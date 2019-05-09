«Восточная принцесса Диана»: почему новую императрицу Японии называют несчастной заложницей трона

В начале мая на японский престол взошел новый император — наследный принц Нарухито. Титул императрицы получила его супруга Масако, которую на Западе именуют «японской принцессой Дианой». Рассказываем, почему судьбу этой монаршей особы давно считают печальной и тяжкой.

Императрица Масако

30 апреля впервые за 200 лет император Японии отрекся от престола. Данное событие не стало шоком для граждан страны — свою отставку Акихито готовил несколько лет. Впрочем, сложившаяся ситуация не становится из-за этого менее необычной, ведь отныне Япония будет существовать при двух живых императорах.

В этом году император Японии отрекся от престола

С 1 мая начались торжественные церемонии, которые сопровождают восхождение на престол нового монарха — императора Нарухито, старшего сына Акихито.

Вместе с этим в Японии провозглашена новая эра: эпоху «Хэйсэй» (Установление мира) сменила эпоха «Рэйва» (это не шутка, а японский язык, в переводе название означает «Цветущая гармония»).

В современной Японии титул императора не дает его обладателю никакой политической силы: местный монарх имеет еще меньше полномочий, чем британский, и выполняет исключительно представительские функции. Однако пресса все равно с большим интересом следит за жизнью Нарухито и его семьи. Во многом из-за супруги наследника Масако, которую открыто сравнивают с принцессой Дианой. Рассказываем, чем примечательна судьба новой японской императрицы, в которой найдется немало противоречивых деталей.

Истинная дочь дипломата

Масако Овада появилась на свет в Токио 9 декабря 1963 года. За японской императрицей не числится высокого происхождения, но и простой назвать ее семью довольно сложно, ведь отец Масако был влиятельным дипломатом и даже занимал пост президента Международного суда ООН.



С детства будущая супруга Нарухито привыкла к жизни за границей. Раннее детство Масако провела в Москве и даже посещала местный детский сад. Затем в возрасте 5 лет вместе с семьей перебралась в Нью-Йорк, где прожила еще три года.

Масако Овада (1980 год)

В 1971-м Овада вернулись в Японию. Там Масако получала начальное образование в частной шоке, но аттестат девушке выдали уже в Белмонте, что в американском штате Массачусетс, куда ее родные перебрались в 1979-м. Семья обеспечила девушке прекрасное образование: у наследницы Овада есть дипломы Гарварда и Токийского университета. Они, а также влияние отца могли дать Масако «золотой билет» в безоблачное будущее. Однако, как утверждают западные СМИ, от блестящей карьеры и всего с ней связанного будущей императрице пришлось отказаться в пользу брака с наследным принцем. Впрочем, не все так однозначно.

Девушка на выданье

В 1986 году Масако поступила в Токийский университет, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в японский МИД. Девушка стала одной из 28 претендентов, кому это удалось (всего в конкурсе принимали участие около 800 человек). В западной прессе бытует мнение, что Масако ждала блестящая карьера дипломата, если бы она не пожертвовала всем ради брака.



У японских СМИ свой взгляд. По их данным, за время работы в МИДе Овада не успела проявить себя должным образом, да и владения шестью иностранными языками, о которых так часто упоминают позитивно настроенные к императрице источники, впоследствии не демонстрировала. К слову, в МИД ее взяли лишь на позицию стажера, а один из представителей министерства упомянул, что во время работы Масако посещала кулинарные курсы, чтобы «уметь готовить традиционные блюда, которые могли бы развлечь иностранных гостей». О более серьезных обязанностях речи не шло.

О том, как Масако познакомилась с будущим мужем, тоже не существует единой легенды.

Известно точно, что Нарухито впервые встретил девушку в ноябре 1986 года во время приема испанской инфанты Елены. На тот момент наследному принцу Японии было 26 лет, а его будущей супруге почти 23. Согласно источникам, это чаепитие было специально организовано для того, чтобы сын японского монарха наконец выбрал себе невесту, поэтому все приглашенные девушки соответствовали определенным требованиям. Масако была одной из них.

Принц Нарухито познакомился с будущей женой в 1986 году

По одним данным, имя Овада было вписано в гостевой список карандашом в последний момент, и девушка не имела представления о том, что попадет на смотрины (да и не мечтала выйти замуж за принца). По другой версии, она вместе с остальными прошла жесткий отбор (да и как иначе она бы попала на мероприятие столь высокого уровня?), а ее кандидатуру принцу настойчиво рекомендовал его близкий друг.



Как бы то ни было, именно тогда Нарухито встретил Масако и начал добиваться ее руки и сердца. Девушка отказывала наследнику престола дважды, поскольку не хотела лишаться шанса построить карьеру в дипломатии (к тому же в 1980-х она уехала получать степень в аспирантуре Оксфорда). Однако принц был настойчив, несмотря на существенные препятствия. Семья Нарухито была негативно настроена к возлюбленной будущего императора, ведь ее дед Ютака Эгасира был председателем компании Chisso, чья деятельность привела к крупной экологической катастрофе, из-за которой погибли люди. А вот происхождение семьи Овада не имело никакого отношения к тому, как ее восприняли при дворе: отец Нарухито, император Акихито, и сам женился на простолюдинке.



Казалось бы, в таком сюжете нет места свадьбе. Однако в 1990-м Масако вернулась в Японию (по неизвестным причинам учебу в Оксфорде она так и не закончила), а через два года приняла третье предложение Нарухито. Поговаривают, только после того, как жених пообещал ей всю жизнь защищать от нападок своей семьи.

В 1993-м прогремела королевская свадьба

19 января 1993 года Императорский дворец официально объявил о помолвке, а уже в июне пара поженилась.

