Назло критикующим ее тело Анна Седокова снова разделась до купальника и заявила, что «размер проблемы зависит от ракурса»

Пока фолловеры Анны Седоковой делают замечания звезде по поводу ее целлюлита, певица, не стесняясь, признается в своих несовершенствах и публикует откровенные видео.

Анна Седокова снова удивила подписчиков

В последнее время разговоры про пышные формы Анны Седоковой никак не утихают, да и сама артистка не прочь подогреть интерес общественности своими фото в Инстаграме. Недавно бизнесвумен опубликовала видеопризнание, в котором рассказала про свой целлюлит, а следом объяснила, что красота женщины зависит не от веса и возраста.

Певица продемонстрировала свои формы со спины

Хейтеры никак не могут успокоиться, а 36-летняя Анна Седокова, видимо, решила больше не переживать по поводу неидеальных ягодиц. В своем Инстаграме исполнительница выложила новый пост, в котором показала себя с разных ракурсов.

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь», — подписала видео Седокова.

1 2 3 ... 12 36-летняя Анна Седокова снова заставила общественность говорить о себе

Поклонники Анны не смогли оставить новый пост артистки без внимания. «Какая красивая, большая, сочная проблема», «Знаешь, как себя преподнести!», «Проблемы нет: все органично и притягательно. Так держать!» — поддержали Седокову фанаты.