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Нюша позволила поклонникам рассмотреть свою 6-месячную дочь

Нюша впервые стала мамой полгода назад. Звезда редко публикует фото дочери, поэтому для подписчиков такие снимки на вес золота. В честь первых шести месяцев жизни малышки артистка устроила праздник и поделилась видео с торжества.
Певица Нюша
Нюша стала мамой в 28 лет

5 ноября певица Нюша и ее муж Игорь Сивов стали родителями. На свет появилась девочка, имя которой звездная пара скрывает до сих пор. К слову, саму дочку супруги еще не показывали публике, и на всех ранее сделанных снимках лицо у нее было закрыто эмодзи.

На днях первенцу 28-летней Нюши и 38-летнего Игоря исполнилось полгода. В честь этого артистка устроила праздник, некоторыми моментами которого поделилась с поклонниками в инстаграм-историях.

Артистка порадовала подписчиков видео со своей дочерью
Артистка порадовала подписчиков видео со своей дочерью

Так, в микроблоге певицы можно было увидеть, как полугодовалая дочка сидит в коляске в окружении праздничных шариков с надписью «Нашей принцессе 6 месяцев».

На дне рождении дочери Нюши присутствовали только родные и близкие пары. Поклонники певицы поздравили ее с важным событием и пожелали крепкого здоровья и счастья звездной семье.

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07 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Игорь Сивов, Певица Нюша

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Снизошла)))

  • Кому интересна её дочь,кроме неё? У её мужа есть двое детей, ему это не впервые всё. И что там видно на фото?)))

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