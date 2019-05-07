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Подписчики Натальи Подольской раскритиковали ее купальник, сравнив его с плохо сидящим нижним бельем

Певица Наталья Подольская отправилась отдыхать на Маврикий. На пляжных фото фолловеры оценили фигуру звезды, но раскритиковали выбор купальника.
Наталья Подольская
Наталья Подольская

На майские праздники вместе с мужем Владимиром Пресняковым и 3-летним сыном Артемием Наталья Подольская уехала отдыхать на Маврикий. Теперь в Инстаграме звезды сплошь пляжные фото. На одном из них 36-летняя артистка позирует в бикини с завышенной талией.

Наталья Подольская
Исполнительница опубликовала фото на курорте

Фолловеры хоть и обратили внимание на стройную и подтянутую фигуру Подольской, но сделали массу замечаний по поводу бикини артистки. «Вы прелесть, Наташа, а купальник ужасный», «Я думала, это нижнее белье», — сетовали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Впрочем, на все комментарии были подобного характера. Многие поклонники порадовались за исполнительницу и пожелали хорошего отдыха в кругу семьи.

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07 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Наталья Подольская, Владимир Пресняков

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Все, что связано с Пресняковым у меня вызывает только положительные эмоции, хороший он, взрослый добрый парень).А что касается купальника-что в нем главное?Конечно, фигура! А с этим у Подольской все норм, так что хоть в трусах пузырем, ее дело.

  • жду комментариев типа "жирные ляхи" и "бегом в спортзал"

  • С такой фигурой плевать в чём

  • Труселя эти конечно атас 😁 но мода однако такая, куда деваться. Ещё несколько лет назад высокая талия была просто невозможна, сейчас все наоборот. А вообще Володьку люблю)

  • Нормальный купальник, и Наташа хороша. Всё естественно, без пушапов и фотошопов. Приятная семья.

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