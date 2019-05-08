«Я себя резала»: Лариса Гузеева рассказала о депрессии после смерти матери

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что страдала от сильнейшей депрессии после смерти матери. Звезда заявила, что резала себя в попытке справиться с болью утраты.

Лариса Гузеева сделала откровенное заявление

Не так давно актриса и телеведущая Лариса Гузеева потеряла родного человека. В октябре 2018 года не стало ее матери Альбины Гузеевой. Для звезды это стало большой потерей, ведь мама была настоящим другом Ларисы.



«У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила», — цитирует Ларису Гузееву Starhit со ссылкой на журнал «Тайны звезд».

Лариса Гузеева с матерью

На почве смерти матери у 59-летней телеведущей развилась сильная депрессия. Чтобы реабилитироваться, Гузеева обратилась к специалистам. И хоть звезда следовала их указаниям, ей было сложно справиться с горем. «Слезы душат. Душа болит», — писала телеведущая. По словам знаменитости, она была на грани самоубийства.

«И я себя резала. Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку», — откровенно призналась Лариса Гузеева.

Сейчас с известной телеведущей работают три специалиста. Именно с их подачи Гузеева занялась собой и сменила имидж. И хоть данная мера не помогла, Лариса находит утешение в работе и общении с семьей.