«Заложница Хризантемового трона»

В 2006 году была выпущена книга австралийского журналиста Бена Хиллза «Прицесса Масако: заложница Хризантемового трона», вызвавшая бурю обсуждений как на Востоке, так и на Западе. В Японии ее приняли холодно, назвав труд Хиллза лживым, а вот в Европе и США откровения о том, как непросто живется Масако в Императорском дворце, пошли на ура. Во многом именно это издание поспособствовало популяризации сравнений монаршей особы с принцессой Дианой, чья судьба, как известно, была очень печальной.

На обложке книги красовалась фотография Масако в день свадьбы — по-западному воспитанную девушку ради торжественной церемонии облачили в старинное традиционное кимоно. Именно этот наряд стал символом начала очень сложного периода в жизни принцессы.



После свадьбы супруга Нарухито, тогда еще часто выходившая в свет, начала постепенно угасать. В прессе отмечали, что улыбка на ее лице с каждым годом становилась все более натянутой и неестественной. Эти перемены связывали с ее напряженными отношениями со свекрами, ни на йоту не изменившиеся после свадьбы — мол, император и особенно его супруга ни в какую не хотели принимать выбор своего сына.

Масако долгое время испытывала давление общественности в связи с тем, что не могла произвести на свет сына

Также Масако испытывала давление в связи с тем, что долгое время не могла родить наследника. Дело в том, что в Японии титул императора передается только по мужской линии, поэтому с первых дней жизни во дворце принцессе дали ясно понять: стоит забыть о прошлой жизни и сосредоточиться лишь на том, чтобы поскорее родить мальчика. С этим возникли трудности. Япония замерла в ожидании, принимая любые перемены во внешности Овада за признаки беременности — от усталого внешнего вида до выбора туфель на невысоких каблуках. Однако радостных новостей все не было. А в 1999 году стало известно, что Масако перенесла выкидыш.

1 декабря 2001 года в семье Нарухито случилось долгожданное пополнение: его супруга родила девочку, которую нарекли Айко (Ребенок любви). Как вы понимаете, с этим событием давление на Масако не ослабло, ведь все ждали от нее наследника.

Принцесса начала пропускать официальные мероприятия, а с 2003-го и вовсе перестала появляться на публике. Слухи поползли с пугающей скоростью, и Нарухито ничего не оставалось, как публично признать, что у его супруги депрессия. «Моя жена истощила себя в попытках адаптироваться к жизни во дворце», — заявил кронпринц на пресс-конференции в 2004 году.

В 2006-м кризис престолонаследия был решен: в семье младшего сына императора родился долгожданный мальчик, принц Хисахито. Именно он станет следующим императором, если не изменятся законы или если у Нарухито не родится сын. Поэтому сегодня от Масако уже не ждут рождения наследника, что, конечно, положительно сказалось на ее психическом здоровье.

Супруга кронпринца долгое время не появлялась на публике из-за проблем со здоровьем

Сообщается, что принцессе был поставлен диагноз «нарушение адаптации» (более радикально настроенные СМИ называют недуг «маниакально-депрессивным психозом»), преодолеть который она смогла лишь в 2014-м — с этого года супруга Нарухито вновь посещает официальные мероприятия и банкеты. К слову, дочь Масако Айко тоже страдает от психологических проблем. В свои 17 лет, как утверждают некоторые источники, она успела пережить неврозы и расстройство пищевого поведения. Правда это или нет, но в историю императорской семьи Айко уже вошла как «принцесса, которая никогда не улыбается».

Разочарование империи

Многие японские СМИ склонны не поддерживать образ Масако как «жертвы обстоятельств», что бы ни говорил ее супруг. Для многих подданных принцесса стала настоящим разочарованием. Мол, от нее ждали если уж не активного участия в жизни императорской семьи, то хотя бы соответствия базовым требованиям.

Вряд ли можно утверждать, что Масако сейчас соответствует японским идеалам красоты

Вместо этого принцесса быстро потеряла интерес к своим обязанностям, пропускала важные мероприятия, не желая жертвовать личными интересами, не следила за собственной внешностью, а на публике вела себя по японским меркам довольно развязно (о сдержанности в духе истинных местных аристократок речи не шло). В прессе яростно муссировались якобы подтвержденные случаи, когда Масако игнорировала важные события (включая визит вежливости к больному императору), ссылаясь на плохое самочувствие, а вместо этого развлекалась на дорогих курортах и шопинге в моллах, которые на это время закрывались для «простых смертных».

Расточительный образ жизни — пожалуй, одна из главных претензий, которую японцы предъявляют своей новой императрице.

К тому же Масако «распустилась» после родов: в какой-то момент она набрала вес и начала появляться на публике в неопрятном виде. Фотографии принцессы 2013 года с инаугурации короля Нидерландов Виллема-Александра быстро разлетелись по таблоидам — на них у королевской особы мятое грязное платье. Кронпринц Нарухито и сам до недавних пор мог появиться на публике с взъерошенными волосами — ответственность за это также возлагали на его супругу. По мнению многих, Масако лишена главных благодетелей, которыми должна быть наделена представительница японской королевской семьи, — силы духа, сдержанности и умения себя подать. Восполнять пробелы она, похоже, не торопится.

1 2 3 ... 16 В Японии начались торжественные мероприятия по случаю коронации нового императора Нарухито

Как бы ни складывались обстоятельства жизни новой императрицы Японии, ее сравнения с принцессой Дианой, на наш взгляд, кажутся неуместными. Масако пришла в новую семью, будучи взрослой женщиной, которая должна была осозновать последствия своего выбора. Да и в жизни монаршей особы, похоже, навсегда останется человек, который любит ее и благодаря, и вопреки, — ее супруг и новый император Японии Нарухито.