Подписчики Натальи Подольской раскритиковали ее купальник, сравнив его с плохо сидящим нижним бельем

На майские праздники вместе с мужем Владимиром Пресняковым и 3-летним сыном Артемием Наталья Подольская уехала отдыхать на Маврикий. Теперь в Инстаграме звезды сплошь пляжные фото. На одном из них 36-летняя артистка позирует в бикини с завышенной талией.
Фолловеры хоть и обратили внимание на стройную и подтянутую фигуру Подольской, но сделали массу замечаний по поводу бикини артистки. «Вы прелесть, Наташа, а купальник ужасный», «Я думала, это нижнее белье», — сетовали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Впрочем, на все комментарии были подобного характера. Многие поклонники порадовались за исполнительницу и пожелали хорошего отдыха в кругу семьи.