Анна Седокова поведала, с какой женщиной бывает лучший секс

После многочисленных обсуждений пышных форм Анны Седоковой певица опубликовала в Инстаграме пост, в котором заговорила на весьма интимную тему.

Анна Седокова

Анна Седокова известна своими громкими заявлениями. Вот и недавно певица снова удивила фанатов размышлениями о женской худобе и своих формах.



Как только шумиха вокруг целлюлита Анны Седоковой немного утихла, звезда разместила в своем микроблоге новый пост. В ном артистка поведала, в чем ,по ее мнению, заключается секрет женской красоты и притягательности.

36-летняя певица рассказала, в чем таится секрет привлекательности

«Это энергия внутри тебя. Это тепло, которое от тебя исходит», — объяснила Седокова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Также певица рассказала, какие женщины больше всего привлекают мужчин.

«Самый лучший секс бывает не с самой красивой, идеальной бабой, а с уверенной в себе, готовой получать удовольствие и отдавать еще больше», — поведала 36-летняя Анна Седокова.

1 2 3 4 5 6 7 Анна Седокова известна не только пышными формами, но и громкими заявлениями

Подписчики поддержали звезду и отметили ее формы. «Фигура у Ани — это что-то невероятное, и это мама троих детей, восхищаюсь!», « Успешная, талантливая, красивая, и фигура еще такая роскошная!» — то и дело писали в комментариях фанаты.