Опа! Бьянка взбодрила подписчиков фото своих обнаженных ягодиц

Российская исполнительница R'n'B Бьянка удивила фолловеров откровенными снимками. Певица выложила в Инстаграм фото, на которых видна ее обнаженная пятая точка.

Певица Бьянка

Поп-звезда Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, опубликовала в своем микроблоге фоторафию, на которой позирует в нижнем белье. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.



Многие подписчики посчитали образ звезды вульгарным, а не сексуальным, о чем не преминули ей сообщить. В ответ 33-летняя Татьяна выложила еще более откровенный пост: на снимке артистка стоит в одной футболке, которая едва прикрывает ее обнаженные ягодицы.



1 2 3 4 5 6 Бьянка удивила подписчиков откровенными снимками

Под фото сразу же появились комментарии, а не взломали ли профиль Бьянки? Уж слишком эти снимки напоминают те, что знаменитости предпочитают скрывать от посторонних глаз.