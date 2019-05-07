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Артур Смольянинов признался, что его младший брат неизлечимо болен

35-летний Артур Смольянинов не часто рассказывает о своей семье. Однако на днях актер поведал о неутешительном диагнозе своего брата Владимира.

Артур Смольянинов известен не только своими ролями в кино, но и благотворительной деятельностью, которую он ведет не первый год. На днях актер вновь попросил своих подписчиков в Инстаграме о помощи, на этот раз мальчику Тимофею.

Актер опубликовал видео, в котором рассказал про болезнь мальчика — атипичный аутизм. Смольянинов добавил, что знает про этот диагноз не понаслышке. Именно такой поставили его младшему брату при рождении.

«Я очень хорошо знаю, что такое атипичный аутизм, потому что мой брат Володя до сих пор живет с этим диагнозом. И будет жить всю жизнь — аутизм до конца не излечим», — рассказал актер.

«Хорошо помню, как моя мама билась с Володей, годами ездила с ним по всяким врачам. И искала самые невероятные и экзотические на тот момент процедуры. Сегодня, слава богу, уже есть системы, которые помогают реабилитировать аутистов», — продолжил Артур.

Мы, как и многие подписчики, надеемся, что мальчику Тимофею удастся помочь, и желаем ему и брату Артура здоровья.  

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07 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Persona Stars
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Артур Смольянинов

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