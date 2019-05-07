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Журналистам стали известны подробности родов Меган Маркл

6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Пока королевская пара наслаждается первыми днями с малышом, СМИ вовсю пытаются узнать, как прошли роды герцогини. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

6 мая Меган Маркл родила сына. На данный момент о малыше почти ничего неизвестно — новоиспеченные родители пока даже не объявили его имя. 

За несколько недель до родов 37-летней Маркл выяснилось, что королевская пара откажется от традиции, введенной еще принцессой Дианой, и не появится на публике через несколько часов после рождения малыша.

Более того, Меган была настроена рожать в домашних условиях. 

Несмотря на желание Маркл, сообщалось, что придворные медики все же были настроены принять ее роды в больнице. Герцогиня перенашивала ребенка и ей явно требовалась стимуляция родов. 

Меган Маркл
 

Журналистам издания Daily Mail стало известно, что первенец Гарри и Меган появился на свет в медицинском учреждении. По словам инсайдеров, в ночь с 4 на 5 мая сотрудники Скотланд-Ярда доставили принца и его супругу в частную больницу Портлэнд. Кстати, в этом заведении родились принцессы Евгения и Беатрис. 

Принц Гарри, Меган Маркл
 

Источник намекнул, что Меган требовалась срочная помощь специалистов. Именно поэтому некоторое время никто из королевской семьи (кроме Гарри) не был в курсе перемещения будущей мамы. Вероятно, родственники даже не подозревали, что у Маркл начались роды!

Кроме того, помощник британской королевской семьи сообщил изданию, что пока Виндзоры не успели увидеть новорожденного. Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже сгорают от нетерпения, ожидая встречи с маленьким племянником. «Они в восторге от этой новости», — лаконично прокомментировал событие представитель Кембриджей. 

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07 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Все о беременности Меган Маркл, Меган Маркл, Принц Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Сколько еще статей будет об этой парочке? Разродилась и слава богу. Суррогатка, скорее всего.

  • Ежу было понятно, что Меган будет рожать в госпитале, верить в домыслы о домашних родах никто никого не заставлял.

  • Чушь не порите,у нее лицо с беременностью изменилось и ноги поправились,так что не врите...

  • Гостья

    у нее с беременностью ноги поправились...

    в каком месте???

  • Как это родственники не знали, когда о начале схваток было официально объявлено ими же.

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