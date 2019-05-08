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Назло критикующим ее тело Анна Седокова снова разделась до купальника и заявила, что «размер проблемы зависит от ракурса»

Пока фолловеры Анны Седоковой делают замечания звезде по поводу ее целлюлита, певица, не стесняясь, признается в своих несовершенствах и публикует откровенные видео.
Анна Седокова
Анна Седокова снова удивила подписчиков

В последнее время разговоры про пышные формы Анны Седоковой никак не утихают, да и сама артистка не прочь подогреть интерес общественности своими фото в Инстаграме. Недавно бизнесвумен опубликовала видеопризнание, в котором рассказала про свой целлюлит, а следом объяснила, что красота женщины зависит не от веса и возраста.

Анна Седокова
Певица продемонстрировала свои формы со спины

Хейтеры никак не могут успокоиться, а 36-летняя Анна Седокова, видимо, решила больше не переживать по поводу неидеальных ягодиц. В своем Инстаграме исполнительница выложила новый пост, в котором показала себя с разных ракурсов.

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь», — подписала видео Седокова.

Поклонники Анны не смогли оставить новый пост артистки без внимания. «Какая красивая, большая, сочная проблема», «Знаешь, как себя преподнести!», «Проблемы нет: все органично и притягательно. Так держать!» — поддержали Седокову фанаты.  

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08 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram
Теги

Анна Седокова

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Задница что надо 👍

  • Ну если и есть жирок у матери 3х детей, то что? В целом норм фигура у нее и мужики ведутся на раз (судя по количеству детей). Прям помешались все на отфотошопленных опах. Как будто в этом счастье.

  • Как же надоела уже. Вечно светить 5 точкой, грудью, язык этот высунутый вечно. Тетке уже не 16, 3 детей, а поведение малолетней девочки.

  • Прекрасное тело и фигура у матери троих детей.Тётеньки,не шипите.)

  • Как она уже достала своей опой.

  • удиви нас, Анна, хоть раз ОДЕНЬСЯ

  • Как она видео интересно фотошопит? Ведь все видели ее реальный зад

  • Будто товар лицом рекламирует

  • Просто ду@а, какой же позор быть такой.

  • Просто ду@а, какой же позор быть такой.

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