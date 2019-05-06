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Опа! Бьянка взбодрила подписчиков фото своих обнаженных ягодиц

Российская исполнительница R'n'B Бьянка удивила фолловеров откровенными снимками. Певица выложила в Инстаграм фото, на которых видна ее обнаженная пятая точка.
Певица Бьянка
Певица Бьянка 

Поп-звезда Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, опубликовала в своем микроблоге фоторафию, на которой позирует в нижнем белье. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.

Многие подписчики посчитали образ звезды вульгарным, а не сексуальным, о чем не преминули ей сообщить. В ответ 33-летняя Татьяна выложила еще более откровенный пост: на снимке артистка стоит в одной футболке, которая едва прикрывает ее обнаженные ягодицы.

Под фото сразу же появились комментарии, а не взломали ли профиль Бьянки? Уж слишком эти снимки напоминают те, что знаменитости предпочитают скрывать от посторонних глаз.

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06 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Певица Бьянка

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Когда ты уже никому не интересен, остаётся только зад показать. Авось напишут или где покажут.

  • А меня взбудоражила лицом..ужс.

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