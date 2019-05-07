Нюша позволила поклонникам рассмотреть свою 6-месячную дочь

Нюша впервые стала мамой полгода назад. Звезда редко публикует фото дочери, поэтому для подписчиков такие снимки на вес золота. В честь первых шести месяцев жизни малышки артистка устроила праздник и поделилась видео с торжества.

Нюша стала мамой в 28 лет

5 ноября певица Нюша и ее муж Игорь Сивов стали родителями. На свет появилась девочка, имя которой звездная пара скрывает до сих пор. К слову, саму дочку супруги еще не показывали публике, и на всех ранее сделанных снимках лицо у нее было закрыто эмодзи.



На днях первенцу 28-летней Нюши и 38-летнего Игоря исполнилось полгода. В честь этого артистка устроила праздник, некоторыми моментами которого поделилась с поклонниками в инстаграм-историях.

Артистка порадовала подписчиков видео со своей дочерью

Так, в микроблоге певицы можно было увидеть, как полугодовалая дочка сидит в коляске в окружении праздничных шариков с надписью «Нашей принцессе 6 месяцев».

1 2 3 ... 8 В ноябре 2018 года Нюша впервые стала матерью

На дне рождении дочери Нюши присутствовали только родные и близкие пары. Поклонники певицы поздравили ее с важным событием и пожелали крепкого здоровья и счастья звездной семье.