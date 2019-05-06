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Как рождение сына может примирить Меган Маркл и Кейт Миддлтон

6 мая стало известно о рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл. Вероятно, появление малыша может сыграть серьезную роль в отношениях его матери и Кейт Миддлтон.
Меган Маркл
Меган Маркл

Утром 6 мая 37-летняя Меган Маркл родила сына. О наследнике герцогов Сассекских пока почти ничего неизвестно. Ранее молодые родители изъявили желание некоторое время не комментировать появление малыша и даже отказались от традиционной фотосессии сразу после родов. 

По словам Гарри и Меган, первые дни после рождения малыша они хотят провести лишь в кругу семьи.

Вероятно, члены британской королевской семьи уже познакомились с новорожденным наследником. Вполне возможно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям также успели нанести визит новоиспеченным родителям.

Кейт Миддлтон, Принц Уильям
 

Несмотря на то, что уже долгое время ходят слухи о трудностях в отношениях Меган и Кейт, специалистам кажется, что вскоре королевские особы забудут о своих разногласиях. 

«Рождение ребенка объединяет родственников, что бы между ними ранее ни происходило. Конечно, королевская семья отличается от нас с вами, но, несомненно, Кейт и Меган должны примириться ради малыша», — поведал Daily Mail эксперт по семейным отношениям Ричард Конуэй.

  • Меган Маркл, Кейт Миддлтон
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    Эксперты считают, что в скором времени отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл наладятся
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К тому же, всем известно, что Миддлтон питает к младенцам особую нежность. Наверняка супруга принца Уильяма захочет понянчиться со своим племянником и помочь Маркл в некоторых вопросах материнства. 

А как вы считаете, станут ли теплее отношения между молодой мамой Меган Маркл и Кейт Миддлтон?

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06 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Все о беременности Меган Маркл, Принц Гарри

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