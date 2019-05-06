Как рождение сына может примирить Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Утром 6 мая 37-летняя Меган Маркл родила сына. О наследнике герцогов Сассекских пока почти ничего неизвестно. Ранее молодые родители изъявили желание некоторое время не комментировать появление малыша и даже отказались от традиционной фотосессии сразу после родов.
Вероятно, члены британской королевской семьи уже познакомились с новорожденным наследником. Вполне возможно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям также успели нанести визит новоиспеченным родителям.
Несмотря на то, что уже долгое время ходят слухи о трудностях в отношениях Меган и Кейт, специалистам кажется, что вскоре королевские особы забудут о своих разногласиях.
«Рождение ребенка объединяет родственников, что бы между ними ранее ни происходило. Конечно, королевская семья отличается от нас с вами, но, несомненно, Кейт и Меган должны примириться ради малыша», — поведал Daily Mail эксперт по семейным отношениям Ричард Конуэй.
К тому же, всем известно, что Миддлтон питает к младенцам особую нежность. Наверняка супруга принца Уильяма захочет понянчиться со своим племянником и помочь Маркл в некоторых вопросах материнства.
А как вы считаете, станут ли теплее отношения между молодой мамой Меган Маркл и Кейт Миддлтон?