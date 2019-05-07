Журналистам стали известны подробности родов Меган Маркл

6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Пока королевская пара наслаждается первыми днями с малышом, СМИ вовсю пытаются узнать, как прошли роды герцогини.

Принц Гарри и Меган Маркл

6 мая Меган Маркл родила сына. На данный момент о малыше почти ничего неизвестно — новоиспеченные родители пока даже не объявили его имя.



За несколько недель до родов 37-летней Маркл выяснилось, что королевская пара откажется от традиции, введенной еще принцессой Дианой, и не появится на публике через несколько часов после рождения малыша.

Более того, Меган была настроена рожать в домашних условиях.

Несмотря на желание Маркл, сообщалось, что придворные медики все же были настроены принять ее роды в больнице. Герцогиня перенашивала ребенка и ей явно требовалась стимуляция родов.

Журналистам издания Daily Mail стало известно, что первенец Гарри и Меган появился на свет в медицинском учреждении. По словам инсайдеров, в ночь с 4 на 5 мая сотрудники Скотланд-Ярда доставили принца и его супругу в частную больницу Портлэнд. Кстати, в этом заведении родились принцессы Евгения и Беатрис.

Источник намекнул, что Меган требовалась срочная помощь специалистов. Именно поэтому некоторое время никто из королевской семьи (кроме Гарри) не был в курсе перемещения будущей мамы. Вероятно, родственники даже не подозревали, что у Маркл начались роды!





1 2 3 4 5 6 Стали известны подробности рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри

Кроме того, помощник британской королевской семьи сообщил изданию, что пока Виндзоры не успели увидеть новорожденного. Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже сгорают от нетерпения, ожидая встречи с маленьким племянником. «Они в восторге от этой новости», — лаконично прокомментировал событие представитель Кембриджей.