — это что-то невероятное, и это мама троих детей, восхищаюсь!», « Успешная, талантливая, красивая, и фигура еще такая роскошная!» — то и дело писали в комментариях фанаты.